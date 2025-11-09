Stanjura reagoval na kritiku rozpočtu. Babiš se jen vymlouvá, přidal se Fiala

Odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zdůraznil, že výdaje i příjmy státního rozpočtu pro příští rok odsouhlasili nezávislí experti. Na kritiku ze strany Andreje Babiše (ANO) reagoval i končící premiér Petr Fiala (ODS). Babiš se podle jeho názoru neustále jen vymlouvá.
Babiš si na rozpočet opět postěžoval v dnešním příspěvku na sítích. "Víte, proč Fialova vláda, a hlavně (ministr financí Zbyněk) Stanjura, nechce poslat návrh jejich rozpočtu do Sněmovny? Abyste se nedozvěděli pravdu," spustil na videu. "Pravda je, že tam chybí 85,4 miliardy korun na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých příjmů, které vlastně neexistují," podotkl.
Podle Babiše například chybí v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí peníze prakticky na všechny dávky, v rozpočtu ministerstva spravedlnosti prý není přes 600 milionů korun pro zaměstnance soudů a státních zastupitelství. Vnitro zase nemělo obdržet dostatek prostředků pro dobrovolné hasiče. Ve zdravotnictví a zemědělství mají chybět peníze na kofinancování evropských fondů.
"Vláda se tváří, že už vlastně odešla, ale oni tam jsou. A rok 2025 je jejich výsledek. My se z toho budeme vzpamatovávat celý rok 2026," konstatoval lídr hnutí ANO.
Ministr Stanjura reagoval slovy, že jen dokola poslouchá stejnou falešnou písničku. "Nevím, kolikrát to ještě budeme opakovat, naposledy to bylo v pátek, ale tak ještě jednou: Příjmy státního rozpočtu na rok 2026 schválili nezávislí ekonomičtí experti z Výboru pro rozpočtové prognózy jako realistické," napsal na síti X. Podle Stanjury schválili odborníci i výdaje.
Ozval se i Fiala. "Současná kritika našeho rozpočtu na rok 2026 ze strany hnutí ANO má jediný cíl – zakrýt to, že sami žádný návrh nemají a že neplánují pokračovat v šetření. Naopak se snaží ospravedlnit vysoké schodky, které jsou potřeba k plnění jejich nereálného volebního programu," uvedl premiér.
V dalším příspěvku si rýpl slovy, že Babiš zdržuje převzetí vlády. "Protože není přes neustálé silné řeči na vládnutí připraven a současně nemá vyřešený střet zájmů. My jsme připraveni mu ji předat. Tak ať se neustále nevymlouvá a postaví se k odpovědnosti čelem," dodal.
Prezident Petr Pavel během končícího týdne přijal demisi končící Fialovy vlády, která ji schválila na svém čtvrtečním zasedání. Stalo se tak v souladu s ústavou po konci ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Nový kabinet se ANO chystá sestavit s SPD a Motoristy, uskupení již podepsala koaliční smlouvu.
