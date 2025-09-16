Tři cizinci uprchli z detenčního zařízení. Po dvou policisté pátrají

Policie od noci z pondělí na úterý pátrá po dvojici cizinců, kteří utekli ze zařízení určeného k jejich zajištění. Třetí uprchlou osobu se již podařilo zajistit. Incident je předmětem vyšetřování. 

"V noci na dnešek svévolně opustili zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty tři zajištění cizinci, přičemž jeden z nich byl bezprostředně zajištěn. Po zbylých dvou intenzivně pátráme," uvedla policie v úterý ráno na sociální síti X s tím, že okolnosti incidentu jsou předmětem dalšího šetření.

"Je třeba zdůraznit, ze cizinci jsou zajištění v záchytných zařízeních primárně z důvodu jejich nelegálního pobytu na našem území, nikoliv pro spáchání závažného trestného činu," zdůraznili strážci zákona s tím, že o dalším vývoji budou informovat. 

Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji slouží především k zajištění cizinců, kterým bylo cizineckou policií vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. Klientelu tvoří osoby, které se pobytem na území České republiky dostaly do rozporu se zákony. 

