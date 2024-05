RECENZE: Anifilm prořízl podvratný (anti)western Slide od animátorské legendy Billa Plymptona

Téměř osmdesátiletý Bill Plympton na nezávislé scéně americké animovaného filmu působí již od 70. let. Původem ilustrátor či kreslíř komiksů, kdy prestižním časopisům vévodil svou ostrou a nevybíravou satirou, proslul svou osobitou imaginací, kterou otiskl do množství krátkometrážních a taktéž celovečerních filmů. Oscarové nominace posbíral s krátkometrážními hříčkami Your Face a Hot Dog, vytvořil kolem 200 děl, z celovečerní tvorby můžeme zmínit například ujetou variaci superhrdinských filmů I Married a Strange Person nebo drsně romantické Šálení, ohýbající principy klasických noirů. Před několika lety začal připravovat další celovečerní počin, k jehož dotaci realizoval i úspěšnou crowdfundingovou kampaň.

Slide zprvu začíná jako archetypální western, říznutý “desperádovským” stylem Roberta Rodrigueze. V černé oháknutý protagonista se noří z hutné mlhy, obklopený tajemnem a záhadnou minulostí, vydávající se vstříc ospalému dřevářskému městečku Sourdough Creek. V něm mezitím zlosynský starosta obdrží telefonát od hollywoodského magnáta, hledajícího vhodné městečko k natáčení. Starosta s vidinou slávy a zisku, aniž by město vypadalo dle producentských představ, s návrhem filmové produkce nadšeně souhlasí. Zapřáhne tak obyvatelstvo a tyranskou rukou řídí výstavbu přehrady a kasina, které musí být hotové v šibeničním termínu, aby město vyhovovalo producentským nárokům. Výchozí zápletka se však v Plymptově stylu velmi záhy zvrhne a v závěru o ní vlastně vůbec nejde.

Vyprávění totiž slouží takřka výhradně k výstavbě gagů, drobných podzápletek, které jsou absolutně vytržené z ústřední linie, a muzikálových čísel. Plympton se oddává půvabné absurditě a grotesknosti. Odstřeluje kauzalitu, naprosto klíčovou pro klasické hollywoodské vyprávění. Explicitně tak pomyslné továrně na sny a jejím ve filmu karikaturně ztvárněným představitelům ukazuje prostředníček. Struktura neustále mění protagonistu i antagonistu, obrací vlastnosti postav a sází na smyslnou nelogičnost, kdy se postavy z ničeho nic vynoří a kompletně změní běh i tempo filmu. Na děleném prvním místě stojí hravost a absolutní subverze diváckých očekávání, kdy autor vybízí k tomu, abyste rezignovali na tendenční sledování vyprávění a nechali se unášet mnohdy až dadaistickým pojetím.

Na hlavu staví především celý westernový žánr. Příběh je zasazený ve 40. letech 20. století, kdy byl hollywoodský žánr na svém vrcholu, z jehož tropů Slide těží a ohýbá je. Zároveň je však kombinuje s tradicí pozdějších, mnohem brutálnějších a ambivalentnějších westernů 60. a 70. let. Ačkoli snímek vybízí k brutalitě a uzurpátorský starosta násilím vládne, tajemný desperado, inspirovaný bezejmenými postavami Clinta Eastwooda, jedná po vzoru přímočarých dobráků a pomáhá bezbranným. Nepomáhá zbraní, nýbrž hudbou, kdy kulky nepřátel odráží tóny ručně vyrobeného nástroje. Vedle toho se dočkává i romantické linie s místní prostitutkou, která touží po kariéře zpěvačky. Plympton si pohrává s přímočarostí dobra a zla, jejichž polaritu přelévá. Slide tak obsahuje všechny žánrové dominanty, dosahuje jich však šíleně zběsilou a nekonvenční cestou.

Tomu napomáhá i špinavě hektický výtvarný styl, asociující animovanou tvorbu té doby, především z dílny Warner Brothers, opírá se taktéž o karikaturní možnosti komiksové estetiky. Westernové reálie nabývají díky dynamické střihové skladbě a kreslené animaci až surreálného nádechu. Vše pak podtrhují hudební pasáže ve stylu country. Plympton žánrový svět westernu plně přizpůsobil nezávislému proudu a autorskému rukopisu. V druhém plánu satiricky tepe do mocnářství, populismu, touze po slávě a nástrah kapitalismu. I přes zběsilost a grotesknost však v závěru oslavuje humanismus a možnosti rozmanité animované formy – dle mnohých nejsvobodnějšího filmového vyjádření.

Hodnocení: 80 %

Režie: Bill Plympton

Scénář: Bill Plympton

Česká premiéra: V rámci festivalu Anifilm 2024