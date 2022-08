ROZHOVOR: Babiš má velmi malou šanci, že se stane prezidentem. Některá vyjádření jsou za hranou etiky, říká politolog

Podle Babiše je jeho momentální kampaň s obytným vozem určená ke komunálním, a nikoliv prezidentským volbám. Myslíte si, že tomu tak skutečně je?

Není třeba, aby si člověk dělal nějakou sofistikovanou analýzu v geografickém softwaru, aby poznal, že to ke komunálním volbám není, protože v drtivé většině navštívených městeček ANO nekandiduje. Tady si může odpovědět každý sám a chytří voliči k tomu nepotřebují názor politologa ani nikoho jiného.

Je správné nebo reálné, aby kampaň za celou stranu vedla jediná osoba jen za občasného přispění svých spolustraníků?

To je etická otázka, kterou musí vyhodnotit voliči. Nicméně můžeme se podivovat nad tím, že lidé volící hnutí ANO často ani neví, kdo v jejich městě za ANO reálně kandiduje a hnutí volí pouze kvůli Andreji Babišovi. Jestli to zlepší fungování města, ve kterém bydlí, to nevím. Ale abych nemluvil jen o voličích ANO, tohle se týká i voličů jiných stran, i ODS nebo Pirátů. Je to obecně problém ve velkých městech, kde lidé ani neví, jaká je radniční koalice, jaké strany vládnou a kdo má jakou odpovědnost, ale právě tito voliči se rozhodují podle lokálních, ale celostátních témat. A to je špatně. Tam, kde se to neděje, vidíme, že ty města dosahují předních příček v různých hodnoceních kvality života.

Jak na vás zatím průběh této kampaně působí?

Nejsem úplná cílovka, ale třeba na generaci mých prarodičů působí dobře. Takže řemeslně je kampaň na vysoké úrovni. V té morální a etické bych nerad hodnotil. Je jasné, že ta kampaň je součástí permanentní strategie, ať už Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta, či nikoliv. Jde i o pozici do dalších regionálních ale hlavně celostátních voleb 2025.

Babiš označil na jednom z mítinků voliče koalice SPOLU za fašisty a nacisty. Co o takovém vyjádření soudíte?

Je to za hranou etiky. Tady si myslím, že to Andrej Babiš prostě plácnul stejně jako slavné motýle, možná se nechal unést atmosférou mítinku, nevím, ale tentokrát v kontextu Ukrajiny a hrůz, které se tam dějí, je to zcela za hranou a státník si nemůže tohle dovolit vypouštět z pusy. Ani motýle, ani fašisty.

Při jihočeské části kampaně došlo k několik incidentům mezi odpůrci bývalého předsedy vlády a policií. O čem to vypovídá?

Incidenty byly vždy, i v 90. letech. Ale Václav Klaus, Miloš Zeman, ale i Jiří Paroubek a Miroslav Kalousek je uměly zvládnout bez pomoci policie. Asi se mění doba, nevím. Nebo prostě Andrej Babiš neumí mítinky zvládat a musí mít zajištěnou ochranu. Je otázka, zdali tohle má platit stát, nebo ne. Zdali je situace takto vážná, či nikoliv. Zdá se mi, že společnost není tak výrazně polarizovaná, aby kandidát potřeboval ochranu policie, ale třeba nemám informace, které police má a na základě kterých se rozhodla.

Jaký je váš názor na odívání neuniformovaných policistů do reklamních předmětů této kampaně?

Pokud je to součást krytí policistů v civilu, asi je to v pořádku. Ale pokud ochrana mítinku ze strany police byla provedena na základě nějakých známostí a protislužeb, nebo klientelismu a dotyčný policista má nějaké vazby na hnutí ANO, tak je to samozřejmě špatně.

Je v demokratickém státě v pořádku rozdělovat odpůrce od příznivců při takovéto politické akci, jak hnutí ANO navrhovalo?

To musí v konkrétním případě vyhodnotit policie. Ale v obecné rovině protesty k demokracii patří, pokud ale nepřesáhnou červenou linii organizovaného politického násilí. To bychom se dostali skutečně do dob nastupujícího fašismu ve 30. letech.

Má Babiš v případě své kandidatury na prezidenta šanci uspět?

Nemyslím si. Jeho šance jsou velmi malé. Oslovuje sice velkou skupinu asi 30 % voličů, zejména seniorního věku, ale nedokáže získat ty ostatní. Je to polarizující kandidát. Těžko bude mobilizovat voliče na uprchlíky jako se to povedlo Zemanovi ve druhém kole. Na prezidenta má největší šanci ten, který dokáže oslovit svůj tábor příznivců, ale i další voličské skupiny. A zatímco Miloš Zeman čelil poměrně slabému kandidátovi, Andrej Babiš bude čelit několika silným.

Uvidíme ale, co způsobí dopady omezení plynu a vysoká inflace. Pro seniory sice Andrej Babiš představuje člověka, který je v ekonomických otázkách kompetentní, ale u střední a vyšší třídy, a hlavně u podnikatelů, tento mýtus dávno padl. Takže ekonomické problémy nemusí hrát nutně Andrejovi Babišovi do karet.