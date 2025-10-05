Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD

Po jednání s prezidentem Petr Fiala naznačil, že v koalici Spolu by mělo dojít k programovým a personálním změnám. I přes tento záměr však Martin Kupka z ODS v České televizi vyloučil jakékoli roztříštění sil uvnitř koalice. Samotná ODS přitom posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny.
Kupka prohlásil, že koalice Spolu bude nadále představovat „hlas středového a pravicového elektorátu“. Zdůraznil, že všechny strany i nadále „táhnou za jeden provaz“, přestože dokážou jednat i autonomně.
Místopředseda ODS ale zároveň připustil, že ODS plánuje na leden volební kongres, kde by mohlo dojít i k výměně celého vedení. Sám Martin Kupka však uvedl, že „proti Petru Fialovi nikdy nepůjde“.
Také u Pirátů panuje po volbách „všeobecné nadšení“, jak uvedl předseda strany Zdeněk Hřib. I Piráty čeká v lednu volební kongres, na kterém se bude volit nové vedení.
Hřib dodal, že momentálně se případná výměna neřeší, jelikož mají důležitá jednání o aktuálních tématech. Zároveň prozradil svou preferenci pro předsedkyni poslaneckého klubu Pirátů, kterou by rád viděl v Olze Richterové.
Vedení SPD také přiznává, že volební výsledek „nebyl úspěch“ a sebereflexe je nutná. Místopředseda strany Radim Fiala v České televizi oznámil, že v listopadu se bude konat celostátní konference, kde je možné, že vedení dá své posty k dispozici.
Sociální demokraté budou také jednat o neúspěchu hnutí Stačilo!, a to už v úterý. Teprve poté chce strana podle Maláčové sdělit svůj další postup. Není vyloučeno, že ani tady nedojde k personálním změnám.
Pro všechny zmínění strany skončily volby do Poslanecké sněmovny prohrou. Ovládlo je hnutí ANO, když získalo 34,51 procenta všech odevzdaných hlasů. Na základě kompletních výsledků, které byly sečteny až pozdě v noci, tak bude mít hnutí ve Sněmovně celkem 80 poslanců.
Do dolní komory parlamentu se probojovalo celkem šest politických subjektů. Druhé místo obsadila koalice Spolu se ziskem 23,36 procenta hlasů, což pro ni znamená 52 poslaneckých křesel. Na třetí příčce se umístilo hnutí STAN s 11,23 procenta, jež získalo 22 mandátů.
Následovala strana Piráti, která si připsala 8,97 procenta hlasů, a může se těšit na 18 zástupců ve Sněmovně. Hnutí SPD obdrželo 7,78 procenta a získalo 15 křesel. Posledním úspěšným uskupením se stali Motoristé sobě, kteří s 6,77 procenta obsadí 13 míst.
Celkové sčítání všech hlasů bylo dokončeno až v neděli v časných ranních hodinách, konkrétně okolo druhé hodiny. Voleb se zúčastnilo 68,95 procenta oprávněných voličů z přibližně 8,25 milionu. Tato účast představuje třetí nejvyšší zaznamenanou hodnotu v historii sněmovních voleb od vzniku České republiky.
Za největší poražené ve volbách přitom paradoxně nelze označit Spolu, kteří oslovili přibližně stejný počet voličů jako před čtyřmi lety. Zklamání se ale nevyhnulo štábu SPD, které obdrželo 7,82 procenta hlasů, zatímco před čtyřmi lety mělo 9,56 procenta.
Strana přitom očekávala dvouciferný výsledek, i vzhledem k tomu, že na kandidátce měla lidi z jiných stran. SPD tak sice získalo ve volbách 15 poslaneckých mandátů, ale jen deset z nich obsadí jeho členové. Dosud přitom mělo ve Sněmovně dvacet svých vlastních poslanců. Nyní se tak jejich počet redukuje na polovinu.
Naprostým propadákem je pak proruské radikální uskupení Stačilo!. To v průběhu kampaně slibovalo mnohé, nakonec se ale ukázalo, že lidé v Česku už nechtějí komunismus ani dávno mrtvou levici, a do Sněmovny se slepenec komunistů a Sociálních demokratů s dalšími více či méně podivnými osobnostmi vůbec nedostal.
Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.
