Povolební jednání startují: Babiš se sešel s Macinkou, jednat bude i s Okamurou

Vyjednávání o nové podobě vlády se rozbíhají krátce po sečtení volebních hlasů, které jasně určily vítěze.
Předseda vítězného hnutí Andrej Babiš navíc podle informací iDNES.cz v sobotu večer nečekaně opustil volební štáb na pražském Chodově, sedl do auta a vyrazil na první povolební vyjednávání se šéfem Motoristů Petrem Macinkou.
Jak server dále uvedl, Macinka navštívil Babiše u něj doma v Průhonicích.
Předseda SPD Tomio Okamura mezitím oznámil, že má s Andrejem Babišem naplánovanou schůzku. Babišův záměr je vytvořit vládu složenou pouze z ANO, která by se opírala o podporu SPD a Motoristů sobě.
Tímto krokem by se vyhnul přímé účasti těchto subjektů v exekutivě, a přesto by dosáhl potřebné sněmovní většiny. SPD se ale naopak o účast ve vládě pokouší.
