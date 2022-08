Téměř tři čtvrtiny rodičů musí omezit výdaje spojené se školou dětí

— Autor: ČTK

Téměř tři čtvrtiny rodičů musí omezit výdaje spojené se školou dětí. Volnočasové aktivity a kroužky, do jejichž cen se zřejmě promítnou drahé energie, plánuje dopřát dětem méně než polovina rodičů. Každý desátý rodič je nucen omezit stravování dětí ve škole. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro poskytovatele krátkodobých půjček Provident Financial mezi 800 respondenty.