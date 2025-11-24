Počasí zavinilo potíže v dopravě. Až 10 centimetrů sněhu, stále platí výstraha

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. listopadu 2025 8:18

Počasí
Počasí

Zimní počasí způsobilo na začátku posledního listopadového týdne problémy v dopravě. Česko totiž zasypal sníh, pro některá místa navíc platí i výstraha před ledovkou. Komplikace nastaly v automobilové či železniční dopravě. 

"Srážkové pásmo postupující od západu přes naše území přineslo nebo přináší sněžení z pohledu komplikací na silnicích snad v nejméně vhodný čas," uvedli meteorologové po šesté hodině na sociální síti X.

Na většině míst napadly maximálně dva centimetry sněhu, přesto jsou z nížin hlášeny potíže v dopravě. "Nejvíce sněhu mimo horské oblasti zatím napadlo na severozápadě území, i kolem 5 cm. Absolutně nejvyšší úhrny zaznamenáváme na Šumavě, a to až kolem 10 cm," sdělil hydrometeorologický ústav. 

Policie informovala o problémech například ve Zlínském kraji, kde byly mnohé silnice po šesté hodině nesjízdné kvůli ledu a sněhu. Oboustranně musela být kvůli uvízlému kamionu uzavřena silnice I/50, páteřní komunikace vedoucí na Slovensko.

Komplikace v dopravě nastaly i v hlavním městě a jeho okolí. "Od rána komplikuje dopravu v Praze i Středočeském kraji sníh. Problémy jsou hlavně na severu a východě. V Praze nejezdí autobusy na Suchdol," sdělila Pražská integrovaná doprava (PID). Kvůli zamrzlým výhybkám také nejezdí vlaky mezi Smíchovem a Radotínem.

Pro tuto chvíli zůstává v platnosti výstraha meteorologů před ledovkou na jihovýchodě Čech, kterou hydrometeorologický ústav vydal již v neděli. 

včera

Tragédie na Hané. Vlak se střetl s osobním autem, žena nepřežila

Počasí Zima doprava sníh ČHMÚ

Jan Hrabě

