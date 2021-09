Spolek oslavující komunismus odhalil sochu pohraničníka. Zvrácenost, říká Fiala. Výsměch obětem, tvrdí Jurečka

Advokáti jsou přesvědčení, že stát, anebo úředníci, by mohli symbol komunistického režimu, který představuje pohraničník se samopalem a psem, nechat strhnout, byť stojí na soukromém pozemku. Například právník Jaroslav Brož ve středu v pořadu České televize Události, komentáře naznačil, že i když dílo stojí na privátním úseku, zasahuje do veřejného prostoru. „A obec má právo chránit veřejný zájem. Zastupitelé by tak mohli se sochou vyjádřit nesouhlas a zrušit ji. Vždyť i Ústava se vymezuje proti symbolům potlačujícím lidská práva,“ řekl ve veřejnoprávní televizi Brož.

Hitlerův pomník by policii vadil, vraždící voják nikoli

S jeho slovy souzní šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. „Nejsem sice právníkem, ale možnou právní kvalifikaci, která souvisí s podezřením, že takové jednání nahrává propagaci komunistického, totalitního režimu, jenž byl prohlášený za zločinný, může naplňovat,“ tvrdí. Bývalý ministr zemědělství v Sobotkově kabinetu upozorňuje, že se k případu vyjadřuje jako politik a občan, nehodnotí jej tedy z pohledu experta na právo. „Pouze říkám, co se mě zmocňuje, když někdo oslavuje a adoruje zvěrstva minulého systému. Odhalovat pohraničníka se samopalem, který má po boku zabijáckého vlčáka, je za hranou. Jedná se o naprostý výsměch a neúctu k obětem režimu, kteří zemřeli při pokusu překonat hranice,“ je přesvědčený Jurečka. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová sochu rovněž odsuzuje, ale pokud stojí na privátním úseku, domnívá se, že nemáme právo někomu určovat, co má mít na pozemku vystavené. „Jestliže si někdo na svém pozemku vybuduje komunistické muzeum a vystaví si v něm bustu Lenina a Stalina, tak máme svobodu a jedná se pouze o jeho vkus a prezentaci, že souzní s názory těchto vrahů. Pokud by se ale jednalo o veřejný prostor, volala bych okamžitě po zásahu a odstranění těchto zrůdných komunistických symbolů.“

Místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský ale s postojem Markéty Pekarové Adamové nesouhlasí. „ I když socha strážce hranic se samopalem a psem stojí na soukromém pozemku, tak si myslím, že by stát měl zasáhnout. Pokud by si někdo dal na zahradu sousoší či pomník Hitlera, anebo hákový kříž, policie by okamžitě zasáhla.“ Europoslanec tedy nerozumí, proč nikdo nekoná, když parta extremistů vystaví komunistický symbol, který představuje utrpení národa v době totality. „Komunistický režim byl prohlášený za zločinecký a není možné represivní složku Pohraniční stráže oslavovat. Jsem přesvědčený, že by státní úředníci měli proti vztyčení zasáhnout,“ má jasno Zdechovský. Šéfka TOP 09 ale zdůrazňuje, že jakákoli vyzdvihování minulého režimu se jí příčí. „ Adorovat v tomto případě pohraničníky, kteří během totality zabíjeli lidi odmítající žít v nesvobodě, je zvrácené. Je smutné, že dvaatřicet let po Sametové revoluci jsme svědky oslav minulého režimu. Jsem přesvědčená, že vzdávání holdu represivní složce se většině společnosti nelíbí a je silně tímto aktem znepokojena,“ soudí Pekarová Adamová.

