Pokles cen energií na trhu brzdí v očích analytiků dražší emisní povolenky

Cena emisních povolenek za poslední týden stoupla o pětinu na své pětiměsíční maximum. Kontrakt s nejvyšším objemem se nyní obchoduje v blízkosti 98 euro za tunu oxidu uhličitého. Kontrakt na rok 2025 pak poprvé překonal hranici 100 eur za tunu.

"Vysoké ceny povolenek zvyšují náklady na výrobu elektřiny z fosilních paliv a tím brzdí výraznější pokles cen elektřiny na trhu," uvedl analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor. Podle něj je současný vývoj výsledkem spekulací na další růst cen povolenek. Vliv má podle něj také postoj Evropské komise, která nevyužívá své nástroje k regulaci nabídky na trhu a tím i cen.

"Aktuální zdražení povolenek může souviset s tím, že trh odráží zpřísněnou revizi systému emisních povolenek. Také by ale mohlo jít o další vlnu spekulativních nákupů," tvrdí analytik skupiny Sev.en Radek Jirků. Upozornil na to, že v posledním roce cena povolenek v pravidelných intervalech vystoupá nad 90 eur a následně zase klesne k 70 eurům. "Potvrzuje se tak, že povolenka začíná být atraktivním investičním produktem a svůj skutečný smysl donutit znečisťovatele k ekologizaci dávno ztratila, pokud ho od počátku zavedení vůbec měla," podotkl Jirků. Růst cen povolenky tak podle něj musí elektrárny promítat do cen silové elektřiny.

Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček upozornil, že loni byla spojitost mezi povolenkami a cenami energií výrazná, letos v lednu ovšem zatím tolik nepokračuje. "Ceny elektrické energie rostou pouze mírně a podobné je to také s cenami plynu," podotkl. Na to ale podle něj může mít vliv počasí, případně některé technické faktory. Samotné povolenky řadí mezi riziková aktiva. Podle něj za růstem cen může být dobrá nálada investorů ze situace na trhu. Energie jsou levnější a trhy se přestaly bát hluboké recese v Evropě, či z dlouhodobějšího pohledu deindustralizace Evropy, což zvyšuje poptávku.

Velkoobchodní cena elektřiny se v současnosti pohybuje kolem 180 eur (asi 4300 Kč) za MWh bez DPH. U plynu je pak nyní okolo 68 eur (zhruba 1630 Kč) za MWh. Loni v létě se ceny obou komodit pohybovaly i několikanásobně výš, oproti období před aktuální energetickou krizí jsou však stále výrazně dražší.