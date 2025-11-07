Prezident Pavel udělil milost ženám odsouzeným za drogové trestné činy

Prezident Petr Pavel se rozhodl odpustit zbytek trestů dvěma ženám, které byly odsouzeny v souvislosti s porušením protidrogových zákonů. O svém rozhodnutí, které padlo v pátek, informovala Kancelář prezidenta republiky. Prezident tak učinil v rámci své pravomoci udělovat milosti.
První omilostněnou je šestasedmdesátiletá žena, která byla odsouzena za to, že na nátlak svého vnuka, jenž si odpykával trest, posílala do vězení zakázané látky. Hlava státu zohlednila její vysoký věk, závažné zdravotní problémy, včetně onkologické léčby a opakovaných operací srdce, a také její dosavadní bezúhonnost. K polehčujícím okolnostem patřilo i to, že jednala ze strachu o vnuka, který posléze ve vězení spáchal sebevraždu. Prezident jí prominul zbytek trestu v délce přibližně deseti měsíců
Druhou ženou, které byla udělena milost, je třiadvacetiletá odsouzená. Tato mladá žena v klubu podala své kamarádce drogu extázi, na jejíž následky kamarádka druhý den zemřela. U této odsouzené zvážil prezident fakt, že nepatří mezi pravidelné uživatele drog, a dále to, že svého činu hluboce litovala. Důležitou roli hrálo i to, že se finančně vyrovnala s pozůstalými oběti a vedla doposud bezúhonný život.
Žena během vyšetřování plně spolupracovala a část trestu si již odpykala. Prezidentská kancelář potvrdila, že prezident přihlédl také ke kladnému hodnocení odsouzené z výkonu trestu, a prominul jí zbývající část trestu odnětí svobody v trvání zhruba tří let a pěti měsíců. Prezident Petr Pavel od svého nástupu do funkce dosud udělil celkem 19 milostí.
