Tragickou nehodu na Vyškovsku nepřežil jeden z řidičů

Uplynulý víkend se na českých silnicích neobešel bez tragických dopravních nehod. Jedna taková se stala v neděli vpodvečer na jižní Moravě. Zemřel jeden z řidičů, další tři lidé utrpěli zranění. Nehodu vyšetřuje policie.
Jihomoravská policie o nedělní tragické nehodě na Vyškovsku informovala na webu. Srazila se dvě vozidla.
"Úmrtím řidiče a třemi vážně zraněnými skončil střet dvou vozidel těsně za Slavkovem u Brna ve směru na Nížkovice. Podle předběžných informací předjížděl řidič škodovky jiná vozidla, při návratu do svého pruhu dostal smyk a střetl se s protijedoucí dacií," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Silnice I/54 byla v místě nehody od 17 do 21 hodin uzavřena. Příčinou a okolnostmi nehody se zabývají policisté.
Dopravní nehody , Policie ČR , Jihomoravský kraj
Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu.
Zdroj: Jan Hrabě