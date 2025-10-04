Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Jan Hrabě

4. října 2025 16:42

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.
Prohlédněte si 8 fotografií Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

Starostové a nezávislí letos umístili volební štáb do sousedství Strakovy akademie, sídla české vlády, kterou v uplynulých čtyřech letech tvořili i politici tohoto hnutí. Tím nejvýše postaveným z nich byl předseda Vít Rakušan, vicepremiér a ministr vnitra. Během kampaně neskrýval ambici, že by se chtěl stát premiérem. V jejím finiši ale STAN hodně akcentoval téma 101 mandátů pro trojici tzv. demokratických subjektů, tedy i pro Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Piráty.

Rakušan to nezapomněl zmínit ani po příjezdu na Občanskou plovárnu, kam dorazil krátce po 16. hodině, když děkoval lidem, kteří se podíleli na starostenské kampani. Označil ji za dobrou, nesobeckou a pozitivní.

„To jsme, myslím, v posledních týdnech akcentovali úplně nejvíce ze všech, že chceme dosáhnout demokratické stojedničky (počet mandátů, který znamená nadpoloviční většinu ve Sněmovně - pozn. red.),“ řekl předseda hnutí přítomným novinářům. „Zaměřili jsme se na to při vysílání našich poselství. Prezentovali to nejenom vrcholní politici, ale i lidé v jednotlivých regionech naší země,“ zdůraznil.

Místopředseda vlády také ocenil všechny občany, kteří v pátek a v sobotu odevzdali hlas. „Zaprvé bych chtěl poděkovat všem lidem v Česku, kteří šli k volbám. Volební účast vypadá velmi slibně, je lepší než v minulých letech a ukazuje se, že lidé prostě chtěli vyjádřit svůj názor,“ komentoval čísla.

Nejvíce pak pochválil lidi, jejichž hlas získali právě Starostové a nezávislí. „Vypadá to, že jsme zatím na třetí pozici. Přes to, co jsme zažívali v posledních týdnech, šli lidé k volbám a naše hnutí podpořili,“ dodal Rakušan. 

před 18 minutami

Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

