Soud zrušil rozsudek v kauze Viktoriagruppe a chybějící české nafty

"Rozsudek byl zrušen v celém rozsahu," sdělil Wenig.

Případ je jednou z kapitol sporu o české strategické zásoby nafty uložené v Německu. Obžaloba tvrdí, že zkrachovalá německá Viktoriagruppe, Malý a další pracovníci firmy Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub připravili podvodem Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o nejméně 108 milionů korun. Pražský městský soud loni Slavíka s Holubem obžaloby nepravomocně zprostil, ostatní obžalované uznal vinnými.

Odvolací vrchní soud našel podle Weniga pět různých důvodů, proč verdikt zrušil. Konstatoval, že rozsudku předcházely podstatné vady řízení, které mohly mít vliv na správnost a zákonnost rozhodnutí. Vady měl podle aktuálního usnesení i rozsudek. Odvolací senát má také pochybnosti o správnosti skutkových zjištění soudu a k objasnění věci je podle něj potřeba zopakovat důkazy nebo provést další. Rozsudek navíc podle usnesení porušil ustanovení trestního zákona a soud také nesprávně rozhodl o nároku poškozené strany.

Odvolání v neprospěch všech obžalovaných si podal státní zástupce. Odvolala se také firma, Malý i Novotný, který dostal tříletý podmíněný trest. Rozsudek napadla rovněž poškozená SSHR, kterou městský soud odkázal s nárokem na náhradu škody do civilního řízení.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování motorové nafty v bavorském Kraillingu poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle verdiktu to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Manažeři Viktoriagruppe vinu odmítají. Argumentují tím, že jejich počínání bylo běžnou praxí. Podle obžaloby ale využili svých vědomostí o "slabých místech" SSHR v evidenci skladovaných pohonných hmot. Státní zástupce muže viní i z toho, že činili takové kroky, aby zaměstnanci SSHR v Bavorsku nezjistili, že nafta chybí. Kontrolorům například údajně předložili nepravdivou tabulku s údaji. Obžaloba upozornila i na to, že kontroloři se museli před příjezdem do skladu předem ohlásit, že areál je rozlehlý a nádrže jsou propojené podzemním potrubím, jež umožňuje pohonné hmoty přečerpávat, a manipulovat tak s výškami jejich hladin v nádržích.

Když Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, začala o skladované zásoby právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonné hmoty.