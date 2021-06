Čelila jsem sexuálním narážkám. U političek se řeší hlavně jejich vzhled, nikoli názory, říká favoritka lidovců

Nesnaží se lacině zalíbit, i když se jako nováček hodlá prodrat v barvách lidovců za Moravskoslezský kraj do Poslanecké sněmovny. Pětatřicetiletá Markéta Vyvlečková je přesvědčena, že, aby se zlepšila úroveň zdravotnictví, musí se některé úkony zpoplatnit, ačkoli ví, že část lidí se proti takovému postoji vymezuje. „Podle mě by určité zpoplatnění pomohlo celému systému, jinak se nic nikdy nezmění a pacienti budou i nadále třeba na rehabilitace a jiné operační zákroky čekat neúměrně dlouho.“

Ekonomická absolventka Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava, obor eurospráva, se pozastavuje i nad úrovní šéfky státní kasy Aleny Schillerové. „Bohužel máme ministryni financí, která nerozumí ekonomice, což je však zřejmě unikát. I další členové kabinetu prostě ekonomice, ale ani základům matematiky a logiky nerozumí. A to je na tom nejsmutnější,“ tvrdí Markéta Vyvlečková, která se stydí i za další ženy v Babišově vládě jako je Benešová, Dostálová anebo Maláčová.

Paní inženýrko, čím si vysvětlujete, že je ve vrcholné politice tak málo žen? Souhlasíte s tvrzením, že se dámy neumí vedle mužské konkurence tak důrazně prosadit, anebo za jistou absencí něžného pohlaví může stát skutečnost, že je obtížné skloubit péči o rodinu s kariérou?

V dnešní době tvoří ženy v politice pětinu všech politiků. Něžné pohlaví v politice překonává více překážek než muži. A nejde o samotné skloubení rodiny a politiky. Mám pocit, že u političek lidi zajímá více jejich vzhled, to, kdo jim hlídá děti anebo jestli vaří o víkendu. Jedná se o samotné předsudky vůči nim. Žena se pak cítí provinile, že by měla trávit čas raději s rodinou, než být někde na schůzích a jednáních. Ale absenci žen ve vrcholné politice si vysvětluji i tím, že o tom, kdo bude jako politik zvolen, nerozhodují pouze voliči a voličky, ale především samotné politické strany. Vedení strany, kde v drtivé míře převažují muži má vliv na skutečnost, kdo bude na kandidátní listině a na jakém místě. V ideálním případě by měly rozhodovat schopnosti a znalosti kandidáta a jeho práce pro stranu v minulosti, protože ženy jsou svým vzděláním a schopnostmi rovnocennými kandidáty jako muži. A tak s tvrzením, že se dámy neumějí prosadit moc nesouhlasím. Je to především o tom, kolik jim je dáno prostoru pro rozhodování. U nás lidovců nyní nové vedení hodně podporuje ženy a jeho podpora je hodně znát.

V poslední době se šíří na sociálních sítích nevybíravé útoky zejména na adresu političek, kterým anonymové vyhrožují smrtí, zabitím dětí, anebo je vulgárně dehonestují. Urážky už zveřejnila například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, poslankyně za ODS a starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová či I. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Jak je možné, že Česká republika nemá takové zákony, aby dostatečně ochránila oběti, které jsou vystaveny teroru? Mnoho známých žen totiž tvrdí, že ani po vypátrání pachatele Policie České republiky kauzu neřeší a případ spadne do správního řízení, kde dotyčný dostane jen několikastovkovou pokutu, a tak znovu začne vyhrožovat.

