PŮVODNÍ ZPRÁVA | Po cestě za epileptičkou záchranář použil modrá světla, magistrát mu sebral řidičák. Neoprávněně, rozhodl krajský úřad

Stalo se tak poté, co ředitel využil modrých majáků na cestě k pacientovi. „…řidič motorového vozidla zn. Škoda Superb, r. z.… neoprávněně užil zvláštních výstražných světel připevněných na vozidle,“ stojí v příkazu, který EuroZprávy.cz mají k dispozici.

LoZS hraje důležitou úlohu v pomoci vážně nemocným pacientům. Podle webových stánek této dobrovolnické organizace například monitoruje pacienty s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí či epilepsií. Rovněž pomáhá s repatriací a dálkovými transporty pacientů, provádí zdravotní dozor na společenských a sportovních akcích, přepravuje raněné a rodičky nebo evakuuje z válečných zón.

V témže příkazu je ale uvedeno, že „dle registru vozidel je na vozidle … povoleno užití zvláštních výstražných znamení,“ což nekoreluje s tím, že Doucha – ve stejném dokumentu – dostal zákaz řízení na čtyři měsíce a pokutu ve výši 7000 korun. Zmíněný příkaz vypracoval Jan Kantůrek z Oddělení přestupků Magistrátu města Pardubic.

EuroZprávy.cz dostaly k rukám rovněž sdělení stanoviska od Ministerstva dopravy z roku 2018, kde se výslovně uvádí, že „řidič zdravotní dopravní služby může užít zvláštního výstražného světla modré barvy, … při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností“.

To potvrzuje také zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Výstražná světla modré barvy podle něj mohou používat zdravotnická záchranná služba a vozidla poskytovatele zdravotní dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče.

Vzhledem k tomu, že ředitel LoZS je členem zdravotnické dopravní služby, a právě mířil za pacientkou s epilepsií, se zdá rozhodnutí jako neoprávněné. Pacientce v danou chvíli měl hrozit epileptický záchvat a chyběly jí léky, bez nichž mohla být ohrožena na zdraví i životě.

Potvrzují to slova Douchy o Kantůrkovi z magistrátu, kterému se údajně už řadu let nelíbí, že ředitel LoZS může používat výstražná světla. „Udělal ze mě třídního nepřítele. Chodil na porady Městské policie, kde jim vykládal nesmysly, aby mě stavěli. Ti to vzdali, když zjistili, že mám vše v pořádku,“ řekl pro EuroZprávy.cz.

Jeho kroky pak měly směřovat k pohotovostnímu a eskortnímu oddělení Policie ČR. „Tam jim vysvětloval, že majáky můžeme použít pouze na tuningových srazech a aby mě při jejich použití stavěli. Poté, co zjistili, že mám vše v souladu se zákonem a jeden z policistů z toho měl vážné kázeňské problémy, to vzdali,“ podotkl Doucha.

Teď si podle něj Kantůrek „našel nové kamarády“ u Městské policie Lázně Bohdaneč a „s těmi to zkouší znovu“.

Dalším Kantůrkovým krokem byla stížnost na údajné „nepovolené skladování léčiv“. Odvolával se na situaci, kdy Doucha mířil za pacientkou s epilepsií a vezl jí životně potřebnou medikaci. Pacientka si potřebnou dávku léků přesně pro tento případ u LoZS uložila a tím pádem se jednalo o přepravu léčivých přípravků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče – což je pravomoc, kterou zdravotnická dopravní služba disponuje a Doucha jí v této kritické situaci aktivně využil.

Vysvětlení situace Kantůrkovi dorazilo prostřednictvím mailu, který EuroZprávy.cz dostaly k nahlédnutí, ale nepřipadalo mu dostatečné a požadoval detailnější.

Ředitel LoZS se rozhodl obrátit na Krajský úřad, který začátkem týdne rozhodl, že odebrání řidičského oprávnění nebylo na místě a Douchovi jej vrátil. Toto rozhodnutí mají EuroZprávy.cz rovněž k dispozici.

EuroZprávy.cz se v souvislosti s obviněními vůči Kantůrkovi obrátily na jeho zaměstnavatele – Magistrát města Pardubic. S ohledem na to, že řízení o přestupku ještě nebylo ukončeno, odmítla Kristýna Vlasáková z tiskového úseku kanceláře primátora věc komentovat.

Zareagovala také na obvinění, že měl Kantůrek zadržovat důkazy nebo kontaktovat policisty, aby Douchu zastavovali. „Nemáme žádné informace o tom, že by se cokoliv z toho zakládalo na pravdě,“ uvedla Vlasáková.