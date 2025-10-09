Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání

Městský soud v Praze odeslal ve čtvrtek do Poslanecké sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Jedná se o kauzu Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního areálu. Soudce Jan Šott, jehož senát má případ na starosti, potvrdil Novinkám odeslání dokumentu v dopoledních hodinách.
Soud mohl žádost odeslat až poté, co byly výsledky voleb zveřejněny ve Sbírce listin a Babiš se tak oficiálně stal poslancem. K tomu došlo v úterý. Jak podotkl soudce Šott, soud by měl takový krok učinit co nejdříve po zvolení obviněného poslancem. Nyní se záležitostí musí zabývat Sněmovna.
Nejprve celou věc projedná mandátový a imunitní výbor a následně o ní rozhodne plénum poslanců. Avšak členové výboru prozatím nebyli zvoleni, protože ustavující schůze dolní komory Parlamentu je naplánována až na 3. listopadu. O vydání Babiše se tak bude rozhodovat teprve poté.
Hlavní otázkou zůstává, zda poslanci Babiše imunity zbaví. Hnutí ANO, SPD a Motoristé totiž v nově zvolené Sněmovně disponují společnou většinou. Předseda SPD Tomio Okamura se již dříve vyjádřil, že jeho hnutí soudní žádost o Babišovo vydání nepodpoří.
Sám Andrej Babiš v předvolebním rozhovoru uvedl, že o své vydání žádat nebude. Ve Sněmovně se navíc nezúčastní hlasování o této záležitosti. Poslancům pouze předá veškeré podklady ke svému případu a pravděpodobně před nimi i vystoupí.
Pokud zákonodárci šéfa hnutí ANO imunity nezbaví, bude soud moci v jeho případě pokračovat až po skončení poslaneckého mandátu. Soudce Šott už před volbami uvedl, že v takovém případě by soud tuto věc vyloučil k samostatnému rozhodování. Třetí kolo hlavního líčení v kauze Čapí hnízdo by tak začalo bez Babiše, ale pouze s druhou obžalovanou, europoslankyní za ANO Janou Nagyovou. Europarlament ji ke stíhání vydal letos na jaře.
Šottův senát ve čtvrtek rovněž rozhodne o přerušení trestního řízení v této kauze. Pokud by Poslanecká sněmovna Babiše k trestnímu stíhání vydala, řízení by bylo obnoveno a pokračovalo by společně s oběma obžalovanými.
Senát soudce Šotta Babiše a Nagyovou už dvakrát obžaloby zprostil, ale Vrchní soud v Praze osvobozující verdikt pokaždé zrušil. Naposledy letos v červnu Vrchní soud konstatoval, že je přesvědčen o vině obžalovaných v případě obou trestných činů, čímž senátu stanovil jasné mantinely pro další postup.
Související
Nad Trumpem se stahují mračna? Nejvyšší soud mu může osekat pravomoci
Komunisté vykonstruovali proces s hokejovými mistry světa. Uvězněno jich bylo přes deset
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání
před 1 hodinou
Proti jednomu z mých spolupracovníků se chystá diskreditační kampaň, ohlásil Fiala
před 2 hodinami
Klíčový den pro von der Leyenovou je tady. Proč jí jdou kritici po krku?
před 3 hodinami
Průlom, ale ne konec války. Co znamená dohoda mezi Izraelem a Hamásem?
před 4 hodinami
Babiš přijel za Pavlem. Zítra chce mít rozdělená ministerstva
před 5 hodinami
Izrael a Hamás se dohodly na příměří v Pásmu Gazy
před 6 hodinami
Evropa se obává, že je ve válce. Amerika si toho doteď nevšimla
před 7 hodinami
Počasí příští týden: Teploty klesnou, citelně se ochladí
včera
Ruská obvinění z „operací pod falešnou vlajkou“ sílí: Příprava na hybridní válku proti NATO?
včera
Trumpova vláda nabírá na drastičnosti. Žádá uvěznění starosty Chicaga, Američané jsou proti nasazení gardy
včera
Změna ve složení Sněmovny: Nově zvolená poslankyně odstoupila
včera
Experti: Evropa není připravena na hrozbu ruských dronů
včera
Z rozpočtu ani koruna Ukrajině, oznámil Babiš. Vyhlásil rozpočtovou paralýzu, Česko prý nemá peníze
včera
Okamura připravil SPD o ministerstvo vnitra
včera
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za molekulární architekturu. Otevírá cestu k řešení ekologických problémů
včera
Česko rozhodně není rusofobní zemí, píše po volbách ruský tisk. "Opomíjí" přitom zásadní skutečnosti
včera
Česko na hraně: Pokud Babiš otevře dveře polofašistům, vydáme se cestou k rozkladu demokracie
včera
Jak odvrátit politickou krizi? Lecornu se na poslední chvíli snaží uchránit Francii od předčasných voleb
včera
V Pásmu Gazy už se nežije, ale bojuje o přežití. Lidé už ztratili naději
včera
SPD dopravu a zemědělství, Motoristé zahraničí a kulturu. Začíná se rýsovat podoba nové vlády
Navzdory tomu, že hnutí ANO se k podobě nové vlády odmítá vyjadřovat, jsou SPD a Motoristé sdílnější. Na tiskových konferencích i sociálních sítích komentují resorty, které by si v případě trojkoalice přáli získat pod svou správu, díky čemuž se začíná rýsovat první podoba nové vlády.
Zdroj: Libor Novák