Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů.
Starostové a nezávislí letos umístili volební štáb do sousedství Strakovy akademie, sídla české vlády, kterou v uplynulých čtyřech letech tvořili i politici tohoto hnutí. Tím nejvýše postaveným z nich byl předseda Vít Rakušan, vicepremiér a ministr vnitra. Během kampaně neskrýval ambici, že by se chtěl stát premiérem. V jejím finiši ale STAN hodně akcentoval téma 101 mandátů pro trojici tzv. demokratických subjektů, tedy i pro Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Piráty.
Rakušan to nezapomněl zmínit ani po příjezdu na Občanskou plovárnu, kam dorazil krátce po 16. hodině, když děkoval lidem, kteří se podíleli na starostenské kampani. Označil ji za dobrou, nesobeckou a pozitivní.
„To jsme, myslím, v posledních týdnech akcentovali úplně nejvíce ze všech, že chceme dosáhnout demokratické stojedničky (počet mandátů, který znamená nadpoloviční většinu ve Sněmovně - pozn. red.),“ řekl předseda hnutí přítomným novinářům. „Zaměřili jsme se na to při vysílání našich poselství. Prezentovali to nejenom vrcholní politici, ale i lidé v jednotlivých regionech naší země,“ zdůraznil.
Místopředseda vlády také ocenil všechny občany, kteří v pátek a v sobotu odevzdali hlas. „Zaprvé bych chtěl poděkovat všem lidem v Česku, kteří šli k volbám. Volební účast vypadá velmi slibně, je lepší než v minulých letech a ukazuje se, že lidé prostě chtěli vyjádřit svůj názor,“ komentoval čísla.
Nejvíce pak pochválil lidi, jejichž hlas získali právě Starostové a nezávislí. „Vypadá to, že jsme zatím na třetí pozici. Přes to, co jsme zažívali v posledních týdnech, šli lidé k volbám a naše hnutí podpořili,“ dodal Rakušan.
Vít Rakušan (STAN) , Starostové a nezávislí (STAN) , voleby do Poslanecké sněmovny 2025 , Volby
