Stav legislativní nouze ve Sněmovně. Pekarová Adamová se obrací na Fialovu vládu

Fialova vláda v pondělí schválila upravené parametry červnové mimořádné valorizace důchodů. Každý z nich by tak měl být navýšen o 400 korun a další 2,3 % procentní výměry podle výše penze. Úprava nyní míří do Poslanecké sněmovny, změny by měly být definitivně schváleny do 22. března, tedy ode dneška za měsíc.

Opozice, kterou aktuálně tvoří hnutí ANO a SPD, už dopředu avizuje obstrukce, protože se snížením růstu důchodů nesouhlasí. Koalice si chce pomoci vyhlášeným stavem legislativní nouze.

Stav legislativní nouze je možné vyhlásit za mimořádných okolností, např. v případě ohrožení základních práv a svobod občanů či bezpečnosti státu nebo při hrozbě značných hospodářských škod. Předložený vládní návrh zákona pak mohou poslanci projednat ve zkráceném jednání. Vyhlašuje ho na určitou dobu předseda, respektive předsedkyně Sněmovny.

Tou je aktuálně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která v úterý uvedla, že je povinna jej vyhlásit. "Na rozdíl od praxe zavedené hnutím ANO však požaduji po vládě podrobné zdůvodnění. Ctím a vždy budu ctít zákon," napsala na twitteru.

"O důvodnosti stavu legislativní nouze rozhoduje jako suverén celá Poslanecká sněmovna, pokud bych do toho zasahovala, přisvojila bych si neoprávněně kompetenci, která mi nenáleží," dodala šéfka dolní parlamentní komory.