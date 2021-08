Zádrhel v opatřeních: Od rodičů nemáme svolení předávat hygieně údaje o nakažených žácích, říká ředitelka

Za necelých čtrnáct dní se po prázdninách ozve první školní zvonění, osiřelé lavice zase ožijí a po chodbách bude slyšet švitoření žáků. Nejasností ohledně převedení nařízení do praxe ale neubývá. Vedení ústavů například zaměstnává otázka, co se stane s netestovanými žáky při hodinách tělocviku, hudební výchovy anebo společném stravování. Podle protiepidemických opatření z dílny ministerstva zdravotnictví a resortu školství, mládeže a tělovýchovy se školáci, kteří neabsolvovali test těchto předmětů a aktivit nemohou s ostatními zúčastnit, byť budou nosit ochranu dýchacích cest. Jak vyřešit zmíněnou patálii, netuší ani ředitelka Základní školy Kladská na Praze 2 Kateřina Vávrová. „Od zveřejnění opatření si kladu otázku, kdo bude netestované děti hlídat, když ostatní budou cvičit, zpívat, anebo se stravovat.“

Podle ní školy nemají personální kapacity, aby najednou mohly zvlášť zaopatřit netestované. „Osobně jsem takovým nařízením šokovaná. Občas mám pocit, že na ministerstvech dělají nařízení lidé, kterým realita vůbec nic neříká. Jejich jedinou praxí je, že před lety sami chodili do školy,“ netají se kritikou. Zkušená učitelka se čtyřicetiletou zkušeností navíc tvrdí, že vyčlenění školáci ztratí kontakt s kolektivem. „V tomto je dětské prostředí neúprosné. Pokud žák s kolektivem nesdílí společné zážitky a je odstaven, už se těžko do něj vrací. Hrozí, že bude odstrčen. Na takové následky nikdo na ministerstvech nemyslel.“

Držitelka ocenění Zlatá ředitelka z roku 2013 za další těžko splnitelný požadavek označuje, aby školy měly vyblokovanou speciální izolační místnost pro případ, že děti budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění na covid-19. „U nás je konkrétně takové nařízení naprosto nerealizovatelné. Vždyť ani já nemám pro sebe samostatnou kancelář. A myslím si, že nebudeme jedinou školou, která nevlastní izolační prostor. Opravdu si nedovedu představit, že by někdo disponoval místností, která by celý rok byla nevyužitá.“ V případě, že se někdo ze žáků v Kladské nebude cítit dobře, skončí v kanceláři určené pro psycholožku. „Zde je teplá voda, dostatek dezinfekce. Tady budou trávit čas, než si pro ně zákonní zástupci přijdou,“ tvrdí Vávrová.

Pedagožka s aprobací výtvarné výchovy a německého jazyka nepočítá, že by se u nich ve škole našli rodiče, kteří by kromě testů odmítli pro své dítě i nošení roušek či respirátorů. V tom případě by podle současných nařízení nemohl žák vůbec navštěvovat školu a musel by zůstat doma. „Naštěstí v Kladské máme zákonné zástupce, kteří pečlivě dbají na vzdělání svých ratolestí, a tak s nějakým záškoláctvím opravdu potíže nemáme.“ Pokud by se přesto našla rodina, který by se vymezovala proti testům i nošení ochrany na dýchacích cestách, musel by dotyčný zameškanou látku dohnat sám. „Distanční výuku pro jednoho žáka zákon neumožňuje. Postupovalo by se tedy jako při běžné nemoci. Rodiče by si museli zjistit, jaké učivo ostatní probírali a společně se svým dítětem vše probrat a udělat úkoly.“ V případě, že by se nakazilo více školáků z jedné třídy, potom by opět ke slovu přišla on-line výuka. „Máme s ní už bohaté zkušenosti, a tak chvilkové učení přes počítač bez problémů zvládneme. Naši učitelé jsou šikovní,“ chválí podřízené.