Lídr koalice Spolu složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Petr Fiala tvrdí, že z dlouhodobého hlediska je potřeba lidem opakovat a ukazovat, jak odporná totalitní diktatura tady před rokem 1989 vládla. „Nejenom že milionům lidí vzala šanci na vzdělání i důstojnou práci a také možnost uskutečňovat svoje sny, ale zejména bohužel připravila o životy velké množství lidí, kteří s ní nesouhlasili.“ Podle předsedy ODS nesmíme na komunistickou perzekuci nikdy zapomínat, sobotní akci považuje za neúctu k obětem, jejichž lidské životy na železné oponě vyhasly. Fiala nezapomíná ani na pozůstalé blízkých, pro něž je klanění se pohraničníkům totálním výsměchem. „Podobnou akci pochopitelně odsuzuji, neboť i v legislativě máme zakotvené, že komunistický režim byl zločinný. Je tragédií, že o životy přišli na hranicích občané, kteří se chtěli jen nadechnout svobody a v ní žít i rozhodovat o svém osudu. Ničeho jiného se nedopustili. Přesto mnozí za svůj útěk zaplatili tím nejcennějším, tedy životem. Komunistický režim je klidně obětoval a někteří mu tady odhalují pomník, což považuji za naprosto zvrácené a nechutné,“ líčí své dojmy zvýšeným hlasem Petr Fiala.

Za Babišovy éry posílili bolševičtí extrémisté

Za včerejší oslavou a propagací vražedného komunistický režim stojí Klub české pohraničí (KČP), jehož členové se rekrutují z bývalých vojáků Pohraniční stráže, anebo z jejich pomocníků, kteří měli za úkol na posádku hlásit pohyb neznámých osob u hranice. Za svoji udavačskou aktivitu dostávali finanční odměnu i jiné zvýhodněné bonusy. Podporovatelé klubu, příznivci komunistické strany, v minulosti vyjádřili i podporu srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do bývalého Československa. Spolek, který ministerstvo vnitra považuje za extrémistický a jeho činnost monitoruje i Bezpečnostní informační služba (BIS), chtěl na Cínovci původně vztyčit čtyřmetrové dílo akademického sochaře Jana Hány s názvem Na stráži míru, které původně od roku 1955 stálo v Gottwaldových (dnes Městských) sadech v Chebu. Západočeské město ale sochu Klubu českému pohraničí neprodalo a sousoší tak zůstalo v lapidáriu františkánské zahrady.

Bývalí pohraničníci si nechali zhotovit její republiku z pískovce, která i s instalací vyšla na 150 tisíc korun. Klub částku uhradil z vlastních prostředků a příspěvků členů. Její odpůrci ji pro vzhled hned překřtili na četníka ze Saint Tropez. Na krušnohorském Cínovci, který katastrálně i administrativně spadá pod město Dubí, byl už před sochou umístěný pamětní kámen s nápisem: „Památce padlým ochráncům československých státních hranic.“ Paradoxem je, že bývalí pohraničníci instalovali sochu v místě, kterým železná opona neprocházela, Cínovec totiž hraničí s bývalou NDR.

Europoslanec Tomáš Zdechovský otevřeně říká, že podobná extrémistická uskupení získala na síle právě za čtyřleté vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). „Za jeho éry extrémisté dostali křídla. Všimněte si, jak se lidé, kteří jsou spojeni s komunistickou či estébackou minulostí, vrací do veřejného prostoru. Je potřeba na takové počínání upozorňovat a obdivovatele zločinného režimu vracet tam, kam patří, tedy do minulosti úplného zapomnění. Nesmíme jim dávat vůbec žádnou šanci, aby se ve veřejném prostoru zviditelňovali. Bezpečnostní složky měly zasáhnout,“ podotýká místopředseda KDU-ČSL, podle něhož bývalí pohraničníci nepochopili dějiny a neuvědomují si, jak autoritářský byl komunistický režim, který neváhal použít zbraň při přechodu hranic na matky i jejich děti. „Jejich počínání bylo doslova odpudivé. Mezi 282 obětmi jsou nejen zastřelení, ale i utonulí v pohraničních řekách, lidé, kteří v bezvýchodné situaci spáchali sebevraždu, anebo prchající, na něž vojáci vypustili psy, kteří je zardousili, jako tomu bylo v případě východoněmeckého mladíka Hartmuta Tautze u Bratislavy,“ vzpomíná Zdechovský.