Ano, útoky na ženy a myslím si, že nejen na ženy političky se v poslední době na sociálních sítích stupňují. Lidem není těžko poslat i třeba dopis poštou. Cítí se doma za počítačem bezpečně a sociální sítě k takovýmto útokům přímo vybízejí. Dotyčný si myslí, že je v bezpečí své domácnosti, je anonymní a může známému politikovi jakkoli nadávat, či ho vulgárně urážet. S těmito nadávkami a hejty se však nesetkávám pouze u politiků, ale i u jinak známých osobností. Nevím, kde se v lidech bere tolik nenávisti a zla. Ve státech jako jsou Kanada nebo USA jsou již tyto problémy dobře známy a řeší je preventivními opatřeními či přímo zákonnou úpravou. Mají zákony proti kyberšikaně, stalkingu či cyberstalkingu nebo dokonce k manipulaci vedoucí k sexuálnímu obtěžování. Tyto zákonem upravené oblasti jsou vždy doprovázeny systémem sankcí a mnohdy vedou až k trestům odnětí svobody. Sama nerozumím tomu, proč je tento systém v České republice ještě stále nedostatečně propracován a zákonem ošetřen, a i když je pachatel vypátrán, nedostane žádný trest. Je to výsměch všem obětem a pachatel má prakticky volné pole působnosti a nastává recidiva jeho jednání.

Lze vůbec říci, co ve společnosti stojí za zlomem, že někteří lidé se uchylují k těmto odpudivým praktikám? Může mít na chování lidí vliv i rétorika prezidenta Miloše Zemana, která je někdy hrubá a občas také ponižující?

Zlomem jsou právě sociální sítě. Lidé se doma cítí bezpečně, anonymně a myslí si, že je nikdo nemůže nikdy vypátrat. Což v poslední době naštěstí přestává platit a pachatel je zjištěn. Co se týče Miloše Zemana, je pro mě jako prezident obrovským zklamáním. Víte, když někdo ztratí poslední zbytky své soudnosti a uchýlí se k urážkám i ponižujícímu chování na druhých a je jedno jestli jde o ženu, či muže, tak tento člověk vlastně ztratil své vlastní sebevědomí a lidskou hodnotu.

Když jste začala působit v komunální politice, setkala jste se někdy s despektem, přehlížením, anebo klasickým českým hospodským rčením, že žena patří maximálně za plotnu?

Se zmíněným postojem jsem se naštěstí nikdy nesetkala, možná jsem měla a mám štěstí na lidi, anebo se podobný názor ke mně jednoduše nedostal.

Českou politickou scénou stále rezonuje kauza bývalého poslance za TOP 09 Dominika Feriho, jehož některé ženy nařkly ze sexuálního násilí či obtěžování, a tak složil mandát. Jak často se podle Vás i známé české ženy s tímto nepřijatelným chováním setkávají a zažila jste osobně něco obdobného?

Nedokážu mluvit za ostatní ženy a ani neznám žádnou takovou, která by se s uvedeným chováním setkala. Ani já osobně jsem nic podobného nezažila, pokud nepočítám nepříjemné sexuální narážky a lichotky. Vše bylo ale v rámci únosných mezí, se kterými jsem si hravě poradila. Jsme tři sestry a byly jsme doma vychovány, že si tyto věci nemáme nechat líbit a ostře se proti nim vymezit.

Zejména lidovci jsou na podobná témata velice citliví. Nezazněla proto během Feriho kauzy z úst některého představitele KDU-ČSL úvaha o tom, že byste se odtrhli od koalice SPOLU, anebo byste trvali, aby alianci opustila právě TOP 09 a do voleb byste šli jen s ODS?

Dominik Feri jako politik svůj exces vyřešil tak, jak se na správného politika patří. Skutečnost, že je jeho chování z morálního hlediska pro mě nepřijatelné, je již věcí druhou. On sám za své chování ponese odpovědnost poté, co se celá kauza vyřeší. Od nikoho z vrcholných představitelů KDU-ČSL jsem neslyšela úvahu o tom, že bychom se měli od koalice SPOLU odtrhnout. Ba naopak. Líbilo se mně, jak se k případu vedení postavilo a chtělo věc rychle vyřešit.

Někteří politologové po vypuknutí Feriho skandálu varovali, že TOP 09 nemá alianci co nabídnout, když přišla o lídra či hit pro mladé. Nemůže opravdu uvnitř koalice vznikat pnutí a odsouvat TOP 09 do pozadí, aby se na aféru neustále neupozorňovalo?

