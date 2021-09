ROZHOVOR: Fiala ve stylu americké show varoval před populisty. Babiš nedokáže nic vyjednat, říká šéf ODS

Změnil svoji image ohledně vystupování. V pražském Slovanském domě, kde koalice Spolu v pondělí zahájila závěr své horké kampaně, se šéf ODS odpoutal od své pověsti nudného a uvážlivého profesora politologie. Na jeho tváři hrál úsměv a pojetí akce, která se nesla v duchu americké předvolební show, si viditelně užíval. Zastavoval se u špalírů příznivců, podával si s nimi ruce a nezamítl jedinou prosbu o společné selfie či autogram. Lidé jej vítali s transparenty, na nichž bylo napsané: „Věřím Petru Fialovi, Máme šanci odstartovat změnu, Teď jde o všechno.“

Kandidát na premiéra mezitím plamenně řečnil na pódiu a za jeho zády na obrazovce svítila česká vlajka, logo NATO i prapor Evropské unie. „Zdá se mně, že si voliči i přes určitou show moc dobře uvědomují, co zemi hrozí, pokud by zase zvítězili populisté. Naprosto primární je, aby země měla po volbách normální vládu, která je odpovědná, chová se slušně a říká lidem pravdu. Premiér Babiš nedokáže nic vyjednat.“ Fiala tvrdí, že teď jde opravdu o všechno. „Už nyní vidíme, jak se kormidlo naší země v rukou současné vládnoucí garnitury až příliš často otáčí východním směrem, směrem k východním autoritářským režimům. Odmítáme být nevýznamnou, izolovanou, chudou a ohroženou zemi na východě Evropy.“

Bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy v Nečasově chce zastavit zadlužování země, a to bez zvyšování daní. „V projevu jsem mluvil o bytech, o budování dálnic, silnic, železnic i vzdělávání, aby jeho úroveň odpovídala 21. století, ale bez zkrocení veřejných financích, zmiňovaných cílů nedosáhneme,“ má jasno. Opoziční politik, který byl na Masarykově univerzitě v Brně rektorem i prorektorem, ubezpečuje, že v koalici Spolu žádné pnutí neprobíhá. A to zejména po prohlášení předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, jenž uvedl, že pokud by případná vláda složená z obou aliancí schválila manželství pro všechny, tak by se lidovci na takovém kabinetu nepodíleli. Pak své vyjádření korigoval. „První postoj pana Jurečky považuji jednoznačně za nešťastný. U nás máme takové pravidlo, že v etických otázkách mají všichni poslanci volné hlasování, tak tomu bylo v ODS vždy a stejná svoboda pro rozhodování jednotlivých zákonodárců bude platit i pro koalici Spolu,“ říká Petr Fiala v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

KLÍČOVÉ JE PŘEDEVŠÍM ZKROTIT VEŘEJNÉ FINANCE

Pane předsedo Fialo, nechci se vás dotknout, ale velmi mě zarazilo, jak distingovaný profesor politologie může pojmout zahájení závěrečné horké kampaně koalice Spolu. V pražském Slovanském domě jste v pondělí večer vsadil na typickou americkou volební show, kdy jste si cestou k pódia podával s příznivci ruce a oni měli nad hlavou povzbuzující hesla napsaná na transparentech. Nechybělo ani hlasité skandování. Jak jste se v takové bouřící atmosféře cítil? Přece jenom jste známý a vyhlášeným klidným projevem a nikoli tak emotivní rétorikou, kterou jste v centru metropole předvedl.

Velice se mně takové pojetí líbilo a sám jste viděl reakci lidí, jak si atmosféru užívali. Zdá se mně, že voliči si i přes určitou show moc dobře uvědomují, co zemi hrozí, pokud by zase zvítězili populisté. Veřejnost, která přišla do Slovanského domu, akceptuje náš program. Naše vládní priority i koaliční nabídka jsou jim blízké a dovolím si říci i sympatické. A je neustále nutné národu říkat, jaká by jim hrozila budoucnost, pokud by změna po volbách nenastala. Odezva ukázala, že jsme se lidem trefili do vkusu. Je znát, že očekávají změnu.

V projevu jste zmínil priority, které jsou pro zemi z pohledu koalice Spolu do roku 2025 nejklíčovější. V případě získání důvěry usilujete o to, aby stát měl stabilizované veřejné finance, hotovou důchodovou reformu, dostupnější bydlení, nové dálnice i silnice, digitalizovanou státní správu, modernizované školství a zemědělství šetrné k přírodě. Co je ale z vašeho pohledu v současné době pro Českou republiku nejdůležitější?

Naprosto primární je, aby země měla po volbách normální vládu, která je odpovědná, chová se slušně a říká lidem pravdu. Důležité rovněž je nemít v čele kabinetu člověka, který má tak obrovský střet zájmů a nedokáže nic vyjednat. Klíčové nyní ale samozřejmě je, abychom zkrotili obrovský deficit, který tady populistická vláda za sebou zanechala. A musíme také klást důraz na to, aby se opravdu rozhýbala výstavba. (Koalice Spolu chce ročně postavit 40 tisíc nových bytů – pozn. red.). V projevu jsem mluvil o bytech, o budování dálnic, silnic, železnic i vzdělávaní, aby jeho úroveň odpovídala 21. století, ale bez zkrocení veřejných financích, zmiňovaných cílů nedosáhneme. Je nutné zastavit zadlužování bez zvyšování daní. Znovu musím zopakovat, co jsem už řekl na pódium.