Jeho stranický kolega Marian Jurečka nehovoří jen obětech. Akce Klubu českého pohraniční je podle něj plivnutím do tváře i lidem, kteří museli nedůstojně prchnout ze země, kterou milovali, ale nemohli tady v totalitě žít. „Je třeba si uvědomit, že emigranti se nemohli potkávat s částí své rodiny, která za dráty zůstala, mnozí se už nikdy neviděli, bylo jim odepřeno se obejmout s blízkými a radovat se ze života.“

Křesťanský opoziční politik připomíná, že většina emigrantů nemohla do bývalého Československa přijet ani na pohřeb svých rodičů, když zemřeli. „Velké množství rodin komunistická diktatura rozdělila, mnohdy neměli uprchnuvší ani kontakt se svými dětmi či manželkami. Vztyčení a odhalení sochy je tak obrovským projevem neúcty a doslova plivnutím do tváře všem demokraticky smýšlejícím lidem, pro něž je svoboda primární. Jakákoli adorace komunismu a jejich symbolů je nepřijatelná.“

Šrámy na duši po rudé diktatuře zůstanou ještě dlouho

Nabízí se otázka, zda se společnost vyrovnala s komunistickou minulostí, když premiér Andrej Babiš čelí vážnému podezření, že spolupracoval se Státní bezpečností. Ve středu navíc deník Sport přišel s tvrzením, že prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král na vojně donášel Vojenské kontrarozvědce, která byla součástí StB, na svého nadřízeného i jednoho kolegu, jenž měl udržovat kontakt s kapitalistickou cizinou. Markéta Pekarová Adamová má ohledně vypořádání se s minulostí jasno. „Ryba smrdí od hlavy. Českou republiky už osm let ovlivňuje a poslední čtyři roky i řídí člověk, který byl aktivním členem Státní bezpečnosti. Podílel se na věcech, které tyto organizace s minulým režimem páchaly.“ Lídryni kandidátky koalice Spolu v Praze vadí, že více jak třicet let po revoluci se komunisté podílejí na moci. „Mají vliv na chod státu, a to takový, jaký po Listopadu doposud nikdy neměli. Je tedy evidentní, že jsme se s minulostí minulého systému nevyrovnali.“

Favorit kandidátky aliance Spolu pro Olomoucký kraj Marian Jurečka razí podobný postoj jako jeho kolegyně z koalice. Sám přiznává, že k minulosti máme velký dluh, který jsme nesplatili. „Režim tady napáchal obrovské množství křivd, a tak je vlastně úplně nemožné říci, že bychom někdy měli stoprocentně čistý štít ohledně zúčtování se zločinným a zrůdným režimem. Šrámy na duši, které společnosti způsobila rudá diktatura, budou patrné ještě poměrně dlouho. Bohužel.“

Petr Fiala na rozdíl od svých partnerů nemá jednoznačný názor. Místopředseda Poslanecké sněmovny tvrdí, že v řadě směrů jsme si s minulostí poradili dobře a děláme hodně pro pro to, abychom se vůči ní vymezili. „Vždyť například vznikl Ústav pro studium totalitních režimů či Archiv bezpečnostních složek, existují zde památníky připomínající útrapy systému a hodně se o komunistické minulosti debatuje.“ Bývalý rektor a prorektor na Masarykově univerzitě v Brně na druhou stranu citlivě vnímá, že komunisté v Dolní komoře hrají klíčovou roli a tím, že podporují Babišovu vládu, se znovu dostali k moci. „Navíc se bezostyšně hlásí k názvu totalitní ideologie, kterou tady představovala KSČ, předchůdkyně dnešní KSČM. Komunistická ideologie je strašlivá a na celém světě za sebou zanechala miliony obětí.“

Pedagoga rovněž mrzí, že výuka dějepisu na školách se detailně nevěnuje hrůzám, jaké tady napáchaly totality ve dvacátém století. „Děti by měly vědět, čím si náš národ prošel a zdůraznit, jaké máme hrdiny, kteří se nebáli bojovat s nacistickým a později i komunistickým režimem. Zkrátka máme ještě určité rezervy ohledně vyrovnání se s minulostí,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz předseda ODS Petr Fiala, lídr kandidátky koalice Spolu pro Jihomoravský kraj.