Vůbec. Kauza Feri naopak nastartovala aktivitu dalších mladých lidí, kteří by se díky dominanci Dominika Feriho v kampani pouze vezli. Podle mě jsme dobrý tým. Osobně si myslím, že v TOP 09 je řada skvělých lidí a kandidátů a velmi příjemně mě překvapila i Markéta Pekarová Adamová.

Jak vlastně hodnotíte koalici SPOLU? Má podle vás tak silný potenciál, že může vyhrát volby, anebo se jedná jen o takzvaný sňatek z rozumu?

Jsem v politice již delší dobu a nikdy jsem nezažila takový tah na branku, jako nyní. Je vidět, že všechny tři strany daly do kampaně maximum toho nejlepšího, co mohou nabídnout. A je to obrovsky cítit. Od svých známých a kamarádů neustále slyším pochvaly na program a tvrdí, že nás budou volit. Věřím, že nakonec zvítězíme. Koalice SPOLU je opravdu silná.

Co bylo pro vás impulsem, abyste zkusila kandidovat za KDU-ČSL v Moravskoslezském kraji do Poslanecké sněmovny a opustila tak komunální politiku? Jen připomenu, že v letech 2014 až 2018 jste byla zastupitelkou v Českém Těšíně.

Přestalo mě bavit poslouchat některé své kolegy o tom, jak je vše špatně. Nic neudělají, ale umí jen kritizovat. Mám opačný pohled. Chci věci měnit. Nepřemýšlím, na jakém jsem místě. Přemýšlím o tom, co udělat proto, aby koalice SPOLU vyhrála. Učím se u toho mnoho nových věcí. Vše prostě beru jako posun ve svém životě.

Než jste vůbec vstoupila do nižších pater veřejného dění, co jste si dříve o politicích myslela? Měla jste tendenci jako někteří jejich působení bagatelizovat, anebo jste je respektovala?

Znala jsem několik politiků a vím, jak je jejich práce náročná. Celý týden mají od rána do večera jednání a večer se snaží odpovídat lidem. I o víkendech jsou akce, kde musí být. Obrovsky si vážím každého, kdo dělá politiku jako službu. Za to jim patří respekt.

Pokud byste se dostala do Sněmovny, tušíte jak velký je rozdíl mezi celostátní a komunální politikou?

Velmi dobře jej vnímám. Hodně se o věci zajímám, a tak si změnu dokážu představit a vím, že by působení ve vrcholné politice bylo náročné na čas. Můj táta říká, že kdo si věci nezkusil, nemá právo je kritizovat. Proto jsem řekla, že bez ohledu na to, jak moje kandidatura dopadne, tak zkusím udělat maximum pro výsledek. I kdybych neuspěla, kandidatura do Poslanecké sněmovny je pro mě skvělou zkušeností.

Za necelé čtyři měsíce vypuknou parlamentní volby. Politické strany a hnutí se předhánějí až v patetických či vzletných heslech, slibují, jak budou pomáhat rodinám s dětmi, seniorům a podobně. Ale většina politiků je naprosto odstřižená od reality. Řada lidí neřeší střet zájmů premiéra Babiše, ani kauzu Vrbětice, ale primární pro ně je, že musejí dlouho čekat na určité zdravotní výkony. Pokud se nejmenujete Miloš Zeman či nejste wimbledonským šampionem jako Jan Kodeš, tak jejich vrstevníci čekají na rehabilitaci i tři měsíce, vůbec nemluvím o lhůtách u endoprotéz kyčelního kloubu. Pokud byste se dostala do Sněmovny, co byste pro zmíněnou skupinu, která má pocit, že je na obtíž, konkrétně udělala, ale prosím zapomeňte na klasické fráze?

Mám přehled o tom, jak funguje zdravotnictví v řadě zemí světa. A ráda bych lidem nabídla možnost si připlatit za některé služby ve zdravotnictví. Podle mě by určité zpoplatnění pomohlo celému systému tak, aby zdravotníci mohli být lépe finančně oceněni. Rovněž některá zdravotnická zařízení by dělala více výkonů, protože by je měla hned zaplacené. Bez změny současného systému, kdy je vše hrazené ze zdravotního pojištění a lidé mají pocit, že je vše zdarma, se nic nikdy nezmění a pacienti budou i nadále třeba na rehabilitace a jiné operační zákroky čekat neúměrně dlouho. A to je potřeba lidem otevřeně říkat.

