Rusové pohrdají jednáními, reagoval Lipavský na tragický útok na Kyjev

Nejméně 14 mrtvých, mezi nimiž jsou i nezletilí, si vyžádal noční ruský útok na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k tvrdé odpovědi ze strany spojenců, podle jeho slov jsou nutné další protiruské sankce. Reagovalo i Česko.
Zelenskyj během čtvrtečního dopoledne informoval, že ruský útok na ukrajinskou metropoli, který označil za "hrůzné a úmyslné vraždění civilistů", nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezi oběťmi jsou tři děti.
"Rusové si nevybírají konec války, pouze nové útoky. Přes noc byly v Kyjevě poškozeny desítky budov, rezidenční domy, kancelářská centra, podniky. Je mezi nimi také budova, kde se nachází delegace Evropské unie," napsal ukrajinský prezident na sociální síti X.
"Je klíčové, aby svět tvrdě odpověděl. Rusko musí ukončit tuto válku, kterou začalo a ve které pokračuje. Za odmítání příměří a za neustálé ruské pokusy vyhnout se jednáním jsou potřeba nové silné sankce. Jen to může fungovat. Rusové chápou jen sílu a tlak. Za každý úder musí Moskva pocítit následky," dodal Zelenskyj.
Na události posledních hodin přišla reakce i z Česka. "Dnešní brutální útok na Kyjev je ohavné ruské pohrdání mírovými jednáními. Ruské rakety zasáhly několik budov, včetně delegace EU. Hanba agresorovi. Upřímnou soustrast rodinám obětí. Česko bude stát při Ukrajině dál," uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský na síti X.
Během srpna se zintenzivnily americké diplomatické snahy o mírové ukončení války na Ukrajině. Prezident Trump se nejprve sešel s ruským protějškem Vladimirem Putinem a následně i s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským a vybranými evropskými státníky.
Zelenskyj v uplynulých dnech obvinil Rusko z toho, že dělá všechno možné, aby znemožnilo klíčovou schůzku mezi ním a Putinem. Rusové ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova vzkázali, že Putin bude na jednání připravený, až bude jasně stanovena jeho agenda.
Trump již zmínil dva možné scénáře, pokud se nepodaří dosáhnout míru. Washington buď odejde od jednacího stolu, anebo uplatní další sankce na ruskou ekonomiku. "Udělám rozhodnutí, velmi důležité rozhodnutí, zdali uvalíme masivní sankce či masivní cla nebo obojí, anebo neuděláme nic a řekneme, že je to jejich válka," nechal se slyšet.
