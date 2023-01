Prezidentské volby 2023: Češi v Americe začnou vybírat Zemanova nástupce o den dříve

Na americkém kontinentu budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 21:00 místního času po oba hlasovací dny. Seriál voleb začne na dvou zastupitelských úřadech v Brazílii, a to v 17:00 středoevropského času. Poté se začne hlasovat v Argentině a v Chile, v Havaně a na východním pobřeží USA a Kanady, v Kolumbii a v Peru. Hlasovat se bude také v Mexiku a jako poslední se na americkém kontinentu otevře volební místnost na generálním konzulátu v Los Angeles. Štafeta voleb se pak přesune přes Austrálii, Asii a Afriku do Evropy, kde se bude hlasovat tradičně v pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna.

Volební místnosti budou otevřeny ve světě na 110 místech, stejně jako při předchozích prezidentských volbách před pěti lety. Nová volební místnost bude pro české vojáky, kteří kvůli ruské agresi proti Ukrajině působí v rámci posílení východního křídla NATO na Slovensku, v Táborisku Slávia ve vojenském újezdu Lešť na Zvolensku. Z podobných důvodů je zvláštní volební okrsek v litevské Rukle. Hlasovat nebude možné naopak v ruském Jekatěrinburgu nebo Petrohradu, kde byly české konzuláty uzavřeny.

V porovnání s předchozími volbami hlavy státu se obměnila volební místa v dalších zemích. Hlasovat se kvůli ukončení vojenské mise nebude v afghánském Kábulu a na základně Bagrám či na základně Balad v Iráku, volit se nebude ani na generálním konzulátu v čínském Čcheng-tu. Volební místnost v Tchaj-peji na Tchaj-wanu už nebyla v seznamech ministerstva zahraničí a Českého statistického úřadu zařazena pod Čínu. Kvůli uzavření českého velvyslanectví nebude možné hlasovat ani v Pchjongjangu. Nově budou moci lidé hlasovat v katarském Dauhá, konžské Kinshase nebo v Singapuru a v Miláně.

Na českých zastupitelských úřadech v zahraničí se do seznamu voličů pro nynější prezidentské volby zapsalo 14.370 Čechů. Při prvních přímých volbách hlavy státu jich bylo 7200, při druhých zhruba 9000. Počet voličů se ale zvýší ještě o ty, kteří přijdou hlasovat s voličským průkazem. Před pěti lety v zahraničí v prvním kole přišlo hlasovat 12.500 lidí, ve druhém o pět tisíc více voličů.