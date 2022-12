Prezidentské volby 2023: Lidé by už měli vědět, kde budou volit. Obce vydávají průkazy

S voličským průkazem je možné hlasovat ve kterékoli ze zhruba 15.000 volebních místností v ČR i v zahraničí. Průkaz budou moci od zastupitelských úřadů dostat i Češi žijící v zahraničí, kteří budou v době voleb v původní vlasti. K prezidentským volbám na ambasádách se letos podle ministerstva zahraničí zaregistrovalo 14.370 lidí.

Značný zájem o vydání voličského průkazu dnes zaznamenali například úředníci na opavském magistrátu. Ráno evidovali zhruba 200 písemných žádostí a další žádosti v průběhu dne přibývaly. Jen během dopoledne si osobně pro voličský průkaz přišlo zhruba 60 zájemců. ČTK to řekla Martina Věntusová, která má na starosti přípravu voleb. Podle ní úřad ale s podobným zájmem počítal. "My jsme to čekali. Například studenti jsou teď doma, takže si to přišli vyřídit osobně. Je to pro ně i jistější, protože přece jen na poště to může někde zůstat nebo se něco může stát, takhle to dostanou přímo do ruky. Jen to nesmí ztratit, protože se nesmí vydávat duplikát," řekla Věntusová.

Naopak mluvčí městské části Praha 4 Jiří Bigas sdělil dnes ČTK, že úřad očekává vyšší zájem lidí o volební průkazy až v lednu. Radnice v hlavním městě, stejně jako v dalších městech a obcích ČR, zároveň již na úředních deskách zveřejnily seznamy volebních místností, kde si lidé budou moci v lednu vybírat hlavu státu.

Adresy volebních místností se většinou nemění, bývají obvykle ve školách, na obecních úřadech a v dalších veřejných prostorách, kde lidé v říjnu volili poslance. Například v Bělé na Havlíčkobrodsku ale lidé léta hlasovali v objektu autobusové čekárny, v Nové Olešce na Děčínsku zase chodili volit do obývacího pokoje jednoho z místních domů.

Voličský průkaz opravňuje k účasti na hlasování v kterékoli české volební místnosti. Volič průkaz odevzdává volební komisi, což zabrání možnosti dvojího hlasování. Lidé starší 18 let jsou totiž vedeni ve voličských seznamech podle místa bydliště. Do těchto seznamů se týden před volbami dostanou i ti, kteří jsou v příslušném městě v nemocnici, sanatoriu či domově důchodců, případně ve věznici. Zkontrolovat své zapsání do voličského seznamu by si však měli ti, kdo se během letošního roku přestěhovali.

O voličský průkaz mohou požádat také Češi žijící v zahraničí, kteří ve volebních dnech nebudou v dosahu svého zastupitelského úřadu, ale vrátí se třeba do Česka. Tito Češi o průkaz požádají na českém velvyslanectví v zemi svého bydliště, pokud jsou tímto úřadem vedeni v takzvaném zvláštním seznamu voličů.