Škola žádá jednoduché testy, aby je zvládli i prvňáčci

Šéfka Základní škola Kladská, která je Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, doufá, že skutečně odpadne restrikce ohledně dodržování homogenity skupin dětí. „Jsme jazykovou školou se specializací na výuku němčiny a neumím si tedy představit, jak bychom zamezovali slučování kolektivů. V minulém roce se děti neustále přesouvaly z jedné třídy do druhé,“ popisuje.

Expertka na školství naopak nemá obavy z tříkolového antigenního testování, které proběhne 1. 6. a 9. září. „S ním už máme takovou praxi, že žádnou speciální organizaci chystat nemusíme.“ Výjimku tvoří pouze žáci prvních tříd, kteří testováním projdou až 2. září, aby neměli pokažený úvodní den, kdy poprvé v životě navštíví školu. Ani u nejmenších nemá kantorka strach, že by se vyskytly nějaké komplikace. „Někteří sice mohou být z nového prostředí vykulení, ale když uvidí, že testy podstupují i ostatní, podvolí se i další. A pokud se někdo bude bát, pomůže vlídné slovo,“ projevuje svůj pedagogický talent.

Vávrové ale vadí, že nikdo z ministerstev doposud neřekl, čím se bude testovat. „Přála bych si s kolegy ve škole, aby ministerstvo zdravotnictví zajistilo sadu antigenních testů značky Lepu, a to hlavně pro prvňáčky, protože manipulace s nimi je jednoduchá. Pokud bychom dostali složitější a náročnější, byl by problém. Nejsem si jistá, že úplně ti nejmenší by si s nimi poradili.“

Základní škola Kladská, kterou mimo jiné navštěvovali v minulosti známí umělci jako byli písničkář Jan Vodňanský, zpěvačka Jitka Molavcová, herci Jan Čenský i Vojtěch Kotek či operní pěvec Adam Plachetka, upřednostní antigenní testy před PCR testy, které jsou časově náročné. „Dohodli jsme se s paní starostkou Janou Černochovou (ODS), která má na Praze 2 školství v gesci, že všichni ředitelé na Dvojce půjdou stejnou cestou. Antigenní testy jsou rychlejší i výhodnější, a to ve chvíli, když nějaký žák nebude při hromadném testování přítomen z důvodu návštěvy u lékaře, a my jej budeme muset otestovat dodatečně. Pak budeme znát výsledek okamžitě.“



Zásadní problém spatřuje ředitelka, která ústav řídí už sedmnáctým rokem, v nahlašování citlivých údajů žáků krajským hygienickým stanicím, pokud dojde k hromadné nákaze ve škole. Podle nového nařízení mají právě ředitelé povinnost veškeré kontakty předat. Zmíněný pokyn dříve neplatil. „My jako škola máme od zákonných zástupců povoleno předávat informace jen v rámci městské části jako je například matrika. Ohledně jmen a dat dětí pro krajské hygienické stanice žádným takovým svolením od rodičů nedisponujeme. A nejsem si jistá, že nám jej všichni zástupci dají. Je nutné zmíněné opatření ještě doladit, jedná se o vážný zádrhel, protože za současných podmínek nařízení nejde splnit. A my se nemůžeme jako škola chovat protiprávně,“ upozorňuje.

Kateřina Vávrová, která do základní školy Kladská chodila už jako devítiletá, si přeje, aby v nadcházejícím školním roce už nedocházelo k výluce prezenční výuky z důvodu koronavirové epidemie. „Pokud to bude jen možné, apeluji na vládu, aby nechala děti ve třídách. Učení po internetu už bylo dost a žáci potřebují kolektiv i osobní komunikaci. Navíc spoustu věcí musíme z minulého roku dohnat. Jsem optimistkou a věřím, že školáci se budou vzdělávat už jen ve třídách. Na děti se už všichni moc těšíme a společně veškeré nástrahy s nadhledem zvládneme,“ říká pro EuroZprávy.cz optimisticky naladěná ředitelka Kateřina Vávrová.