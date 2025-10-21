Pekarová Adamová prozradila důvody, proč končí v politice

Libor Novák

21. října 2025 9:17

Markéta Pekarová Adamová
Markéta Pekarová Adamová Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se nezúčastnila říjnových sněmovních voleb. O svém rozhodnutí nekandidovat informovala veřejnost již na začátku letošního roku, přičemž tehdy jako důvod uvedla zdravotní obtíže.  

Podrobnosti o svém rozhodnutí zveřejnila až nyní. Deníku Blesk Pekarová sdělila, že její problémy "nejvíc souvisely se snahami o založení rodiny, protože za těch 10 let, co jsme se o to s manželem pokoušeli, jsem prošla všemi možnými typy léčby".

Dlouhodobě se potýkala s potížemi s plodností. Jak však předsedkyně dodala, léčba neplodnosti nevedla ke kýženým výsledkům. Naopak, "přineslo mi (to) celou řadu obtíží, které když se sečetly, tak jsem stála na prahu únavového syndromu," přiblížila deníku Blesk. Tento stav už podle ní není snadno řešitelný.

Z tohoto důvodu se na doporučení ošetřujících lékařů rozhodla, že je nutné "ubrat ze všech svých náloží". Jak dále vysvětlila, na přelomu roku se musela smířit s tím, že nemůže rodině obětovat naprosto vše, a že zdraví musí mít přednost. I kdyby se totiž otěhotnění podařilo, potřebovala být dostatečně silná, aby dítě odnosila, porodila a následně se o něj starala. Její tělo jí v tomto ohledu dávalo jasnou stopku, dodala Pekarová, kterou zároveň trápila vyhřezlá ploténka.

Končící předsedkyně Poslanecké sněmovny se v rozhovoru vyjádřila i k pravděpodobnému budoucímu nástupci v čele sněmovny, Tomiovi Okamurovi (SPD). Ten ji v minulosti osobně napadal v souvislosti s její bezdětností.

Pekarová uvedla, že útoky namířené proti ženám v politice jsou intenzivnější. Podle ní ti, kteří chtějí ženy kritizovat, využijí prakticky cokoliv. Oproti mužům jsou prý využívány i útoky na vzhled a útoky směřující na rodinnou rovinu. V případě, že by Okamura v nové funkci stál o jakoukoliv pomoc či radu, odmítat ji nebude. Nicméně neočekává, že by ji Okamura požádal. "On mě ani na chodbách (sněmovny) nezdravil s nějakým velkým nadšením," doplnila.

Pekarová nebude nadále pokračovat ani ve funkci předsedkyně strany TOP 09. Strana si nové vedení zvolí v průběhu listopadu. Na její post se prozatím oficiálně přihlásil pouze současný místopředseda strany a volební lídr koalice Spolu v Královéhradeckém kraji, Matěj Ondřej Havel, který obhájil poslanecký mandát. Za možného nástupce v čele TOP 09 je považován i poslanec Jiří Pospíšil. Právě Pospíšila Pekarová v roce 2019 nahradila v předsednickém křesle.

Osobní návrat do politiky definitivně nevyloučila. Řekla, že nikdy netvrdila, že s politikou končí navždy. Zároveň ovšem neplánuje návrat hned při svém odchodu. Do budoucna se prý ukáže, zda bude mít znovu "nějaké další puzení se vrátit."

včera

KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici

Volební štáb Spolu

Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat

Občanští demokraté, lidovci a zástupci TOP 09 se v sobotu sešli v hotelu v centru Prahy, aby společně sledovali výsledky sněmovních voleb. Možná naposledy. Již v průběhu večera začaly prosakovat první informace ohledně nejisté budoucnosti koalice Spolu. Předsedové trojice stran ale nechtěli dopředu odhadovat, zdali bude projekt pokračovat i pro další volby.
Markéta Pekarová Adamová

Nefunkční eDoklady rozčílily u voleb Pekarovou Adamovou

Letošní volby poprvé umožnily občanům prokazovat totožnost prostřednictvím eDokladu. Zákon však stanovuje, že tento digitální doklad musí být aktualizován před méně než 48 hodinami, což se ukázalo jako kámen úrazu. Problémy s funkčností se totiž nevyhnuly ani končící šéfce Sněmovny a předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.

Markéta Pekarová Adamová

