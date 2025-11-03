Tragickou nehodu na Vyškovsku nepřežil jeden z řidičů

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2025 15:51

Policie ČR, ilustrační foto
Policie ČR, ilustrační foto Foto: Roman Veselý / INCORP images

Uplynulý víkend se na českých silnicích neobešel bez tragických dopravních nehod. Jedna taková se stala v neděli vpodvečer na jižní Moravě. Zemřel jeden z řidičů, další tři lidé utrpěli zranění. Nehodu vyšetřuje policie. 

Jihomoravská policie o nedělní tragické nehodě na Vyškovsku informovala na webu. Srazila se dvě vozidla.

"Úmrtím řidiče a třemi vážně zraněnými skončil střet dvou vozidel těsně za Slavkovem u Brna ve směru na Nížkovice. Podle předběžných informací předjížděl řidič škodovky jiná vozidla, při návratu do svého pruhu dostal smyk a střetl se s protijedoucí dacií," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. 

Silnice I/54 byla v místě nehody od 17 do 21 hodin uzavřena. Příčinou a okolnostmi nehody se zabývají policisté. 

Další zprávy