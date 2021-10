Ministerstvo navrhne, aby lokálně nosily děti nad 12 let roušku i ve výuce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví navrhne, aby v krajích, kde je epidemie covidu-19 nejhorší, nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých. Některá opatření proti covidu dnes projedná vláda.