Průzkum: Volby do vyhrálo hnutí ANO. TOP 09 a komunisté mimo Sněmovnu, uspěli by Motoristé

Poprvé od začátku měření by pětiprocentní hranici překročilo hnutí Motoristé sobě. Do Poslanecké sněmovny by se dále dostaly strany Starostové a nezávislí (STAN), Piráti, SPD a Přísaha. Voleb by se v září podle modelu zúčastnilo 56,3 % oprávněných voličů.

V modelu NMS Market Research zůstává dominantní postavení hnutí ANO, jehož podpora se oproti předchozím třem měsícům mírně zvýšila. Zatímco v srpnu by hnutí ANO získalo 29,3 % hlasů, v září se jeho podpora zvýšila téměř o tři procentní body. Na základě tohoto modelu by ANO mohlo ve spolupráci s Motoristy a Přísahou získat v dolní komoře většinu se 109 mandáty.

V porovnání s předchozím srpnovým průzkumem ztratila ODS tři procentní body. V srpnu by ji volilo 14,3 % lidí, zatímco začátkem září to bylo jen 11,3 %. Na třetí místo by se umístilo hnutí Starostové a nezávislí, které by získalo stabilní podporu 9,2 % voličů. Čtvrtou příčku by obsadili Piráti se ziskem 7,8 % hlasů, těsně následováni hnutím SPD, které by získalo 7,7 % hlasů.

Poprvé od začátku měření by do Poslanecké sněmovny proniklo hnutí Motoristé sobě s 5,5 % hlasů. Přísaha by získala 5,2 %, což představuje mírný nárůst podpory oproti srpnu. Nicméně agentura upozorňuje, že s přihlédnutím k intervalu spolehlivosti nemají Motoristé sobě ani Přísaha zcela jistý vstup do Sněmovny.

Podle zářijového modelu by ve volbách neuspěli komunisté ani TOP 09, obě strany by získaly 4,5 % hlasů. I když by se podle výsledku modelu do Sněmovny nedostaly, s ohledem na interval spolehlivosti by stále měly určitou šanci na vstup do dolní komory Parlamentu, jelikož horní hranice intervalu dosahuje až šesti procent.

Sociální demokraté (ČSSD) by získali 2,5 % hlasů. Strana Svobodných by obdržela 2,3 % a Zelení 2,2 %. Zajímavé je, že zářijový model nezmiňuje KDU-ČSL, která v srpnovém modelu měla podporu 2,4 % voličů.