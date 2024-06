PŮVODNÍ ZPRÁVA | Reportáž: Eurovolby jsou důležité i na Moravě, volební účast je ale nízká. Je dobré mít možnost volit, míní lidé

Jako první EuroZprávy.cz zavítaly na Horní Bečvu, nedaleko hranic se Slovenskem. Volební místnost zde byla již okolo sobotního poledne téměř opuštěná, jen občas se nachomýtli opozdilci. Jedním z nich byla například paní Ivana K. „Eurovolby jsou podle mě důležité zkrátka proto, aby se nám v Evropské unii mezi všemi státy dobře žilo. Podle mě je důležité, abychom pomáhali i chudším zemím. Aby byli vzdělaní, aby si žili jako my tady v Evropě. To si myslím, že třeba prosazuje paní Gregorová,“ shrnula s odkazem na dvojku Pirátů a europoslankyni Markétu Gregorovou.

Jako první EuroZprávy.cz zavítaly do Branek nedaleko Valašského Meziříčí. „Lidí chodí celkem dost, máme účast asi tak dvacet procent. Uvidíme ještě do dvou hodin, jestli někdo přijde a zvýší se to,“ popsala zdejší předsedkyně volební komise s tím, že nemá přehled o tom, jaká byla volební účast v předchozích letech.

Před budovou jsme asi půl hodiny před uzavřením volební místnosti natrefili na opozdilce. „Pro mě jsou volby důležité, jedno jestli do Evropského parlamentu nebo jakékoli jiné. Když člověk má možnost nebo právo, tak by toho měl využít,“ vylíčila Alžběta P. Doplnila, že vždy volí demokratické strany.

Nedaleko Branek leží jiná vesnice, Kunovice. „Přestože se jedná o eurovolby, občané jsou tu celkem svědomití. Už jsme se blížili skoro ke čtyřiceti procentům, což je dobrý výsledek vzhledem k tomu, jaký je republikový průměr,“ pochvaloval si zdejší komisař.

Účast je podle něj lepší než v jiných obcích v okolí. „Když nás tady byla kontrolovat policejní hlídka, údajně jsme byli druhý nejlepší okrsek. Samozřejmě to nemám potvrzené, nemám žádné oficiální údaje,“ dodal.

Uvedl, že k volbám chodí pravidelně. „Považuju to za občanskou povinnost a abych mohl projevit svůj názor,“ řekl.

Jan, který stál před společenským domem, kde se volební místnost nacházela, vnímá volby do Evropského parlamentu jako každé jiné. Na otázku, zda chodí k eurovolbám pravidelně odvětil: „Asi jo, nevím ani kolik jich bylo.“ Doplnil také, že volí „spíš opoziční strany.“

Paní Jitka chodí volit pravidelně k evropským, parlamentním i komunálním volbám, jak popsala. „Všichni si říkáme, že je to daleko, že se nás to netýká, jenom když nám dají nějaké zákazy. To mi vadí,“ nastínila.

Rozhodující je pro ni aktivita kandidáta ve veřejné sféře. „Já si vyberu toho, koho vidím v televizi. O kom se mluví, kdo se ukazuje. Kdo něco udělal, nebo aspoň říká, že udělal,“

Pan Jan s ní souhlasil. „Vždycky se volí blbě neznámí,“ poznamenal. „Taky se tam melou mezi sebou. Nejdřív to bylo hurá, všichni byli rádi, že bude unie. Ale jakmile začali něco zakazovat nebo nakazovat, připadá mi to, že místo aby něco řešili tak se mezi sebou hodně bijou s názory. Nejsou jednotní,“ vyjasnila paní Jitka svůj názor na činnost Evropské unie.

Kateřina H. ze Vsetína má v účasti ve volbách do europarlamentu jasno. „S ohledem na demokratický systém jsou pro mě volby základním nástrojem, jak mohu vyjádřit svůj názor či své preference a požadavky na různá témata,“ nastínila.

I pro paní Kateřinu H. je důležité, že má možnost volit. „Díky rozmanitosti kandidátů pak mohu svým hlasem zvolit mně blízké zástupce, kteří tyto názory budou zastupovat v politice. Evropská politika je úzce propojená s tou národní, a proto je pro mě důležité v těchto volbách svůj hlas a názor projevit a možnost jít volit využít,“ zhodnotila.