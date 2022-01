Při testování žáků na covid postupují školy na lyžařském kurzu nejednotně

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba stačí, když neočkovaní žáci starší 12 let předloží před odjezdem na hory PCR test. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví se mají všichni žáci a učitelé první dva týdny v lednu testovat antigenními testy v pondělí a ve čtvrtek. Od příštího týdne by se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) mělo pokračovat jednou týdně v pondělí, vláda to probere ve středu. Pro nákup skipasu na školním lyžařském kurzu musí podle jiného nařízení neočkovaní žáci starší 12 let, kteří neprodělali covid-19 v uplynulých 180 dnech, před kurzem trvajícím do osmi dnů předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin. Na delším kurzu musí PCR test absolvovat znovu po pěti až sedmi dnech.

Podle opatření ministerstva zdravotnictví je PCR test podmínkou pro přepravu na lanové dráze či lyžařském vleku. Podle Jakoba ale PCR test platí obecně pro účast na lyžařském kurzu. "Když děti jedou na hory, tak stačí před tím, než odjedou na hory, aby si udělali PCR test a pak už se netestují," řekl.

Školy si nicméně nařízení vykládají různě. Například studenti pražského Gymnázia Nad Štolou, kteří na lyžařský výcvik odjeli tento týden, se testují antigenními testy na kurzu stejně jako ve škole. "Pokud bude mít některý z žáků pozitivní antigenní test, všichni neočkovaní žáci musí nastoupit do karantény do doby, než budeme znát výsledek PCR testu. To znamená, že žák, který bude mít pozitivní antigenní test, odjede s rodiči domů na PCR test, počká na výsledek a do té doby budou neočkovaní žáci na vyhrazeném 'karanténím pokoji' pod dohledem (…) zdravotníka. Pokud bude výsledek PCR testu negativní, žák který byl testován, se může vrátit zpět na kurz a neočkovaní žáci se mohou zpět připojit k ostatním do programu. Pokud bude pozitivní, neočkovaní žáci odjíždí z kurzu domů,“ napsala škola rodičům. Dopis má ČTK k dispozici.

Naopak třeba ZŠ Vodičkova v Praze 1, odkud mají žáci na lyžařský kurz vyjet tuto sobotu, s testováním žáků antigenními testy na zájezdu nepočítá. "Předpokládám, že když tam pojedeme a budou všichni negativní a bydlíme v prostorách, kde nikdo jiný s námi není, a budou tam na sjezdovce, kde nikdo jiný s námi nebude jezdit, tak je na hlavu postavené, abychom se zase hned v pondělí testovali antigenem, když budou děti z pátku otestované PCR testy,“ řekla ředitelka Dagmar Zelená. Předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc uvedl, že o tom, zda mají školy na lyžařském kurzu dělat antigenní testy, nemá informace.

Školní lyžařský výcvik je jednou z organizačních forem výuky předmětu tělesná výchova. Ve většině škol není povinný, jinak by musel být zdarma. Pokud škola organizuje nepovinný kurz, náklady nesou rodiče.