Mimochodem, vy máte představu o tom, co trápí obyčejné lidi?

Samozřejmě, vždyť jsem obyčejný člověk, takže moc dobře vím, jaká je realita. Pracuji na úřadě a každý den jsem s lidmi v kontaktu. Takže třeba nás rodiče teď trápily zavřené školy, nemožnost se vidět s rodinou, nebo uzavřené hranice, protože žiji na česko-polském pomezí. Ale tento kraj je regionem horníků. Lidé se zde bojí o práci. Každodenně se tady řeší, co bude, až skončí doly nebo hutě.

Mnozí ale neřeší jen případné existenční problémy. Řadě lidem vadí, že čelní představitelé mají komunistickou minulost, anebo se zapletli s StB. Vy patříte mezi mladou nastupující generaci, myslíte si tedy, že je reálné, aby se Vaše populace zasadila o postavení KSČM mimo zákon či o vyloučení soudců a státních zástupců, kteří za totality kolaborovali s KSČ? Osobně si myslím, že dokud v justici i politice budou působit lidé s pochybnou minulostí, nemůžeme nikdy za Sametovou revolucí napsat vítěznou tečku.

Ano, zmínil jste smutnou etapu našich dějin. Podívejte se například na Polsko, jak se vyrovnalo s komunistickou minulostí. U nás jsme tak bohužel neučinili, a tak jsme svědky tragických absurdit, kdy mají bývalí komunisté a příslušníci StB dvojnásobné důchody než řada lidí, která byla perzekuovaná, anebo vězněná bolševiky. Proto se nedivím naštvanosti lidí, kteří za minulého režimu trpěli.

Považujete za ostudné, že zemi vládne premiér Andrej Babiš, který čelí vážnému podezření, že spolupracoval s StB, navíc jeho excesy jako střet zájmů, Čapí hnízdo silně poškozují pověst České republiky u evropských partnerů?

Rozhodně. Od malička nesnáším ubrečené chlapy. Pamatuji si na kluka z vesnice, který byl největší grázl, ale na všechny vždy žaloval a tvrdil, jak mu ubližují. Pan Babiš mi ho připomíná. Navíc je z něho cítit křivý charakter. Stydím se za to, že nás tento člověk reprezentuje.

Dokud ale budou politici sázet na populismus, pak se nikdy Babišů, Okamurů nezbavíme. Jak jako ekonomka hodnotíte takzvané rouškovné v podobě pětitisícového příspěvku, který na podzim vláda věnovala seniorům a nyní svůj krok před volbami hodlá zopakovat? Souzníte s Vaším kolegou z koalice SPOLU Janem Skopečkem (ODS), že se jedná o čistou předvolební korupci?

Jde o tunelování peněz našich dětí. Všichni bychom přáli více peněz seniorům, ale jen tehdy, pokud by na to stát měl prostředky. Jenže nelze na jedné straně rozkrádat zemi během koronavirové pandemie při různých podivných zakázkách a pak chtít někomu přidat na důchodech s tím, že si na sumu půjčíte od jejich vnuků. To je systémově naprosto špatně.

Ve své kampani se vymezujete proti zadlužování dětí, což je logické, zvláště, když ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že rozpočet na příští rok bude mít schodek ve výši 390 miliard korun. Ale pak je tady generace takzvaných Husákových dětí a mladších, kterým vážně hrozí, že jim stát v důchodovém věku díky Babišově rozhazovačnosti nebude mít z čeho vyplácet penzi. Nezneklidňuje Vás jako ekonomickou absolventku Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava zmíněná časová bomba? Lze její explozi ještě odvrátit?

