Na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny se připravuje i policie, která bude přítomná v okolí volebních místností. Policisté v tuto chvíli nemají informace o možném narušení průběhu voleb či veřejného pořádku během pátku a soboty.
Policie uvedla, že na zajištění voleb se připravuje obdobně jako v předchozích případech. Posílen bude výkon služby v okolí volebních místností, přičemž hlídky budou instruovány tak, aby o návštěvách volebních místností informovaly předsedy volebních komisí.
"Připraveni budou i naši pyrotechnici se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin, abychom případné výhružky uložením nástražného výbušného systému ve volebních místnostech byli schopni relevantně prověřit v co nejkratším čase," zmínili strážci zákona.
Policie počítá se zajištěním přítomnosti hlídek na místech přebírání a sčítání volebních hlasů. Denně budou nasazeny stovky policistů s cílem zajistit hladký průběh voleb a co nejvíce eliminovat možnosti jejich narušení.
"V současnosti nemáme žádné informace o tom, že by měl být narušen průběh voleb či že by mělo docházet k narušování veřejného pořádku v bezprostředním okolí volebních místností," dodali policisté.
Sněmovní volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou pozítří ve 14 hodin a uzavřou se ve 22 hodin. Hlas půjde odevzdat také v sobotu mezi 8. a 14. hodinou.
Související
MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou
Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ
Volby , Policie ČR , volby do Poslanecké sněmovny 2025
Aktuálně se děje
před 5 minutami
První české ženy v lékařských pláštích. Medicíně se musely učit v zahraničí
před 44 minutami
Policisté se připravují na volby. Připraveni budou i pyrotechnici
před 1 hodinou
Není to jen o Ukrajině, válka zasáhla celou Evropu. Ta už ve střetu s Ruskem je, shodují se lídři v Dánsku
před 2 hodinami
Francie se hádá s Německem. Postavíme stíhačku bez vás, vzkazuje Paříž Berlínu
před 3 hodinami
MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou
před 3 hodinami
Lídři EU v Dánsku: Situace je horší než za studené války, varuje Frederiksenová
před 5 hodinami
Bulharsko ukončí dodávky ruského plynu do Maďarska a Slovenska
před 5 hodinami
Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ
před 5 hodinami
Okamura chce i nechce revidovat pobyty Ukrajinců, Rakušan mu přisoudil titul mistra světa
před 5 hodinami
Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace
před 6 hodinami
Austrálií otřásá nevídaný skandál. Výrobci falšovali ochranný faktor opalovacích krémů
před 6 hodinami
Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever
před 7 hodinami
Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová
před 8 hodinami
Co vlastně znamená shutdown? V minulosti v USA zavřelo vše od parků po muzea
před 9 hodinami
Americká vláda je uzavřena. Shutdown poslal domů statisíce zaměstnanců, úřady nefungují
před 10 hodinami
Mnichovem otřásla střelba a výbuchy. Probíhá rozsáhlý policejní zásah
před 11 hodinami
Chladné počasí na začátku října. Může i sněžit, upozornili meteorologové
včera
50 let od přesunu kostela v Mostě. Unikátní počin se dostal do Guinnessovy knihy rekordů
včera
Pavel povolal Babiše na Hrad. Kancelář prozradila, co prezidenta zajímalo
včera
OBRAZEM: ANO finišuje s kampaní. Babiš nechce opakovat čtyři roky starý scénář
Říjnové sněmovní volby jsou za dveřmi, strany a hnutí finišují s kampaní. ANO dnes v čele s bývalým premiérem a nynějším kandidátem na předsedu vlády Andrejem Babišem agitovalo v Praze. EuroZprávy.cz u toho nechyběly.
Zdroj: Jan Hrabě