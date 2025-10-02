Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy

Libor Novák

2. října 2025 10:38

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)
Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ostrava, dříve silně levicové, ale nyní upadající průmyslové centrum, se podle webu Politico stává hybnou silou pro populistického miliardáře a zemědělského magnáta Andreje Babiše. Ten se v průzkumech před nadcházejícími parlamentními volbami výrazně dere k vítězství, což by mohlo posunout střední Evropu dále od Bruselu a potenciálně do sféry vlivu Moskvy. 

Babišův populistický apel rezonuje nejsilněji mezi voliči v bývalých průmyslových baštách, jako je Ostrava. Tato situace nápadně připomíná Spojené státy, kde popularita Donalda Trumpa vzešla z podpory v bývalých průmyslových státech, označovaných jako "rezavý pás".

Učitel Ruda, dvaapadesátiletý člen pravicově populistického hnutí ANO, vidí nejdůležitější volební téma v dodržení slibu odměnit důchodce za jejich celoživotní práci. Konkrétně zmínil, že rodiče současných voličů, kteří pracovali v dolech a vybudovali město, si zaslouží řádné stáří. Ruda strávil celý život v Ostravě, třetím největším městě České republiky, které je známé jako "ocelové srdce republiky".

Ostrava, přezdívaná dříve "černá Ostrava", byla po více než dvě stě let centrem uhelných dolů a těžkého ocelářského průmyslu. Po oficiálním ukončení těžby v roce 1994 však mnoho bývalých pracovníků přišlo o zaměstnání, což donutilo město k redefinici. Ocelárny se začaly měnit na muzea a kulturní centra.

Tradičně byla Ostrava silnou baštou československých komunistů a po sametové revoluci v roce 1989 sociálních demokratů. V posledních letech se však voličské preference přesunuly k hnutí ANO. Tato změna odráží politické přeskupení ve Spojených státech, kde se bývalé průmyslové kolébky v Ohiu a Pensylvánii přesunuly od Demokratů k podpoře pravicových populistů. 

Mnozí voliči, jako je Ruda, vyjadřují frustraci ze současné vlády. Věří, že Babiš, majitel zemědělského impéria Agrofert, jim zlepší život. Na předvolebních shromážděních rozdávají aktivisté knihy od Babiše, klíčenky, české vlajky a červené baseballové čepice ve stylu Trumpa s nápisem "Silné Česko".

Tato čepice se ukázala jako nejoblíbenější symbol na předvolebním shromáždění, kterého se zúčastnili redaktoři webu Politico. Stovky lidí se shromáždily, aby slyšely Babišovy sliby o zlepšení zdravotnictví, zvýšení důchodů a snížení cen energií. Mnozí dotázaní uvedli jako důvod podpory vyšší důchody a silnější zaměření ANO na domácí problémy namísto Ukrajiny.

Anna, důchodkyně, která je v penzi dvacet let a nosí červenou čepici, chválila Babišovu vládu v letech 2017 až 2021 za zvýšení důchodů. Věří, že se o lidi stará, zatímco současná vláda se prý stará jen o sebe. Další vyjádřili hněv vůči premiérovi Petru Fialovi, jehož středopravá vláda klesla na nejnižší úroveň popularity od roku 2013 a čelí kritice kvůli nepopulárním úsporným opatřením a porušení slibu z roku 2021 nezvyšovat daně.

Ludmila Laskovská, penzistka, kritizovala vládu jako "nejhorší" s tím, že "podporují Ukrajinu – všechny, všechny kromě nás". Babiš, jako lídr kandidátky pro Moravskoslezský kraj, kde Ostrava leží, věnuje regionu zvýšenou pozornost a získává zde značnou voličskou podporu. Průzkumy mu v Ostravě přisuzují až 40% podporu, což z regionu dělá jeho druhou nejsilnější baštu v zemi.

I Babišovi nejtvrdší oponenti připouštějí, že jeho značka populistické politiky – zaměřená na snižování cen energií, snižování daní a zvyšování důchodů – se stala jeho volebním palivem. Starosta Ostravy Jan Dohnal (ODS) uznal, že Babiš má v regionu silnou přítomnost a účastní se všech akcí.

Pokud by se Babiš vrátil k moci, ať už jako premiér nebo jako klíčový zákulisní hybatel hnutí ANO, jeho oponenti předpovídají nepředvídatelnou politickou budoucnost pro Českou republiku. Babiš sice vyloučil spojenectví s komunisty, ale zůstává nejasný ohledně spolupráce s jinými extremistickými stranami. Zastává názor na omezení vojenské pomoci Ukrajině, zpochybňuje 5% cíl NATO na výdaje a staví se proti Evropské zelené dohodě (přestože ji jménem Česka v roce 2019 schválil).

Andrej Babiš je označován za politického chameleona, jehož flexibilní strana byla popsána jako levicová, populistická, technokratická, konzervativní i krajně pravicová. Babiš sice tvrdí, že členství v EU a NATO je pro nás "nezpochybnitelné" a že snaha táhnout zemi na východ je jen "brutální lež", kterou vládní politici straší lidi, avšak obavy panují.

Například ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) se obává, že vládnutí v koalici s extrémními stranami by Babiše mohlo donutit povolit referendum o NATO. Starosta Dohnal by si dokázal představit, že by Babiš vypsal referendum o NATO, ale nikoliv o EU, kvůli evropským dotacím pro Agrofert.

Politolog Petr Kaniok z Masarykovy univerzity se domnívá, že Babišovo budoucí vládnutí by mohlo sledovat illiberální model Budapešti. Vzhledem k flexibilitě hnutí ANO se Babiš nebojí odporovat tomu, co dříve řekl nebo schválil. Kaniok očekává, že Babiš by se mohl inspirovat Maďarskem Viktora Orbána a Slovenskem Roberta Fica a zaměřit se na reformu veřejnoprávních médií a soudnictví, aby upevnil svou moc a vliv.

včera

Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025) Prohlédněte si galerii

Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá

Předvolební debata mezi premiérem a lídrem koalice Spolu Petrem Fialou šéfem hnutí ANO a expremiérem Andrejem Babišem se nesla v duchu ostrých osobních výpadů, obviňování a mávání grafy. Oba lídři se střetli v klíčových otázkách od inflace, daní a zadlužování státu přes důchodovou reformu a rodinnou politiku až po obranu, vztah k Ukrajině a klimatické závazky. Fiala obviňoval Babiše z nezodpovědnosti a z politických výmluv, zatímco Babiš vykresloval premiéra jako nekompetentního vůdce, který prý zadlužuje stát a selhává doma i v Bruselu.

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Andrej Babiš

Zdroj: Libor Novák

