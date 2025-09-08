Škoda jde do milionů korun. Hasiči likvidovali požár domu na Bruntálsku

Rozsáhlý požár o víkendu zachvátil rodinný dům ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji. Nikomu se nic nestalo, ale škody jsou značné. Příčina požáru zatím není známá.
O případu informovali moravskoslezští hasiči, kteří na místo vyslali celkem devět jednotek profesionálů či dobrovolníků. Informace o případu přišla v sobotu krátce před 20. hodinou. "Při příjezdu prvních jednotek již plameny zachvátily pergolu, podkroví a střechu rodinného domu," uvedli požárníci.
Hasičské jednotky zahájily zásah celkem šesti vodními proudy. Vodu pro hašení dopravovaly na místo zásahu kyvadlově pomocí cisteren. Požár byl lokalizován po hodině a půl, k úplné likvidaci došlo po půlnoci ze soboty na neděli. Na místo byla následně vyslána výšková technika, aby pomohla s rozebíráním konstrukcí.
Kontrola místa požáru probíhala až do nedělních ranních hodin. Zásah se obešel bez zranění. Výše škody byla předběžně vyčíslena na 10 milionů korun. Příčina požáru je předmětem vyšetřování.
Požáry , Moravskoslezský kraj , Hasiči
Zdroj: Libor Novák