Ano, copak normální rodič by někdy chtěl, aby se zadlužily jeho děti? Odpověď je jednoduchá, ne, nechtěl. Já se opravdu velmi často stydím, když se mluví o kvótách na ženy v politice a vidím ve vládě sedět ministryně jako paní Schillerová, Benešová, Dostálová nebo Maláčová. Bohužel máme ministryni financí, která nerozumí ekonomice, což je však zřejmě unikát. Přiznám se, že už někdy musím ty jejich vyjádření vypnout. Členové kabinetu prostě ekonomice, ale ani základům matematiky a logiky nerozumí. A to je na tom nejsmutnější.

Je ještě vůbec možné zastavit rozvrat veřejných financí?

Ano je, ale náprava procesu bude šíleně bolet. V době, kdy jsme měli největší ekonomicky boom, jsme si měli šetřit na horší časy. Ale tady takto nikdo neuvažoval. Současná vláda udělala z veřejných financí Titanic, kde na horní palubě se hraje a tančí, ale dole už se začínají topit lidé, kteří jí ten mejdan nakonec budou muset celý zaplatit.

Vy se specializujete na národní menšiny žijící v České republice, což je jistě chvályhodné. Ale v zemi žije mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů, kterým vlastní stát nedokáže pomoci, postavit se za ně. Nebylo by vhodnější se nejdříve koncentrovat na české občany a až potom další aktivitu směřovat k jiným? Vím, že dotaz může znít sobecky, ale někdo se může opravdu cítit ukřivděn, že rodná země je k vážným problémům člověka, který platí daně, chladná.

Víte, u nás na severní Moravě si na menšiny nehrajeme. Tady jsou tak rodiny a životy lidí propojené, že si na něco hrát je hodně hloupé. Mě jen vytočilo, když moje babička se nemohla registrovat na očkování, protože je polské národnosti. V České republice máme tolik expertů na ministerstvech na IT a přitom nejsou schopni udělat jeden systém tak, aby konečně fungoval. Toto je prostě o boji s neschopností, nikoliv o tom, kdo je jaké národnosti. Zpěvačka Ewa Farna je naše stejně jako vaše. Nikdo tady neřekne, že pochází z nějaké národnostní menšiny.

Rád bych ještě připomněl fotbalovou kauzu, která má mimo sportovní přesah a na ní je úplně ukázková lhostejnost státu. Přijde mně nevídané, že nikdo z politiků, ať už koaličních či opozičních, se veřejně nezastal českého reprezentanta a slávistického stopera Ondřeje Kúdely, který od UEFA dostal desetizápasový trest za údajný rasismus, jenž mu navíc nikdo v komunikaci s Glenem Kamarou z Rangers FC neprokázal. Na celé kauze je zarážející, že se Česká republika v tomto případě vůbec nevymezila proto rasistickým předsudkům, které Ostrované vůči občanům z východní Evropy mají. Je přece jedno, že jde o populárního hráče, Ondřej Kúdela je v první řadě občanem České republiky a i on by měl mít zastání, nemyslíte?

Ano, dlouhodobě cítím problém v České republice, že se zde vláda odmítá zastat svých občanů. Podle mě je dobré na tom krásně vidět osobnost a vyzrálost politiků. Já osobně si vážím několika z nich, kteří dokázali a dokazují efektivně pomáhat svým občanům.

Jít do vrcholné politiky, pokud ji chce člověk dělat poctivě, není nic jednoduchého. Nebojíte se, že si někdy můžete říci, jak moc závidíte vaší dvaadvacetileté sestře Natálii Czernekové, která je úspěšnou modelkou, anebo si vyčítat, že jste spíše místo věčného handrkování měla věnovat zpěvu, když vás jako malou tak nadchl muzikál Dracula?

Mám skvělé rodiče a úžasně si rozumím s mými sestrami. Musel byste k nám někdy přijít a vidět atmosféru u nás, jak se máme rádi a vzájemně se podporujeme. S Magdou i Natálkou chceme jedna pro druhou to nejlepší. Úspěch jedné znamená úspěch náš všech. V tomto vidím sílu naší rodiny. A proto i kdybych se do Poslanecké sněmovny nedostala, svět nekončí. Mít skvělou rodinou s tak velkou podporou je velké vítězství.