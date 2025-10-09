Proti jednomu z mých spolupracovníků se chystá diskreditační kampaň, ohlásil Fiala

Předseda vlády Petr Fiala vydal prohlášení ohledně připravované diskreditační kampaně namířené proti jednomu z jeho nejbližších spolupracovníků. Kampaň, jejímž obsahem je údajné podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, označil premiér za nepravdivou.
Fiala po obdržení informace o chystané kampani neprodleně svolal Výbor pro zpravodajskou činnost. Zasedání se zúčastnili ministři vnitra, obrany a zahraničí a také všichni tři ředitelé zpravodajských služeb České republiky.
Právě ředitelé zpravodajských služeb premiéra informovali, že šířené informace jsou nepravdivé. Dále uvedli, že tato tvrzení pocházejí z prostředí organizované skupiny, která dlouhodobě působí proti zájmům českého státu.
O celé záležitosti byl průběžně informován prezident republiky. Stejně tak byli zpraveni relevantní zahraniční partneři České republiky. Předseda vlády tak reagoval na pokus o diskreditaci s cílem ujistit veřejnost a partnery o spolehlivosti dotyčného spolupracovníka a informovat o původu dezinformací.
Fiala neupřesnil, o kterého spolupracovníka by se mělo jednat, v úterý ale on i místopředseda ODS Zbyněk Stanjura oznámili, že na příštím kongresu strany už nebudou usilovat o pozici ve vedení strany. Své rozhodnutí sdělil Fiala členům výkonné rady ODS.
Fiala svá slova potvrdil na sociální síti X, kde zdůraznil, že k politice neodmyslitelně patří odpovědnost. „Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy Výkonné rady,“ uvedl v prohlášení. Svým podporovatelům zároveň poděkoval a označil uplynulé období za „skvělou jízdu“.
ODS letos kandidovala ve sněmovních volbách v koalici Spolu společně s TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice ovšem s výsledkem 23,3 procenta prohrála, když vítězem se stalo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů.
Přestože koalice získala celkem 51 mandátů, rozdělení sil v rámci Spolu je následující: ODS bude hájit svůj program s 26 poslanci, KDU-ČSL získala 16 mandátů a TOP 09 obsadila devět poslaneckých křesel.
Toto rozložení mandátů se podle informací zdá některým občanským demokratům nespravedlivé. Z tohoto důvodu se mezi nimi objevují hlasy volající po ukončení spolupráce v koalici Spolu. Už v prvních hodinách po porážce ve volbách do Poslanecké sněmovny se ve společném volebním štábu řešilo, zda bude projekt pokračovat.
Z některých kruhů přitom, aniž by byl čas na rozsáhlejší analýzy, zaznívalo, že trojkoalice po letošním výsledku skončí. Zdá se, že stačil jeden naprosto zřejmý neúspěch.
Vůdčí roli v koalici Spolu měli od počátku občanští demokraté, lídrem byl vždy bez jakýchkoliv pochybností premiér Petr Fiala (ODS). Z projektu ale zdánlivě profitovaly menší strany, což se zejména na příkladu KDU-ČSL ukázalo i v letošních sněmovních volbách. I díky kroužkování se do dolní komory parlamentu dostalo 16 lidovců, zatímco TOP 09 bude zastupovat jen devět lidí. Přesto se prý zvedá odpor k pokračování trojkoalice i v řadách nejméně jedné ze dvou menších stran.
Logicky na tiskové konferenci zazněl dotaz na stranické předsedy, co volební výsledek znamená pro Spolu. Fiala zdůraznil, že stál u jejího zrodu. A může být i u jejího konce. „Věřil jsem a věřím ji, ale v dalších měsících se povedou debaty v jednotlivých stranách i mezi námi (uvnitř ODS),“ prohlásil končící premiér.
Evropská unie čelí narůstající hybridní válce ze strany Ruska, avšak nedokáže se shodnout na společné strategii, jak na tuto hrozbu reagovat. Znepokojivý dojem zanechal summit v Kodani, který měl upevnit konsenzus ohledně evropského přezbrojení. Místo toho se z něj stala trapná přehlídka politických rozbrojů, které brání vytvoření ucelené obranné politiky Evropy, píše The Guardian.
Zdroj: Libor Novák