Teď jde opravdu o všechno. Už nyní vidíme, jak se kormidlo naší země v rukou současné vládnoucí garnitury až příliš často otáčí východním směrem, směrem k východním autoritářským režimům. A není třeba mít příliš velikou fantazii na to, abychom věděli, jak by to mohlo skončit, pokud se moci v naší zemi znovu chopí ANO za podpory SPD, komunistů, případně dalších extremistických stran. Když vyhrají populisté a extremisté, udělají z nás během několika let nevýznamnou, izolovanou, chudou a ohroženou zemi na východě Evropy. To je něco, co nesmíme v zájmu sebe i našich dětí připustit. A my chceme být prozápadně orientovaný. V tomto smyslu jde teď opravdu o všechno. Změna nebude jednoduchá. Nebojme se nazývat věci pravými jmény: Mají obrovskou moc. Nakoupili si média. Těší se podpoře z Ruska placených konspiračních serverů. A lijí jed do české společnosti. Ničí hodnoty. Rozvracejí vztahy. Uplácejí svoje voličské skupiny. Záměrně staví děti proti rodičům a prarodiče proti vnukům. Nic jim není svaté. Jejich cíl je zřejmý. Ovládnout Českou republiku a nerušeně dál vysávat naše společné peníze. Za každou cenu. I za cenu naprostého rozkladu tohoto státu, který už nyní není schopen důvěryhodně vyšetřit ani dotační aféry svých představitelů, ani ekologickou katastrofu na řece Bečvě. To je hrozba, která přesahuje jedno volební období. To je hrozba, jejíž vítězství může naši zemi změnit na dlouhá desetiletí.

Existuje nějaké téma, které by ještě mohlo předvolební kampaň takzvaně zlomit či šokovat? Mám na mysli například kauzu Čapí hnízdo. Policie České republiky totiž už potřetí navrhla premiéra Andreje Babiše obžalovat z údajného dotačního podvodu.

Osobně nepredikuji, že by se mohlo vynořit nějaké nové téma. Co se týče koalice Spolu, tak poctivě komunikujeme s lidmi, představujeme jim náš program, říkáme jim naši reálnou vizi, jak by podle nás měla naše země za čtyři roky vypadat, což je podle mě pro naše voliče nejdůležitější.

OBROVSKÁ ZTRÁTA NA VZDĚLÁNÍ POSTIHNE JEDNU GENERACI

V už vzpomínaném projevu jste zmínil, že země díky nemoci covid-19 přišla o třicet tisíc spoluobčanů a některá úmrtí jste označil za zbytečná v narážce na chaotická opatření vlády Andreje Babiše. Mnozí odborníci na reklamní marketing vám ale vyčítají, že právě na tomto motivu měla koalice Spolu postavit svoji kampaň, aby jasně dokázala, jak vládní garnitura selhala. Vy však kladete důraz na jiné věci, které jsme už zmiňovali. Proč jste z koronaviru neudělali zásadní symbol kampaně?

Dovolím si s vámi nesouhlasit, vždyť lidé vědí, jak se Babišův kabinet zachoval, kterak situaci nezvládl. Kamkoli přijedu za lidmi na předvolební mítinky, tak od nich slyším stesky, že vláda ohledně covidu-19 totálně selhala a propadla. Lidé nejsou hloupí a není potřeba jim takové téma zdůrazňovat. Následky nezvládnuté situace vidí denně kolem sebe. Třicet tisíc zemřelých je obrovskou tragédií pro zemi. I sami bývalí vládní představitelé říkají, že minimálně půlku obětí bylo možné zachránit. Nepoužil jsem tedy v projevu vlastní slova. Všichni jsem navíc byli svědky obrovských ekonomických škod. Kromě lidských životů je pro mě nejhorší ta obrovská ztráta na vzdělaní, kterou u žáků a studentů pandemie způsobila. Jedná se o celou jednu generaci, což je silně znepokojující. Vláda prakticky z celé Evropy zavřela na nejdelší dobu školy, jedná se tedy o obrovské selhání. Ale znovu opakuji, takové následky přeci lidé sami vidí. My jim spíše nabízíme náš pohled a záměr, jaký se chystáme udělat, pokud důvěru dostaneme. Zkrátka jim nabízíme vizi, jak se z uvedených problémů dostat.

Vy jste ve Slovanském domě prohlásil, že jste s kolegy TOP 09 i KDU-ČSL, kteří jsou součástí koalice Spolu, museli udělat určité ústupky, aby aliance fungovala. Už jste si tedy vyříkali postoj šéfa lidovců Marina Jurečky, který v závěru týdne demokratické strany znejistil, když prohlásil, že pokud případná nová vláda složená i z Pirátů a STAN schválí manželství pro všechny, pak se lidovci na takovém kabinetu nebudou podílet? Je nutné dodat, že o víkendu pan předseda Jurečka otočil a svá slova vzal zpět s tím, že jsou tady závažnější témata a nerad by zahazoval či boural šanci na změnu.

Pan Jurečka se k tématu sám jasně vyjádřil a jeho první postoj považuji jednoznačně za nešťastný. U nás máme takové pravidlo, že v etických otázkách mají všichni poslanci volné hlasování, tak tomu bylo v ODS vždy a stejná svoboda pro rozhodování jednotlivých zákonodárců bude platit i pro koalici Spolu. A nevidím v tom žádný problém.