SPD dopravu a zemědělství, Motoristé zahraničí a kulturu. Začíná se rýsovat podoba nové vlády

Navzdory tomu, že hnutí ANO se k podobě nové vlády odmítá vyjadřovat, jsou SPD a Motoristé sdílnější. Na tiskových konferencích i sociálních sítích komentují resorty, které by si v případě trojkoalice přáli získat pod svou správu, díky čemuž se začíná rýsovat první podoba nové vlády.
Motoristé by mohli získat ministerstvo zahraničí, kultury a životního prostředí. Čestný předseda Motoristů Filip Turek si brousí zuby na první jmenovaný resort, hudebník Oto Klempíř se pak netají svými ambicemi na získání resortu kultury. Šéf Motoristů Petr Macinka by se pak mohl stát ministrem životního prostředí.
Paradoxně by tak strana nemusela získat ministerstvo dopravy, které by spolu s vnitrem a zemědělstvím mohlo připadnout SPD. Není zatím jasné, kdo by na ministerských postech usedl, protože SPD nechce na ministry nominovat členy strany, ale odborníky, bezesporu by ale šlo o osoby názorově blízké hnutí.
Problém je v samotném resortu vnitra, které chce Okamura kvůli osobnímu sporu. Už v úterý uvedl, že by v případě získání tohoto resortu usiloval o odvolání současného policejního prezidenta Martina Vondráška.
Jako hlavní důvod uvedl svou osobní zkušenost s policií, která ho v minulosti vyšetřovala a následně obvinila kvůli spornému plakátu s motivem Afričana a zkrvaveného nože. Vondráškovi Okamura vyčítá, že v celém případu mlčel.
„Myslím, že je tam potřeba udělat výměna, protože chceme svobodu slova bez cenzury,“ reagoval Okamura na dotazy novinářů ohledně policejního prezidenta. Zdůraznil, že jeho požadavek nemá být vnímán jako politické ovlivňování, ani jako osobní záležitost. „Není to nic osobního, není to žádné politické ovlivňování. Pana policejního prezidenta osobně ani neznám,“ dodal Okamura.
Důvodem pro výměnu je pro Okamuru tiché přihlížení policejního prezidenta v kauze, která se dotkla jeho svobody projevu. „Stávající Rakušanův establishment mne chce zavřít na tři roky za plakát, absolvoval jsem výslech na policii, kde byl politruk a rozsudek měl v šuplíku... Mám osobní zkušenost,“ popsal Okamura své dojmy z vyšetřování. Jeho kritika směřuje proti tomu, co vnímá jako snahu omezovat svobodu slova pod politickým tlakem.
Okamurova slova se následně snažil mírnit Radim Fiala, staronový předseda sněmovní frakce SPD. Na tiskové konferenci novinářům řekl, že v poslaneckém klubu hnutí se o této záležitosti zatím nebavili. A podobně odmítavě se k tomu postavilo i hnutí ANO, kterému se řešení osobních sporů touto formou také nezamlouvá.
Je tedy možné, že vnitro nakonec připadne ANO, stejně jako ministerstvo zdravotnictví, které by měl vést Adam Vojtěch, a resort financí, kterému by šéfovala Alena Schillerová. Ministerstvem obrany by za ANO měl být Lubomír Metnar a i ve školství se objeví staronové jméno, a sice Robert Plaga. Karel Havlíček by pak měl dostat resort průmyslu.
