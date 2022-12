Problém dovozu fosilních paliv z Ruska bude vyřešený v roce 2024, slibuje Síkela

"Pokud se nám podaří dokončit smlouvy s Alžírem, Norskem a Katarem, dokončit ta propojení, která potřebujeme, jako je například (plynovod) TAL, jako jsou ještě nějaké nové terminály, abychom měli nějaký mix z hlediska energetické bezpečnosti, tak si myslím, že problém dodávek fosilních paliv z Ruska bude v roce 2024 definitivně vyřešen," řekl ministr.

Česko má podle Síkely v současnosti nasmlouvané na příští zimu zhruba tři miliardy kubíků plynu v nizozemských terminálech, což by pokrylo až 40 procent spotřeby. Dále bude průběžně plnit domácí zásobníky zkapalněným zemním plynem během příštího roku, jejich kapacita je zhruba 3,5 miliardy kubíků. Zbytek potřebného množství chce zajistit chystanými smlouvami s Alžírem, Norskem a Katarem.

Síkela by chtěl, aby Česko v budoucnu nakupovalo zhruba miliardu kubíků přes státního obchodníka. Tento plyn by nebyl určený pro trh, ale pro potřeby státu a kritickou infrastrukturu. Stát s tím už dříve počítal a ministerstvo financí pro tento účel navrhovalo státní podnik Prisko. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale na podzim uvedl, že ministerstvo našlo jednodušší řešení a zřízení státního obchodníka by mělo zůstat jako "střednědobý" úkol pro MPO do budoucna. Podle dnešního vyjádření Síkely by také vláda v budoucnu mohla koupit zásobníky od společnosti innogy.

Nebezpečím podle ministra může být obecně nedostatek plynu někde jinde v Evropě a riziko, že by do Česka jeho nějaká část kvůli tomu nedorazila.

V říjnu klesla podle Síkely spotřeba plynu meziročně o 25 procent. Na roční bázi ČR ušetřila zhruba pětinu. Proti posledním třem letům je úspora zhruba 15 procent.

Ministerstvo průmyslu má nyní podle ministra téměř hotové teze aktualizované energetické koncepce, kterou by chtěl vládě předložit v prvním čtvrtletí příštího roku. Ta je založená na jádru jako stabilním zdroji energie, podpoře obnovitelných zdrojů a energetických úsporách.