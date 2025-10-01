Policisté se připravují na volby. Připraveni budou i pyrotechnici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. října 2025 17:41

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny se připravuje i policie, která bude přítomná v okolí volebních místností. Policisté v tuto chvíli nemají informace o možném narušení průběhu voleb či veřejného pořádku během pátku a soboty. 

Policie uvedla, že na zajištění voleb se připravuje obdobně jako v předchozích případech. Posílen bude výkon služby v okolí volebních místností, přičemž hlídky budou instruovány tak, aby o návštěvách volebních místností informovaly předsedy volebních komisí. 

"Připraveni budou i naši pyrotechnici se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin, abychom případné výhružky uložením nástražného výbušného systému ve volebních místnostech byli schopni relevantně prověřit v co nejkratším čase," zmínili strážci zákona.

Policie počítá se zajištěním přítomnosti hlídek na místech přebírání a sčítání volebních hlasů. Denně budou nasazeny stovky policistů s cílem zajistit hladký průběh voleb a co nejvíce eliminovat možnosti jejich narušení.

"V současnosti nemáme žádné informace o tom, že by měl být narušen průběh voleb či že by mělo docházet k narušování veřejného pořádku v bezprostředním okolí volebních místností," dodali policisté. 

Sněmovní volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou pozítří ve 14 hodin a uzavřou se ve 22 hodin. Hlas půjde odevzdat také v sobotu mezi 8. a 14. hodinou. 

28. září 2025 19:38

Nebylo to naposledy. Obchody se letos ještě zavřou, vyplývá to ze zákona

Související

Volby, ilustrační fotografie.

MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou

V České republice se volby do Poslanecké sněmovny konají tradičně každé čtyři roky. Přesný termín pro letošní volby, který určil prezident Petr Pavel, letos připadá na 3. a 4. října 2025, a voliči v něm rozhodnou o novém složení Sněmovny, potažmo i nové vládě. Ačkoliv se princip voleb oproti těm před čtyřmi roky v zásadě nezměnil, jedna novinka se přeci jen objevila. Občanský průkaz v plastové podobě dnes mohou voliči nechat doma.
Jana Černochová Rozhovor

Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ

Ministryně obrany a lídryně pražské kandidátky Spolu Jana Černochová v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zdůraznila, že koalice Spolu odmítá spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Zároveň promluvila o zbrojních zakázkách Ministerstva obrany, které je obviňováno z příliš drahých nákupů na úkor blahobytu českých občanů. „Pan Babiš jedná velmi pokrytecky. V roce 2021 letouny F-35 sám vychvaloval do nebes a nyní se mu hodí lidem namlouvat, že jsou drahé a nepotřebné. To je čirá lež,“ říká.

