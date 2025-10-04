Triumf Babiše otřásá EU: Populista slibuje konec pomoci Ukrajině a boj proti Green Dealu, píše Politico

Pravicový populista Andrej Babiš a jeho hnutí ANO zvítězili v klíčových českých parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků, kdy bylo sečteno přes 98 procent okrsků, získalo ANO rozhodující náskok s 35 procenty hlasů. Tento výsledek představuje pro Evropskou unii nové potenciální problémy, píše server Politico. Babiš totiž slibuje ukončit iniciativu pro dodávky munice na Ukrajinu, zpochybnit plány NATO na zvýšení vojenských výdajů a postavit se Evropské komisi kvůli Green Dealu.
Vítězné ANO předčilo dosavadní vládní středopravou koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která skončila s přibližně 23 procenty hlasů. Volební účast se pohybuje kolem 68 procent, což představuje nejvyšší účast od roku 1998.
Babiš se po ohlášení výsledků objevil v centrále kampaně, kde ho členové ANO přivítali hlasitým potleskem za zvuků starého italského hitu. Očekává se, že Státní volební komise potvrdí oficiální výsledky do pondělí, i když zavedení korespondenčního hlasování by mohlo způsobit zdržení. Celkem o mandáty soupeřilo 4 462 kandidátů a 26 politických subjektů.
Na třetím místě se umístilo hnutí STAN s 11 procenty hlasů, čtvrté místo obsadila krajně pravicová a euroskeptická SPD s 8 procenty, což je propad oproti nedávným průzkumům. Stejných 8 procent získala i Pirátská strana.
Volebním překvapením je pravicově populistická strana Motoristé sobě, která se s přibližně 7 procenty pravděpodobně dostane do Sněmovny. Naopak propadlo uskupení Stačilo!, které se do Sněmovny pravděpodobně nedostane.
Zahraniční partneři sledovali volby s obavami. Kritici se podle serveru bojí, že by se Česko mohlo pod Babišovým vedením stát dalším problémem pro EU, podobně jako Maďarsko Viktora Orbána nebo Slovensko Roberta Fica. Ministr zahraničí Jan Lipavský dokonce prohlásil, že se obává, že by Babiš mohl „začít tlačit Českou republiku na okraj“ Evropy.
Babiš se pravděpodobně nedostane k většině v dvěstěčlenné Sněmovně sám, což ho nutí hledat podporu. Sám oznámil záměr vytvořit menšinovou jednobarevnou vládu ANO, kterou by podpořily strany Motoristé sobě a SPD. Obě strany jsou přitom vnímány jako extrémnější varianty. Motoristé sice na rozdíl od SPD nechtějí opustit NATO či EU, ale hrozba vládní podpory extremistů znepokojuje analytiky.
Andrej Babiš, zemědělský magnát, již jednou premiérem byl (2017–2021) a kandidoval i na prezidenta, kde prohrál. Ve svém populismu je přirovnáván k Donaldu Trumpovi. Slibuje levnější energie, vyšší důchody a upřednostnění zájmů Česka před Ukrajinou.
Pro Babiše zůstává rizikem dlouhodobý právní případ v souvislosti s údajným podvodem s dotacemi EU ve výši 2 milionů eur. Ačkoli Babiš vinu popírá, hrozí, že by tento případ mohl ohrozit jeho návrat do čela vlády.
Prezident Pavel oznámil, že přijme všechny strany, které se dostaly do Sněmovny. Politolog Otto Eibl uvedl, že ačkoliv menšinová vláda ANO nemusí nutně znamenat Ficoův nebo Orbánův scénář, problémy by nastaly v případě koalice nebo podpory od „nepřirozených koalic“, jako je SPD nebo dříve komunisté.
Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů
Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů.
