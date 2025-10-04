Prezident Pavel děkuje za vysokou účast, gratuluje vítězi a začíná jednat o vládě

Prezident Petr Pavel reagoval na síti X na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Ocenil především vysokou volební účast, která podle něj jasně demonstruje zájem občanů o veřejné dění a dokazuje mimořádnou starost o budoucnost naší země.
Poděkování podle Pavla patří všem, kteří k volbám přišli, i členům komisí, úřadům a institucím, které zajišťovaly hladký průběh a sčítání hlasů.
Prezident Pavel pogratuloval hnutí ANO 2011 k vítězství a všem politickým stranám, které ve volbách uspěly. Zdůraznil, že volební výsledky potvrzují jednoznačně převažující prozápadní směřování České republiky.
Prezident oznámil, že od zítřka povede jednání o sestavování vlády se všemi stranami, které překonaly nutnou hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny.
Jeho přáním je, aby Česká republika získala stabilní vládu, která se bude aktivně věnovat zásadním otázkám země a bude garantovat bezpečí a prosperitu občanům.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny bylo zatím sečteno 10 procent hlasů. Volební účast je vysoká a podle dosavadních údajů se pohybuje kolem 70 procent.
