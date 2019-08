Česká rozvojová pomoc Palestině se podle něho dlouho soustředila na obnovitelné zdroje, nyní se chce ČR zapojit například i do zdravotnictví či do zpracovávání odpadů. Důraz bude kladen i na nové nástroje rozvojové spolupráce, jejichž cílem bude větší zapojení českých firem.

V uplynulých 25 letech Česká republika podle Starého v Palestině realizovala asi 40 projektů za zhruba 350 milionů korun. "Začali jsme v oblasti energetiky a vodohospodářství a postupně jsme se přesunuli k obnovitelným zdrojům... Postavili jsme první solární elektrárnu ve městě Túbás, " uvedl Starý s tím, že ČR je dodnes na palestinských územích v tomto sektoru považována za průkopníka, přestože investice jiných zemí jsou nyní daleko vyšší.

Zároveň však český diplomat očekává změny v mechanismech rozvojové spolupráce, při kterých bude mimo jiné kladen větší důraz na zapojení českých firem. "Dlouhá léta jsme se soustředili na obnovitelné zdroje a teď přichází změny. Ty jsou jednak sektorové a jednak v nástrojích, které můžeme používat na rozvojovou spolupráci," uvedl Starý. Jedním z těchto nástrojů budou podle Starého takzvané "vázané dary", dalším například model "business to business". O konkrétních projektech by se podle Starého mělo začít rozhodovat na podzim.

"Nechceme úplně opustit energetiku, ale chtěli bychom k tomu přidat nějaké další, v nichž má Česká republika potenciál, což je třeba zdravotnictví, tedy vybavení nemocnic, sociální oblast nebo zpracování odpadů. Záleží hlavně na tom, jaké české firmy projeví zájem," řekl Starý. V této souvislosti český diplomat také zmínil, že firma Dermacol, která je jedna z mála aktivních českých firem na palestinském trhu, zvažuje, že by udělala projekt, v němž by byly proškoleny palestinské kosmetičky a výměnou používaly pouze produkty Dermacol, což by také mohlo přispět k vytvoření nových pracovních míst.

Česká republika má zároveň blízké vztahy s Izraelem, což podle Starého do jisté míry ovlivňuje palestinské vnímání Česka. "Palestinci jsou si vědomi toho, že Česká republika má nadstandardní vztahy s Izraelem a umí s tím pracovat. Nestává se, že by kritizovali tuto naši pozici jako takovou. Občas nás kritizují za to, že na některém mezinárodním fóru hlasujeme tak nebo onak, ale týká se to pokaždé té konkrétní situace," uvedl. Reakce Palestinců na ČR jsou jinak podle Starého pozitivní. "Když se řekne Česká republika, tak na rozdíl od zbytku světa to není fotbal, ale jsou to škodovky. V Palestině taxík rovná se škodovka, to zná každý. Rozhodně jsem nezažil žádné negativní reakce, že by to vyvolalo výčitky či agresi," řekl.

V návaznosti na červencové setkání českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka a jeho palestinského protějšku Rijáda Málikího v Praze, by se příští rok měly uskutečnit jednání ministrů obou zemí v Ramalláhu. Plány na toto setkání jsou podle Starého již v chodu, ale konkrétní obrysy schůzky by měly podobně jako otázky týkající se další rozvojové a obchodní spolupráce začít být známé na podzim letošního roku.

Na dotaz, jak hodnotí aktuální situaci na palestinských územích vzhledem k přetrvávajícím sporům mezi hnutími Hamás a Fatah a zda může letos vytvořená nová vláda v dohledné době dosáhnout nějakého usmíření, Starý odpověděl, že se to "velmi těžko posuzuje".

"Vláda (na Západním břehu Jordánu) by chtěla nové volby, taková je její opakovaná deklarace, ale má jednu zásadní podmínku, a to je konání voleb souběžně na Západním břehu Jordánu, v Gaze a ve východním Jeruzalémě. Aby proběhly volby v Gaze a na Západním břehu Jordánu, je nutnou podmínkou právě usmíření. Takže samozřejmě je to pro ně cílem, který by pak znamenal další vývoj, například směrem k obnovení parlamentu, ale kdy se tak stane, nedokážu odpovědět," vysvětlil.

Zároveň toto vnitropalestinské usmíření Starý vnímá jako důležité pro mírový proces s Izraelem. "Myslím si, že je to zásadní předpoklad, protože těžko lze vést rozhovory se stranou, která je zároveň ještě rozdělena na dvě části. Myslím, že je základní podmínka, aby byl jeden hlas," řekl.