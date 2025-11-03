Politico: Populista Babiš udělá z Česka černou ovci EU. Chce rozvrátit Green Deal

Andrej Babiš, pravicový populista, který v pondělí sestavil novou českou vládu, má v úmyslu zmařit plány Evropské unie na omezování emisí, píše server Politico. Podle návrhu koaličního programu je Green Deal „v současné podobě neudržitelný“, a vláda proto bude prosazovat jeho zásadní revizi. Babišovo hnutí ANO vytvořilo koalici s Motoristy sobě a nacionalistickou stranou Svoboda a přímá demokracie (SPD). Očekává se, že Babiš se vrátí k jednacímu stolu Evropské rady na prosincovém setkání lídrů EU v Bruselu.
Kritici se obávají, že by se Česká republika mohla po boku Maďarska Viktora Orbána a Slovenska Roberta Fica stát novou „černou ovcí“ Evropské unie. Jan Lipavský, český ministr zahraničí, pro Politico uvedl, že se obává, že Babiš „začne tlačit Českou republiku na okraj“ kvůli svým prohlášením a spojenectvím s Orbánem.
Navzdory tomu, že Babiše ještě musí formálně jmenovat premiérem český prezident, má pro svůj evropský návrat velké plány, zejména co se týče rozplétání zelených politik bloku. Programové prohlášení uvádí, že nová vláda se bude bránit zavedení nového trhu pro zpoplatnění emisí z vytápění a paliv, známého jako ETS2. Tento nový systém obchodování s emisemi je přitom základním kamenem snah EU o snížení emisí ze stavebnictví a dopravy, a dosažení klimatické neutrality do roku 2050.
Český plán rovněž počítá s iniciováním přehodnocení původního systému obchodování s emisemi, ETS1, který pokrývá znečištění z těžkého průmyslu a energetického sektoru. Ačkoliv vlády EU již pro ETS2 hlasovaly a systém má vstoupit v platnost v roce 2027, návrh českého programu obsahuje výhrůžku: „V případě emisních povolenek ETS2 pro domácnosti a dopravu jsme připraveni tento systém neimplementovat do české legislativy a zabránit tak vysoce negativním sociálním dopadům na společnost.“
Návrh také odhaluje, že budoucí Babišova vláda považuje zákaz prodeje a výroby automobilů se spalovacími motory od roku 2035 za „nepřijatelný“. „Evropská unie má své limity – nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity,“ stojí v návrhu. Tento zákaz byl schválen v roce 2023 všemi členskými státy, ačkoliv vyvolal kontroverze.
Babiš není jediný, kdo se snaží zpochybnit pravidla Green Dealu. I předchozí česká vláda žádala odklad implementace ETS2 a Estonsko dokonce volalo po jeho zrušení. Babiš může najít spojence v polském premiérovi Donaldu Tuskovi, který se nedávno zasadil o vložení „revizní klauzule“ do plánů na rozšíření systému obchodování s uhlíkem, což by mohlo otevřít dveře k odkladu opatření.
Babiš má v plánu osobně dohlížet na politiku EU – chce zrušit post ministra pro evropské záležitosti a přesunout odpovědnost za záležitosti EU do oddělení „podřízeného“ premiérovi. Koaliční strany by měly program podepsat. Očekává se však období vyjednávání, jelikož Babiš se pokusí jmenovat kontroverzního čestného předsedu Motoristů Filipa Turka ministrem zahraničí, proti čemuž by mohl vystoupit prezident Petr Pavel.
