Resorty rozděleny: ANO jich bude mít devět, Motoristé čtyři, SPD tři. Vznikne i jedno nové ministerstvo

Hnutí ANO se dohodlo s hnutími SPD a Motoristé sobě na rozdělení resortů v nově vznikající vládě. Kabinet bude mít celkem šestnáct členů, včetně premiéra, a devět křesel připadne hnutí ANO. SPD obsadí tři ministerstva a Motoristé získají čtyři. Kromě toho připadne hnutí SPD i post předsedy sněmovny. Uvedla to dnes Česká televize.
Hnutí ANO kromě pozice premiéra obsadí ve vládě devět ministerstev, konkrétně resort financí,
průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, ministerstvo pro místní rozvoj a resort spravedlnosti.
Odborníci za hnutí SPD povedou resorty obrany, zemědělství a dopravy a Motoristé sobě získali čtyři ministerstva, konkrétně zahraničí, kultury, životního prostředí a nově zřízené ministerstvo sportu, prevence a zdraví.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přitom ještě dnes v dopoledním videu na Facebooku uvedl, že nelze očekávat, že ještě dnes oznámí složení nové vlády nebo jména ministrů. V současnosti usiluje o vyjednání rozdělení ministerstev a sněmovních výborů, ale podle jeho slov to prozatím nevypadá na rychlé dokončení.
Babiš v pátek zdůraznil, že neplánuje ani tiskovou konferenci k tomuto tématu. Podotkl, že se snaží jednat rychle, protože chce mít co nejvíce času na přípravu koaliční smlouvy a vládního programu. Prezident Petr Pavel přitom dříve uvedl, že proces sestavování vlády by se neměl uspěchat.
Ještě ve čtvrtek, po jednání na Hradě, přitom Babiš naznačil, že vyjednávání o koalici probíhá relativně dobře a že by rozdělení ministerstev mohlo být jasné již v pátek. Prezident Pavel ovšem po této schůzce oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny. První zasedání Sněmovny je svoláno na 3. listopadu.
Prezident Pavel zdůraznil, že proces vzniku vlády není možné uspěchat, a to i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Zopakoval Babišovi zásadní principy, které považuje za klíčové pro své rozhodování při jmenování vlády. Tyto principy zosobňuje Ústava České republiky a stojí na nich celý demokratický stát.
Mezi tyto principy patří především pevné zakotvení České republiky v Evropské unii. Dále pak její zahraniční politika musí být v souladu s mezinárodním právem a klást důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Zásadní bezpečnostní zárukou pro zemi je také nezpochybnitelné členství v NATO.
Česká republika musí zachovávat a podporovat instituce demokratického státu. Znamená to nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol a svobodného vzdělávání. Stejně tak je nezbytná nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek a dalších státních orgánů.
Není zatím jasné, kdo by na ministerských postech usedl, protože SPD nechce na ministry nominovat členy strany, ale odborníky, bezesporu by ale šlo o osoby názorově blízké hnutí, jak ostatně ukázal nedávný problém s resortem vnitra, které chtěl Okamura kvůli osobnímu sporu. Už v úterý uvedl, že by v případě získání tohoto resortu usiloval o odvolání současného policejního prezidenta Martina Vondráška.
Jako hlavní důvod uvedl svou osobní zkušenost s policií, která ho v minulosti vyšetřovala a následně obvinila kvůli spornému plakátu s motivem Afričana a zkrvaveného nože. Vondráškovi Okamura vyčítá, že v celém případu mlčel.
„Myslím, že je tam potřeba udělat výměna, protože chceme svobodu slova bez cenzury,“ reagoval Okamura na dotazy novinářů ohledně policejního prezidenta. Zdůraznil, že jeho požadavek nemá být vnímán jako politické ovlivňování, ani jako osobní záležitost. „Není to nic osobního, není to žádné politické ovlivňování. Pana policejního prezidenta osobně ani neznám,“ dodal Okamura.
Důvodem pro výměnu je pro Okamuru tiché přihlížení policejního prezidenta v kauze, která se dotkla jeho svobody projevu. „Stávající Rakušanův establishment mne chce zavřít na tři roky za plakát, absolvoval jsem výslech na policii, kde byl politruk a rozsudek měl v šuplíku... Mám osobní zkušenost,“ popsal Okamura své dojmy z vyšetřování. Jeho kritika směřuje proti tomu, co vnímá jako snahu omezovat svobodu slova pod politickým tlakem.
Okamurova slova se následně snažil mírnit Radim Fiala, staronový předseda sněmovní frakce SPD. Na tiskové konferenci novinářům řekl, že v poslaneckém klubu hnutí se o této záležitosti zatím nebavili. A podobně odmítavě se k tomu postavilo i hnutí ANO, kterému se řešení osobních sporů touto formou také nezamlouvá.
