Prezident Pavel děkuje za vysokou účast, gratuluje vítězi a začíná jednat o vládě

Petr Pavel volí ve volbách do Poslanecké sněmovny
Prezident Petr Pavel reagoval na síti X na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Ocenil především vysokou volební účast, která podle něj jasně demonstruje zájem občanů o veřejné dění a dokazuje mimořádnou starost o budoucnost naší země. 

Poděkování podle Pavla patří všem, kteří k volbám přišli, i členům komisí, úřadům a institucím, které zajišťovaly hladký průběh a sčítání hlasů.

Prezident Pavel pogratuloval hnutí ANO 2011 k vítězství a všem politickým stranám, které ve volbách uspěly. Zdůraznil, že volební výsledky potvrzují jednoznačně převažující prozápadní směřování České republiky. 

Prezident oznámil, že od zítřka povede jednání o sestavování vlády se všemi stranami, které překonaly nutnou hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Jeho přáním je, aby Česká republika získala stabilní vládu, která se bude aktivně věnovat zásadním otázkám země a bude garantovat bezpečí a prosperitu občanům.
 
 

Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.

Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.

Volební štáb Motoristů

OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl

Hnutí ANO jasně ovládlo volby do Poslanecké sněmovny. Jeho předseda Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

Volební štáb Pirátů

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

Volební štáb STAN

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

Volby, ilustrační foto

Jak probíhá sčítání hlasů?

Vzhledem k probíhajícím volbám přináší server EuroZprávy.cz informace o postupu při sčítání volebních hlasů, jejich kontrole či následném přepočtu na poslanecké mandáty.

Volební štáb ANO

OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.

GRAF: Sečteno 10 procent hlasů. ANO zatím vede, komunisté ve Sněmovně nejsou

Ve volbách do Poslanecké sněmovny bylo zatím sečteno 10 procent hlasů. Volební účast je vysoká a podle dosavadních údajů se pohybuje kolem 70 procent.

