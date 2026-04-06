Policisté a hasiči během velikonoční neděle zasahovali na jednom z pražských sídlišť. Důvodem bylo odložené zavazadlo s nejasným obsahem. Nakonec se v něm našlo nářadí, takže se jednalo o planý poplach.
"Policisté spolu s hasiči aktuálně zasahují na pražském Chodově u nálezu odloženého zavazadla," informovala policie v neděli odpoledne na sociální síti X, kde také zveřejnila fotografie z místa události.
Strážci zákona kvůli případu přijali jistá bezpečnostní opatření. Z důvodu zajištění bezpečnosti uzavřeli okolí bytového domu v ulici Kahovská. Na místo byl přivolán policejní pyrotechnik, aby provedl prohlídku a vyloučil možné nebezpečí.
"Policejní pyrotechnik provedl prohlídku zavazadla a uvnitř nalezl pouze nářadí a vrtačku. Zapomětlivý majitel si ji může vyzvednout na nedaleké policejní služebně. Děkujeme občanům za všímavost a nepodcenění možného rizika," sdělila policie po několika desítkách minut.
Planý poplach v Praze. Důvodem bylo zavazadlo s nářadím
