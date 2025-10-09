Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání

Libor Novák

9. října 2025 13:55

Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo.
Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Městský soud v Praze odeslal ve čtvrtek do Poslanecké sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Jedná se o kauzu Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního areálu. Soudce Jan Šott, jehož senát má případ na starosti, potvrdil Novinkám odeslání dokumentu v dopoledních hodinách.

Soud mohl žádost odeslat až poté, co byly výsledky voleb zveřejněny ve Sbírce listin a Babiš se tak oficiálně stal poslancem. K tomu došlo v úterý. Jak podotkl soudce Šott, soud by měl takový krok učinit co nejdříve po zvolení obviněného poslancem. Nyní se záležitostí musí zabývat Sněmovna.

Nejprve celou věc projedná mandátový a imunitní výbor a následně o ní rozhodne plénum poslanců. Avšak členové výboru prozatím nebyli zvoleni, protože ustavující schůze dolní komory Parlamentu je naplánována až na 3. listopadu. O vydání Babiše se tak bude rozhodovat teprve poté.

Hlavní otázkou zůstává, zda poslanci Babiše imunity zbaví. Hnutí ANO, SPD a Motoristé totiž v nově zvolené Sněmovně disponují společnou většinou. Předseda SPD Tomio Okamura se již dříve vyjádřil, že jeho hnutí soudní žádost o Babišovo vydání nepodpoří.

Sám Andrej Babiš v předvolebním rozhovoru uvedl, že o své vydání žádat nebude. Ve Sněmovně se navíc nezúčastní hlasování o této záležitosti. Poslancům pouze předá veškeré podklady ke svému případu a pravděpodobně před nimi i vystoupí.

Pokud zákonodárci šéfa hnutí ANO imunity nezbaví, bude soud moci v jeho případě pokračovat až po skončení poslaneckého mandátu. Soudce Šott už před volbami uvedl, že v takovém případě by soud tuto věc vyloučil k samostatnému rozhodování. Třetí kolo hlavního líčení v kauze Čapí hnízdo by tak začalo bez Babiše, ale pouze s druhou obžalovanou, europoslankyní za ANO Janou Nagyovou. Europarlament ji ke stíhání vydal letos na jaře.

Šottův senát ve čtvrtek rovněž rozhodne o přerušení trestního řízení v této kauze. Pokud by Poslanecká sněmovna Babiše k trestnímu stíhání vydala, řízení by bylo obnoveno a pokračovalo by společně s oběma obžalovanými.

Senát soudce Šotta Babiše a Nagyovou už dvakrát obžaloby zprostil, ale Vrchní soud v Praze osvobozující verdikt pokaždé zrušil. Naposledy letos v červnu Vrchní soud konstatoval, že je přesvědčen o vině obžalovaných v případě obou trestných činů, čímž senátu stanovil jasné mantinely pro další postup. 

