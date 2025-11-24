Počasí zavinilo potíže v dopravě. Až 10 centimetrů sněhu, stále platí výstraha

Zimní počasí způsobilo na začátku posledního listopadového týdne problémy v dopravě. Česko totiž zasypal sníh, pro některá místa navíc platí i výstraha před ledovkou. Komplikace nastaly v automobilové či železniční dopravě.
"Srážkové pásmo postupující od západu přes naše území přineslo nebo přináší sněžení z pohledu komplikací na silnicích snad v nejméně vhodný čas," uvedli meteorologové po šesté hodině na sociální síti X.
Na většině míst napadly maximálně dva centimetry sněhu, přesto jsou z nížin hlášeny potíže v dopravě. "Nejvíce sněhu mimo horské oblasti zatím napadlo na severozápadě území, i kolem 5 cm. Absolutně nejvyšší úhrny zaznamenáváme na Šumavě, a to až kolem 10 cm," sdělil hydrometeorologický ústav.
Policie informovala o problémech například ve Zlínském kraji, kde byly mnohé silnice po šesté hodině nesjízdné kvůli ledu a sněhu. Oboustranně musela být kvůli uvízlému kamionu uzavřena silnice I/50, páteřní komunikace vedoucí na Slovensko.
Komplikace v dopravě nastaly i v hlavním městě a jeho okolí. "Od rána komplikuje dopravu v Praze i Středočeském kraji sníh. Problémy jsou hlavně na severu a východě. V Praze nejezdí autobusy na Suchdol," sdělila Pražská integrovaná doprava (PID). Kvůli zamrzlým výhybkám také nejezdí vlaky mezi Smíchovem a Radotínem.
Pro tuto chvíli zůstává v platnosti výstraha meteorologů před ledovkou na jihovýchodě Čech, kterou hydrometeorologický ústav vydal již v neděli.
