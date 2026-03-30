Prezident Pavel udělil čtyři milosti

Prezident Petr Pavel udělil v pondělí čtyři milosti, kterými prominul tresty třem ženám a jednomu muži. Podle vyjádření Hradu vedly hlavu státu k tomuto kroku především vážné zdravotní komplikace odsouzených nebo snaha ochránit zájmy nezletilých dětí v náročných sociálních situacích.
První z omilostněných žen byl odpuštěn zbytek pětiměsíčního trestu, který dostala kvůli zanedbání školní docházky svých dětí. Prezident přihlédl k tomu, že děti mezitím školu řádně dokončily a samotná matka trpí selháním ledvin. Její zdravotní stav vyžaduje pravidelnou dialýzu, což v prostředí věznice představovalo značné komplikace.
Další milost získala mladá samoživitelka, která měla strávit rok za mřížemi kvůli zpronevěře. V jejím případě hrála hlavní roli péče o dvouletého syna, jenž je na matku silně citově vázán a druhý rodič se o něj nemůže postarat. Za ženu se postavily i odbornice z řad lékařů a sociálních pracovnic, které potvrdily, že se o dítě vzorně stará.
Jediným mužem v této skupině je osmaosmdesátiletý odsouzený za podvod, kterého se dopustil před více než deseti lety. Pětiletý trest mu byl smazán z čistě humanitárních důvodů, neboť trpí nevyléčitelnou nemocí a v současnosti podstupuje paliativní léčbu. Vzhledem ke svému špatnému stavu do výkonu trestu doposud ani nenastoupil.
Poslední případ se týká matky, která byla odsouzena k deseti měsícům vězení za neplacení výživného na svou nejstarší dceru. Žena se však momentálně stará o další tři malé děti, pro které by odchod matky do vězení znamenal značné trauma. Prezidentská kancelář uvedla, že rodina již spolupracuje s neziskovými organizacemi, které jí pomáhají se zajištěním potravin i školních pomůcek.
