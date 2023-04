"Rusové, jděte, než bude pozdě." Pavel napsal vzkaz agresorům, vrací se do ČR

Pavel dorazil na Ukrajinu společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v pátek, kdy se oba státníci setkali s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. V sobotu pak odjel do Dněpropetrovské oblasti, kde jednal s místním gubernátorem, jehož ujistil o české pomoci s rekonstrukcí regionu.

Český prezident také v Dnipru napsal vzkaz na poskytnutou armádní techniku. "Go home, Russians. Until it's too late," zní slogan, v němž vyzývá agresory, aby Ukrajinu opustili dříve, než bude pozdě.

"Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu. Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home!" napsal k tomu Pavel na twitteru.