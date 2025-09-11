Pomáhá lidem odkázaným na pomoc druhých. Příspěvek na péči se zvýší, rozhodli poslanci

Poslanecká sněmovna ve středu schválila valorizaci příspěvku na péči v I. a II. stupni závislosti. Díky navýšení získají vyšší podporu děti i dospělí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Příspěvek tak bude lépe odpovídat aktuálním potřebám a zachová si svou reálnou hodnotu.
"V minulosti jsme výrazně navýšili příspěvek zejména ve vyšších stupních závislosti. Aktuálně posilujeme první a druhý stupeň, aby pomoc lépe reagovala na potřeby lidí a příspěvek si udržel svou reálnou hodnotu," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Navýšení se týká jak dětí, tak dospělých. U dětí se příspěvek v I. stupni zvyšuje z 3 300 Kč na 4 900 Kč a ve II. stupni ze 7 400 Kč na 8 200 Kč. U dospělých se příspěvek v I. stupni navyšuje z 880 Kč na 1 300 Kč a ve II. stupni ze 4 900 Kč na 5 400 Kč. Nová výše začne platit od 1. ledna 2026. Celkové roční výdaje státního rozpočtu se v důsledku tohoto navýšení odhadují na 1,41 miliardy korun.
Valorizace navazuje na výrazné zvýšení příspěvku na péči, k němuž došlo v červenci minulého roku. Tehdy se příspěvek navýšil ve stupních II, III a IV. Nejvyšší částku začaly pobírat osoby ve stupni IV s úplnou závislostí, které čerpají péči mimo pobytové sociální služby – v jejich případě šlo o navýšení o 7 800 Kč, takže celková výše příspěvku nyní činí 27 000 Kč.
Sněmovna schválila také poslanecký návrh ministra Mariana Jurečky na zavedení slevy na pojistném pro zaměstnance v ovocnářství a zelinářství. Sleva ve výši 7,1 % z vyměřovacího základu se bude vztahovat na pracovníky zaměstnané na základě specifické sezónní dohody o provedení práce (DPP), nově definované v zákoně o zemědělství.
"Cílem této úpravy je podpořit sektor ovoce a zeleniny, který je výrazně sezónní a v mnoha případech vyžaduje výhradně ruční práci. Navržené opatření má přispět ke zvýšení zájmu o práci v tomto odvětví tím, že pracovníkům zvýší čistý příjem oproti současnému stavu," dodal ministr.
Sociální dávky , Poslanecká sněmovna , Marian Jurečka (KDU-ČSL) , Ministerstvo práce a soc. věcí
