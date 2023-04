Sněmovna schválila vynakládání dvou procent HDP na obranu a jednodušší podmínky pro dovoz výbušnin

Ke zvýšení obranných výdajů nejméně na dvě procenta HDP se Česko opakovaně politicky zavázalo v Severoatlantické alianci. Návrh zákona by měl nabýt účinnosti od července a vztahoval by se již na státní rozpočet příštího roku. Oproti střednědobému rozpočtovému výhledu by tak ministerstvu obrany mohly podle důvodové zprávy vzrůst v roce 2024 příjmy asi o 21,5 miliardy korun. Plány dosud počítaly s obrannými výdaji 130 miliard korun.

Do celkových obranných výdajů by se mohly podle předlohy započítávat i výdaje jiných ministerstev a úřadů. Tyto výdaje by ale musely splňovat vymezení stanovená v dokumentech NATO. Návrh zákona předpokládá, že ostatní resorty budou své plány obranných výdajů tři roky dopředu oznamovat ministerstvu obrany, které je zahrne do obranného rozpočtu. Sněmovna zamítla pozměňovací návrh Pavla Růžičky (ANO), aby rozhodovala vláda, pokud by ministerstvo obrany požadavek jiného ministerstva odmítlo.

Sněmovna schválila jednodušší úřední podmínky pro dovoz i vývoz výbušnin

Úřední podmínky pro dovoz a vývoz výbušnin pravděpodobně budou jednodušší. Ke schválení žádostí Českým báňským úřadem nebudou nutná stanoviska ministerstev nebo zpravodajských služeb, pokud nebudou mít námitky. Postačil by jejich takzvaný tichý souhlas. Počítá s tím novela o hornické činnosti, kterou dnes schválila Sněmovna ve vládní podobě bez úprav. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

K vývozu i dovozu výbušnin se nyní vyjadřují ministerstva zahraničí i vnitra, což je podle vlády nadbytečné. Všechny žádosti o povolení dostávají navíc zpravodajské služby. Nově se má ministerstvo zahraničí zabývat pouze vývozem a ministerstvo vnitra dovozem a tranzitem výbušnin. "Většinu transakcí s výbušninami lze považovat za nerizikové, nicméně obě ministerstva vydávají a odesílají poměrně velký počet stanovisek. Zavedení tichého souhlasu by znamenalo významné odstranění administrativní zátěže," uvedla vláda ve zdůvodnění předlohy.

Novela také prováže informační systémy celních úřadů a Českého báňského úřadu. Odstraní se tak povinnost podnikatelů oznamovat některé shodné údaje oběma institucím.