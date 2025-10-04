Triumf Babiše otřásá EU: Populista slibuje konec pomoci Ukrajině a boj proti Green Dealu, píše Politico

Libor Novák

4. října 2025 23:41

Volební štáb ANO
Volební štáb ANO Foto: Cyril Popek / INCORP images

Pravicový populista Andrej Babiš a jeho hnutí ANO zvítězili v klíčových českých parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků, kdy bylo sečteno přes 98 procent okrsků, získalo ANO rozhodující náskok s 35 procenty hlasů. Tento výsledek představuje pro Evropskou unii nové potenciální problémy, píše server Politico. Babiš totiž slibuje ukončit iniciativu pro dodávky munice na Ukrajinu, zpochybnit plány NATO na zvýšení vojenských výdajů a postavit se Evropské komisi kvůli Green Dealu.

Vítězné ANO předčilo dosavadní vládní středopravou koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která skončila s přibližně 23 procenty hlasů. Volební účast se pohybuje kolem 68 procent, což představuje nejvyšší účast od roku 1998.

Babiš se po ohlášení výsledků objevil v centrále kampaně, kde ho členové ANO přivítali hlasitým potleskem za zvuků starého italského hitu. Očekává se, že Státní volební komise potvrdí oficiální výsledky do pondělí, i když zavedení korespondenčního hlasování by mohlo způsobit zdržení. Celkem o mandáty soupeřilo 4 462 kandidátů a 26 politických subjektů. 

Na třetím místě se umístilo hnutí STAN s 11 procenty hlasů, čtvrté místo obsadila krajně pravicová a euroskeptická SPD s 8 procenty, což je propad oproti nedávným průzkumům. Stejných 8 procent získala i Pirátská strana.

Volebním překvapením je pravicově populistická strana Motoristé sobě, která se s přibližně 7 procenty pravděpodobně dostane do Sněmovny. Naopak propadlo uskupení Stačilo!, které se do Sněmovny pravděpodobně nedostane. 

Zahraniční partneři sledovali volby s obavami. Kritici se podle serveru bojí, že by se Česko mohlo pod Babišovým vedením stát dalším problémem pro EU, podobně jako Maďarsko Viktora Orbána nebo Slovensko Roberta Fica. Ministr zahraničí Jan Lipavský dokonce prohlásil, že se obává, že by Babiš mohl „začít tlačit Českou republiku na okraj“ Evropy.

Babiš se pravděpodobně nedostane k většině v dvěstěčlenné Sněmovně sám, což ho nutí hledat podporu. Sám oznámil záměr vytvořit menšinovou jednobarevnou vládu ANO, kterou by podpořily strany Motoristé sobě a SPD. Obě strany jsou přitom vnímány jako extrémnější varianty. Motoristé sice na rozdíl od SPD nechtějí opustit NATO či EU, ale hrozba vládní podpory extremistů znepokojuje analytiky. 

Andrej Babiš, zemědělský magnát, již jednou premiérem byl (2017–2021) a kandidoval i na prezidenta, kde prohrál. Ve svém populismu je přirovnáván k Donaldu Trumpovi. Slibuje levnější energie, vyšší důchody a upřednostnění zájmů Česka před Ukrajinou.

Pro Babiše zůstává rizikem dlouhodobý právní případ v souvislosti s údajným podvodem s dotacemi EU ve výši 2 milionů eur. Ačkoli Babiš vinu popírá, hrozí, že by tento případ mohl ohrozit jeho návrat do čela vlády.

Prezident Pavel oznámil, že přijme všechny strany, které se dostaly do Sněmovny. Politolog Otto Eibl uvedl, že ačkoliv menšinová vláda ANO nemusí nutně znamenat Ficoův nebo Orbánův scénář, problémy by nastaly v případě koalice nebo podpory od „nepřirozených koalic“, jako je SPD nebo dříve komunisté. 

Aktualizováno včera

Volby ovládlo hnutí ANO. Zvažuje koalici s Motoristy, většinu ve Sněmovně ale nesestaví

Související

Více souvisejících

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Andrej Babiš

Aktuálně se děje

včera

Volební štáb ANO

Triumf Babiše otřásá EU: Populista slibuje konec pomoci Ukrajině a boj proti Green Dealu, píše Politico

Pravicový populista Andrej Babiš a jeho hnutí ANO zvítězili v klíčových českých parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků, kdy bylo sečteno přes 98 procent okrsků, získalo ANO rozhodující náskok s 35 procenty hlasů. Tento výsledek představuje pro Evropskou unii nové potenciální problémy, píše server Politico. Babiš totiž slibuje ukončit iniciativu pro dodávky munice na Ukrajinu, zpochybnit plány NATO na zvýšení vojenských výdajů a postavit se Evropské komisi kvůli Green Dealu.

Aktualizováno včera

včera

včera

Volební štáb Spolu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Lídři Spolu se ve štábu jen "zastavili". Po tiskovce promptně zmizeli

Historie si pamatuje jen vítěze. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, triumfovala ve sněmovních volbách před čtyřmi lety a doufala, že si to zopakuje i letos. Marně. Tentokrát jasně kralovalo hnutí ANO Andreje Babiše. Premiér Petr Fiala mu na tiskové konferenci pogratuloval, ale zároveň ho varoval, že nepřestane bojovat proti populismu a extremismu.

Aktualizováno včera

včera

včera

Volební štáb STAN

Vít Rakušan neskrývá zklamání: STAN nenaplnil ambici „demokratické stojedničky“

Přestože hnutí Starostové a nezávislí (STAN) obsadilo ve volbách třetí místo, předseda Vít Rakušan neskrývá zklamání. Na tiskové konferenci, kterou zahájil úryvek z písně Mám malý stan (s narážkou na hudební vložku ve štábu ANO), Rakušan prohlásil, že „nebudu se radovat ze třetího místa“. Plně respektuje výsledky, ale cílem byla „demokratická stojednička“, která by zabránila současnému vývoji.

včera

včera

Volební štáb ANO

Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.

Aktualizováno včera

Volební štáb Motoristů Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

včera

včera

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl

Hnutí ANO jasně ovládlo volby do Poslanecké sněmovny. Jeho předseda Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.

včera

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

včera

včera

Volební štáb Pirátů Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

včera

včera

včera

včera

Volební štáb STAN Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

včera

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy