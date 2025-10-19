Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil

Libor Novák

19. října 2025 15:51

Václav Moravec
Václav Moravec

Nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce vyústil v tak ostrou hádku mezi hosty, že se moderátor Václav Moravec rozhodl jej předčasně ukončit. Důvodem byla nekonstruktivní debata, během níž se hosté začali vzájemně překřikovat a nebrali ohledy na slova moderátora. Moravec na závěr prohlásil: „Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji.“ Omluvil se divákům a vyjádřil naději v konstruktivní diskuzi v příštím vydání. 

Poslanec Patrik Nacher (ANO) v pořadu uvedl, že personální obsazení v nové vládě ještě není na pořadu dne, přestože právě tato otázka vzbuzuje největší emoce. „Nejprve šlo o rozdělení resortů, nyní detailně řešíme program. Tomu se budeme věnovat celý příští týden,“ řekl Nacher. Podle něj se veřejnost s programem příští týden s největší pravděpodobností ještě neseznámí, a personální obsazení „opravdu není na pořadu dne“.

V nové vládě by kromě vítězného hnutí ANO měli zasednout zástupci Motoristů sobě a odborníci nominovaní za SPD. Právě jména spojená s Motoristy vyvolávají značné emoce. Například o Filipu Turkovi se spekuluje jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí, nicméně musí vysvětlovat své údajné rasistické příspěvky ze sociálních sítích. Ekologové zase odmítají Petra Macinku na postu ministra životního prostředí a bývalého zpěváka J.A.R. Otu Klempíře na resortu kultury nechce vidět na 500 umělců.

„Jména zatím nejsou, ale už se preventivně protestuje proti kde komu. To mi opravdu nepřijde fér,“ kritizoval Nacher. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib reagoval, že proti Macinkovi se nevymezují pouze aktivisté, ale i vědci. „Pan Macinka je úplně mimo. Je to šarlatán,“ prohlásil Hřib, na což Nacher opáčil, že Hřib vychází ze spekulací, protože jména oficiálně oznámena nebyla. Hřib následně ostře reagoval: „Patriku, nelži.“

Předseda PRO a zvolený poslanec za SPD Jindřich Rajchl opět potvrdil, že za jejich hnutí budou do vlády nominováni odborníci. Vyloučil možnost, že by do nominací jejich kandidátů mělo zasahovat hnutí ANO. Odborníci za SPD by měli obsadit posty ministrů obrany, zemědělství a dopravy. Spekuluje se například o Martinu Šebestyánovi jako o možném kandidátovi na ministra zemědělství.

Soukromí zemědělci jeho možné jmenování kritizují kvůli jeho vazbám na největší zemědělské koncerny a zapojení do vyplácení sporných dotací firmám z Agrofertu v době, kdy tehdejší premiér, šéf hnutí ANO a vlastník Agrofertu Andrej Babiš byl ve střetu zájmů. Podle soukromých zemědělců by v čele ministerstva Šebestyán hájil zájmy velkých zemědělských podniků. 

Zemřel výrazný jihomoravský politik Vlastimil Sehnal. Šest let seděl v Senátu

Václav Moravec

Moravec a další pracovníci ČT jsou v preventivní karanténě

Někteří pracovníci České televize (ČT) jsou v preventivní karanténě kvůli nedělnímu pořadu Otázky Václava Moravce s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, u níž byla pak prokázána nemoc covid-19. Serveru iDnes.cz to dnes řekla mluvčí ČT Karolína Blinková. Moderátor Václav Moravec na twitteru uvedl, že se sám rozhodl zůstat v karanténě. Test na covid-19 měl ale Moravec ve středu negativní.

před 11 minutami

Václav Moravec

Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil

