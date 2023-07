Potvrzeno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj letí do Prahy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj letí do Prahy. Uvedl to na twitteru a serveru EuroZprávy.cz to potvrdil vysoce postavený zdroj z vlády. Zelenskyj se setká s prezidentem republiky Petrem Pavlem, premiérem Petrem Fialou a šéfy obou komor parlamentu, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.