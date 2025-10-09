Proti jednomu z mých spolupracovníků se chystá diskreditační kampaň, ohlásil Fiala

Libor Novák

9. října 2025 12:49

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025)
Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025) Foto: Michael Cabal / INCORP images

Předseda vlády Petr Fiala vydal prohlášení ohledně připravované diskreditační kampaně namířené proti jednomu z jeho nejbližších spolupracovníků. Kampaň, jejímž obsahem je údajné podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, označil premiér za nepravdivou.

Fiala po obdržení informace o chystané kampani neprodleně svolal Výbor pro zpravodajskou činnost. Zasedání se zúčastnili ministři vnitra, obrany a zahraničí a také všichni tři ředitelé zpravodajských služeb České republiky.

Právě ředitelé zpravodajských služeb premiéra informovali, že šířené informace jsou nepravdivé. Dále uvedli, že tato tvrzení pocházejí z prostředí organizované skupiny, která dlouhodobě působí proti zájmům českého státu.

O celé záležitosti byl průběžně informován prezident republiky. Stejně tak byli zpraveni relevantní zahraniční partneři České republiky. Předseda vlády tak reagoval na pokus o diskreditaci s cílem ujistit veřejnost a partnery o spolehlivosti dotyčného spolupracovníka a informovat o původu dezinformací.
 
Fiala neupřesnil, o kterého spolupracovníka by se mělo jednat, v úterý ale on i místopředseda ODS Zbyněk Stanjura oznámili, že na příštím kongresu strany už nebudou usilovat o pozici ve vedení strany. Své rozhodnutí sdělil Fiala členům výkonné rady ODS. 

Fiala svá slova potvrdil na sociální síti X, kde zdůraznil, že k politice neodmyslitelně patří odpovědnost. „Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy Výkonné rady,“ uvedl v prohlášení. Svým podporovatelům zároveň poděkoval a označil uplynulé období za „skvělou jízdu“.

ODS letos kandidovala ve sněmovních volbách v koalici Spolu společně s TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice ovšem s výsledkem 23,3 procenta prohrála, když vítězem se stalo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů.

Přestože koalice získala celkem 51 mandátů, rozdělení sil v rámci Spolu je následující: ODS bude hájit svůj program s 26 poslanci, KDU-ČSL získala 16 mandátů a TOP 09 obsadila devět poslaneckých křesel.

Toto rozložení mandátů se podle informací zdá některým občanským demokratům nespravedlivé. Z tohoto důvodu se mezi nimi objevují hlasy volající po ukončení spolupráce v koalici Spolu. Už v prvních hodinách po porážce ve volbách do Poslanecké sněmovny se ve společném volebním štábu řešilo, zda bude projekt pokračovat.

Z některých kruhů přitom, aniž by byl čas na rozsáhlejší analýzy, zaznívalo, že trojkoalice po letošním výsledku skončí. Zdá se, že stačil jeden naprosto zřejmý neúspěch.

Vůdčí roli v koalici Spolu měli od počátku občanští demokraté, lídrem byl vždy bez jakýchkoliv pochybností premiér Petr Fiala (ODS). Z projektu ale zdánlivě profitovaly menší strany, což se zejména na příkladu KDU-ČSL ukázalo i v letošních sněmovních volbách. I díky kroužkování se do dolní komory parlamentu dostalo 16 lidovců, zatímco TOP 09 bude zastupovat jen devět lidí. Přesto se prý zvedá odpor k pokračování trojkoalice i v řadách nejméně jedné ze dvou menších stran.

Logicky na tiskové konferenci zazněl dotaz na stranické předsedy, co volební výsledek znamená pro Spolu. Fiala zdůraznil, že stál u jejího zrodu. A může být i u jejího konce. „Věřil jsem a věřím ji, ale v dalších měsících se povedou debaty v jednotlivých stranách i mezi námi (uvnitř ODS),“ prohlásil končící premiér.

