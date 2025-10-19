Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil

Nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce vyústil v tak ostrou hádku mezi hosty, že se moderátor Václav Moravec rozhodl jej předčasně ukončit. Důvodem byla nekonstruktivní debata, během níž se hosté začali vzájemně překřikovat a nebrali ohledy na slova moderátora. Moravec na závěr prohlásil: „Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji.“ Omluvil se divákům a vyjádřil naději v konstruktivní diskuzi v příštím vydání.
Poslanec Patrik Nacher (ANO) v pořadu uvedl, že personální obsazení v nové vládě ještě není na pořadu dne, přestože právě tato otázka vzbuzuje největší emoce. „Nejprve šlo o rozdělení resortů, nyní detailně řešíme program. Tomu se budeme věnovat celý příští týden,“ řekl Nacher. Podle něj se veřejnost s programem příští týden s největší pravděpodobností ještě neseznámí, a personální obsazení „opravdu není na pořadu dne“.
V nové vládě by kromě vítězného hnutí ANO měli zasednout zástupci Motoristů sobě a odborníci nominovaní za SPD. Právě jména spojená s Motoristy vyvolávají značné emoce. Například o Filipu Turkovi se spekuluje jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí, nicméně musí vysvětlovat své údajné rasistické příspěvky ze sociálních sítích. Ekologové zase odmítají Petra Macinku na postu ministra životního prostředí a bývalého zpěváka J.A.R. Otu Klempíře na resortu kultury nechce vidět na 500 umělců.
„Jména zatím nejsou, ale už se preventivně protestuje proti kde komu. To mi opravdu nepřijde fér,“ kritizoval Nacher. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib reagoval, že proti Macinkovi se nevymezují pouze aktivisté, ale i vědci. „Pan Macinka je úplně mimo. Je to šarlatán,“ prohlásil Hřib, na což Nacher opáčil, že Hřib vychází ze spekulací, protože jména oficiálně oznámena nebyla. Hřib následně ostře reagoval: „Patriku, nelži.“
Předseda PRO a zvolený poslanec za SPD Jindřich Rajchl opět potvrdil, že za jejich hnutí budou do vlády nominováni odborníci. Vyloučil možnost, že by do nominací jejich kandidátů mělo zasahovat hnutí ANO. Odborníci za SPD by měli obsadit posty ministrů obrany, zemědělství a dopravy. Spekuluje se například o Martinu Šebestyánovi jako o možném kandidátovi na ministra zemědělství.
Soukromí zemědělci jeho možné jmenování kritizují kvůli jeho vazbám na největší zemědělské koncerny a zapojení do vyplácení sporných dotací firmám z Agrofertu v době, kdy tehdejší premiér, šéf hnutí ANO a vlastník Agrofertu Andrej Babiš byl ve střetu zájmů. Podle soukromých zemědělců by v čele ministerstva Šebestyán hájil zájmy velkých zemědělských podniků.
Související
Soud vyhověl stížnosti ČT ve sporu s advokáty, šlo o pořad Václava Moravce
Moravec a další pracovníci ČT jsou v preventivní karanténě
Václav Moravec , Otázky Václava Moravce
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil
před 1 hodinou
USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze
před 2 hodinami
Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami
před 3 hodinami
Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy
před 5 hodinami
Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří
před 6 hodinami
Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování
před 7 hodinami
Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové
před 9 hodinami
Předpověď počasí na příští týden: Překvapivě se oteplí
včera
FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel
včera
V USA odstartovaly mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do ulic vyráží miliony lidí
včera
Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří
včera
Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce
včera
"Jako po atomové bombě." Palestinci se po příměří vrací do svých domovů v Gaze
včera
V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí
včera
Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie
včera
Setkání Trumpa s Putinem čelí zásadní překážce: Jak se ruský lídr dostane do Maďarska?
včera
Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění
včera
Napětí v Karibiku eskaluje. Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele, Maduro mobilizuje armádu
včera
Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky
včera
Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď
Do Česka po právě začínajícím víkendu opravdu dorazí slibované oteplení. Navzdory tomu, že se zima blíží každým dnem. Teploty vyšplhají až na 17 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě