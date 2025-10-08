S Fialou skončí i Stanjura. Kdo povede ODS a co bude se Spolu?

Premiér a předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala, který v úterý oznámil spolustraníkům, že na příštím kongresu strany už nebude usilovat o pozici předsedy, není jediným, kdo ve vedení strany končí. O další kandidaturu se už nebude ucházet ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Vyvstává tak otázka, kdo stranu od příštího roku povede, a v kuloárech padá řada jmen.
Fiala svá slova potvrdil na sociální síti X, kde zdůraznil, že k politice neodmyslitelně patří odpovědnost. „Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy Výkonné rady,“ uvedl v prohlášení.
Svým podporovatelům zároveň poděkoval a označil uplynulé období za „skvělou jízdu“. Kromě něj ale končí ve vedení strany i první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který už do vedení strany znovu kandidovat nebude. Podle všeho se ale stranu opustit nechystá.
"Politika byla mnoho let každodenní součástí mého života a bude mě jako dlouholetého a loajálního člena ODS, kterým samozřejmě zůstávám, zajímat i nadále. Ještě jednou vám všem děkuji za důvěru," napsal před několika dny na síti X krátce poté, co koalice Spolu prohrála volby.
ODS letos kandidovala ve sněmovních volbách v koalici Spolu společně s TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice ovšem s výsledkem 23,3 procenta prohrála, když vítězem se stalo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů.
Přestože koalice získala celkem 51 mandátů, rozdělení sil v rámci Spolu je následující: ODS bude hájit svůj program s 26 poslanci, KDU-ČSL získala 16 mandátů a TOP 09 obsadila devět poslaneckých křesel.
Toto rozložení mandátů se podle informací zdá některým občanským demokratům nespravedlivé. Z tohoto důvodu se mezi nimi objevují hlasy volající po ukončení spolupráce v koalici Spolu. Už v prvních hodinách po porážce ve volbách do Poslanecké sněmovny se ve společném volebním štábu řešilo, zda bude projekt pokračovat.
Z některých kruhů přitom, aniž by byl čas na rozsáhlejší analýzy, zaznívalo, že trojkoalice po letošním výsledku skončí. Zdá se, že stačil jeden naprosto zřejmý neúspěch.
Vůdčí roli v koalici Spolu měli od počátku občanští demokraté, lídrem byl vždy bez jakýchkoliv pochybností premiér Petr Fiala (ODS). Z projektu ale zdánlivě profitovaly menší strany, což se zejména na příkladu KDU-ČSL ukázalo i v letošních sněmovních volbách.
I díky kroužkování se do dolní komory parlamentu dostalo 16 lidovců, zatímco TOP 09 bude zastupovat jen devět lidí. Přesto se prý zvedá odpor k pokračování trojkoalice i v řadách nejméně jedné ze dvou menších stran.
Z toho by mohl profitovat například jihočeský hejtman Martin Kuba, který se nikdy netajil tím, že se mu koalice Spolu nelíbí. Není to ale jediné jméno, které v souvislosti s novým šéfem strany padlo.
Spekuluje se také o možnosti, že by do na vedoucí psot kandidovala končící ministryně obrany Jana Černochová, která vedla kandidátku v Praze, na jediném místě v Česku, kde koalice porazila hnutí ANO.
Kandidovat na předsedu by mohl i současný místopředseda ODS Martin Kupka. Ten krátce po volbách v České televizi prohlásil, že proti Petru Fialovi kandidovat nebude, na dotaz, zda by se ucházel o post předsedy, pokud by se uvolnil, ale jasnou odpověď nedal. Uvedl pouze, že na takové rozhodnutí je ještě čas.
Spekuluje se ale i o dalších jménech. Poměrně výraznou osobností ve straně je i místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček, který ve volbách získal přes 16 tisíc preferenčních hlasů. A ačkoliv není členem strany, zaznívá i jméno končícího ministra zahraničí a bývalého člena Pirátů Jana Lipavského, kterého co do počtu preferenčních hlasů porazil pouze šéf ANO Andrej Babiš.
Ať už se lídrem ODS stane kdokoliv, samotná koalice Spolu podle nálad v jednotlivých stranách zřejmě nebude mít dlouhou životnost. Otázkou pak ale zůstává, jestli se rozdělením ODS, TOP 09 a lidovců zpět na tři jednotlivé strany opět neroztříští hlasy, které by v nadcházejících volbách byly schopny jako celek hnutí ANO porazit.
Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil možnost vzniku vlády hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. „Teď je to první kolo, takže strany přicházejí s maximalistickými požadavky. SPD a Motoristé chtějí do vlády, Babiš je tam optimálně nechce. SPD a Motoristé ale vidí, že mohou být trpěliví, protože bez nich většinová vláda nevznikne, a ještě mají kam ustupovat,“ vysvětluje.
Zdroj: Jakub Jurek