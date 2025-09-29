Poslední předvolební průzkumy: ANO si drží pozici favorita, Spolu hrozí ztráta poloviny poslanců

Libor Novák

29. září 2025 18:24

ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)
ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)

Parlamentní volby by podle posledního průzkumu s přehledem vyhrálo hnutí ANO. Ve srovnání se současnou sněmovnou by však získalo o šest poslanců méně. Největším poraženým by naopak byla koalice Spolu, která by ztratila více než polovinu svých poslanců. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro Novinky, který probíhal od 24. do 28. září. I volební model agentury Median za měsíc září ukázal, že by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. Od úterý platí v Česku třídenní moratorium, během kterého se průzkumy až do voleb zveřejňovat nesmí.

Podle analytičky Terezy Friedrichové z NMS je hnutí ANO v průzkumech jasně v čele. Aktuálně by ho volilo 29,5 % voličů. Friedrichová uvedla, že se zdá, že se hnutí snaží svůj slušný výsledek „vysedět“.

I když by mělo prostor růst až k 37 %, muselo by cílit na voliče opozičních stran. Hrozilo by ale, že by se zopakoval scénář z minulých voleb, kdy milion hlasů propadl, protože Přísaha, ČSSD a KSČM nepřekročily pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. V důsledku toho nemělo hnutí ANO s kým sestavit vládu.

Průzkum ukazuje, že koalice Spolu by se potýkala s velkými problémy. Její řady by se ze současných 71 poslanců smrskly na pouhých 38, což je zhruba polovina. V minulých volbách byla volební účast 65,4 %, nyní by klesla na 63,1 %.

Výsledky průzkumu naznačují, že do dolní komory parlamentu by se dostalo sedm politických subjektů. Navíc na kandidátkách SPD jsou členové Trikolory, Svobodných a PRO. Na kandidátce hnutí Stačilo! chtějí do Sněmovny kromě členů hnutí proniknout i komunisté a sociální demokraté. 

I volební model agentury Median za měsíc září ukázal, že by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. Získalo by podporu 30,5 % hlasů, což představuje stagnaci oproti srpnovému měření. Významné posílení naopak zaznamenala koalice Spolu a Piráti, zatímco Motoristé by těsně neuspěli.

Koalice Spolu si oproti srpnu polepšila o 1,5 procentního bodu a dosáhla podpory 21 % voličů. Ještě výraznější růst zaznamenali Piráti, kteří poskočili o 3,5 procentního bodu na 10 %. Díky tomuto nárůstu se v preferencích dotáhli na hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které ztratilo jeden procentní bod.

Hnutí ANO si s 30,5 % udrželo svou pozici, zatímco SPD oslabila o jeden procentní bod a má nyní podporu 13 %. Do Sněmovny by se dostalo i hnutí Stačilo!, přestože si pohoršilo o dva procentní body a dosáhlo 7 %. Motoristé by se ziskem 4,5 % na projití do Poslanecké sněmovny těsně nedosáhli.

