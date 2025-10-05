Turek byl po volbách napaden v baru. Člen ochranky skončil v nemocnici

Libor Novák

5. října 2025 18:14

Volební štáb Motoristů
Volební štáb Motoristů Foto: Michael Cabal / INCORP images

Volební úspěch hnutí Motoristé sobě, kteří získali 13 mandátů a vstoupili do Sněmovny, zakončil Filip Turek nečekaně hořkým zážitkem. Po sobotním vítězství, které zahájil setkáním s exprezidentem Václavem Klausem, se europoslanec vydal slavit do vyhlášeného pražského baru, kde se stal terčem fyzického útoku.

Neformální oslavy volebních výsledků v jednom z podniků poblíž Karlova mostu nabraly nepříjemný spád. Europoslanec Filip Turek se nejprve stal terčem slovních urážek a neverbálních provokací ze strany silně podnapilého muže, na které nereagoval. Krátce nato byl ovšem v prostorách toalet fyzicky napaden jiným mužem.

Sám Turek pro Blesk potvrdil, že k incidentu došlo ve známém podniku Blue Light Bar na Malé Straně. „Je to bar, kam chodím celý život, protože jsem bydlel pár set metrů od něj... Setkal jsem se tam s kamarádem, máme to tam rádi,“ vysvětlil, jak se v baru ocitl.

Ochranka rychle zasáhla a zabránila hrubému fyzickému útoku na chráněnou osobu. Filip Turek z incidentu vyvázl bez zranění, avšak jeden ze členů jeho ochranky utrpěl zranění, které si vyžádalo okamžité ošetření v nemocnici. Podle informací Blesku má člen ochranky zpřetrhané křížové vazy a čeká ho lékařský zákrok a několik měsíců mimo službu.

„Asi bude pár měsíců mimo službu. Takže mi to je moc líto. Je mi i líto, že se pokazila zábava, a to i všem hostům daného baru. Já mám jenom zničený oblek od krve a špinavé hodinky od krve. Jinak já jsem bez jediného škrábnutí,“ popsal následně pro idnes.cz.

Server dále uvedl, že incident začal ve chvíli, kdy se Turek zastal ženy, které vyhrožovali dva muži. „Původně to tak začalo. Večer ale trval několik hodin. Prapůvodně to začalo, že jsem se zastal jedné ženy a pak se to vyostřilo. Říkám, bar byl hodně plný a situace nepřehledná,“ popsal situaci Turek. Podle zdroje serveru byl člen ochranky ale napaden až později na toaletách.

 

Před nešťastným incidentem stihl Turek oslavovat svůj úspěch také na schůzce. Ještě v sobotu se spolu s Petrem Macinkou a Borisem Šťastným za Motoristy vydal do Průhonic na jednání s Andrejem Babišem (ANO). Turek má s úspěchem Motoristů velké ambice, a proto uvedl, že by se rád stal ministrem, s čímž prý také kandidoval.

