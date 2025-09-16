Tři cizinci uprchli z detenčního zařízení. Po dvou policisté pátrají

Policie od noci z pondělí na úterý pátrá po dvojici cizinců, kteří utekli ze zařízení určeného k jejich zajištění. Třetí uprchlou osobu se již podařilo zajistit. Incident je předmětem vyšetřování.
"V noci na dnešek svévolně opustili zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty tři zajištění cizinci, přičemž jeden z nich byl bezprostředně zajištěn. Po zbylých dvou intenzivně pátráme," uvedla policie v úterý ráno na sociální síti X s tím, že okolnosti incidentu jsou předmětem dalšího šetření.
"Je třeba zdůraznit, ze cizinci jsou zajištění v záchytných zařízeních primárně z důvodu jejich nelegálního pobytu na našem území, nikoliv pro spáchání závažného trestného činu," zdůraznili strážci zákona s tím, že o dalším vývoji budou informovat.
Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji slouží především k zajištění cizinců, kterým bylo cizineckou policií vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. Klientelu tvoří osoby, které se pobytem na území České republiky dostaly do rozporu se zákony.
Švédský premiér Ulf Kristersson obvinil maďarského lídra Viktora Orbána ze šíření „pobuřujících lží“ poté, co Orbán prohlásil, že se Švédsko kvůli nekontrolovatelnému organizovanému zločinu hroutí. Tato ostrá výměna názorů na sociální síti X poukázala na napětí mezi oběma zeměmi a blížící se volby v Maďarsku.
Zdroj: Libor Novák