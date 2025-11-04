Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. listopadu 2025 17:52

Filip Turek
Filip Turek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé). 

Rychetský to řekl v nedělním vydání diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. "Do takové situace se podle mne nechce dostat ani prezident, ani pravděpodobný budoucí předseda vlády. Jsem přesvědčený, že čas mezi pověřením Andreje Babiše sestavením vlády a následného jmenování předsedou vlády bude sloužit k tomu, aby k tomu nedošlo," uvedl ve vysílání ČT. 

Bývalý šéf Ústavního soudu zdůraznil, že po jmenování premiéra se prostor prezidenta pro nejmenování členů vlády smrskne na minimum. "Ale než někoho jmenuje a použije 'pověření o sestavení vlády', vytvoří si tím široký prostor, aby s takovým pověřeným, možným budoucím premiérem probral složení vlády," vysvětlil. 

Podle Rychetského je v ústavě jasně vymezeno, v jakých případech nemusí prezident jmenovat člena vlády. "Do toho Filipa Turka nenapasujeme. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to není jen prezidentův problém, kdo je ve vládě – ale především problém premiéra. A jsem přesvědčen, že Andrej Babiš si nepřeje mít ministrem zahraničí osobu s takovou pověstí," podotkl.

"Kdybych byl v roli prezidenta a Andrej Babiš trval na jmenování Turka, asi bych nejmenoval premiéra," zavtipkoval někdejší předseda ÚS a poradil Pavlovi, aby v mezičase mezi pověřením a jmenováním s Babišem o Turkovi jednal. 

Zástupci ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepsali koaliční smlouvu, která specifikuje řadu věcí a potvrzuje například rozdělení ministerstev mezi jednotlivá uskupení. Začala také ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny, během které se očekává zvolení Tomia Okamury (SPD) předsedou dolní parlamentní komory. 

před 9 hodinami

Mračková Vildumetzová končí v čele kraje. Zvolila jsem rodinu, vysvětlila

Související

Daniela Ostrá Rozhovor

Babiš a Pavel budou v krizi spolupracovat, říká Ostrá. Prezidentské volby už nehrají roli

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá vývoj vztahů mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a zřejmě budoucím premiérem Andrejem Babišem. Podle ní už nebude vzájemná negativita z prezidentských voleb roku 2023 hrát při stavění vlády roli. „Jeho cílem je mít vládu co nejrychleji a bez výraznějších překážek. Toho nedosáhne tím, když půjde s prezidentem do zbytečných střetů založených čistě na osobní animozitě,“ říká.

Více souvisejících

Filip Turek ministerstvo zahraničí Pavel Rychetský

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Filip Turek

Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský

Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé). 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Donald Trump

Pandořina skříňka. Trump řečmi o jaderných testech vyvolal pozdvižení ve vlastní vládě

Americký prezident Donald Trump otevřel spornou debatu o obnovení jaderných testů, od nichž USA upustily před více než 30 lety. Tvrdí, že Rusko a Čína tajně testují podzemní zbraně, a proto „Spojené státy musí testovat také“. Jeho slova vyvolala odpor i uvnitř vlády. Obavy z eskalace umocňuje fakt, že Čína rychle rozšiřuje svůj arzenál a do konce desetiletí může v počtu jaderných hlavic dohnat Rusko i USA.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Pokrovsk i Kupjansk v „šedé zóně“. Rusové stupňují úsilí, situaci na frontě ale asi nezmění

Ruský postup na východní frontě nabývá nových rozměrů. Bitvy o Pokrovsk na Donbasu a Kupjansk v Charkovské oblasti mohou rozhodnout o dalším osudu ukrajinské obrany. Získání obou měst by Moskvě přineslo pevnější kontrolu nad Donbasem, zlepšilo logistiku a umožnilo tlak na aglomeraci Slovjansk–Kramatorsk. Strategický průlom by však nenastal, cesta na Kyjev ani k hranicím NATO by zůstala pro Rusko nedosažitelná.

před 4 hodinami

Dick Cheney

Zemřel Dick Cheney, Bushův viceprezident a republikánský jestřáb

Americkou politickou scénu zasáhla v úterý smutná zpráva. Ve věku 84 let zemřel známý republikánský politik Dick Cheney, který byl v letech 2001 až 2009 viceprezidentem za vlády George W. Bushe. Bylo mu 84 let. Cheney podlehl komplikacím spojeným se zápalem plic a kardiovaskulárními problémy. 

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Abdulaziz Mohammed)

Masakr v Súdánu je vidět z vesmíru. Svět nadále sedí se založenýma rukama

V súdánském Dárfúru se odehrává jedna z nejhorších humanitárních katastrof současnosti. Po pádu města al-Fašír do rukou polovojenských jednotek RSF byly zabity tisíce civilistů, celé čtvrti leží v rozvalinách a satelitní snímky zachycují ulice pokryté mrtvými těly. Mezinárodní společenství situaci sleduje zpovzdálí, stejně jako při genocidě ve Rwandě v roce 1994. Ponaučení však nikde.

před 7 hodinami

Daniela Ostrá

Babiš a Pavel budou v krizi spolupracovat, říká Ostrá. Prezidentské volby už nehrají roli

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá vývoj vztahů mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a zřejmě budoucím premiérem Andrejem Babišem. Podle ní už nebude vzájemná negativita z prezidentských voleb roku 2023 hrát při stavění vlády roli. „Jeho cílem je mít vládu co nejrychleji a bez výraznějších překážek. Toho nedosáhne tím, když půjde s prezidentem do zbytečných střetů založených čistě na osobní animozitě,“ říká.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politico: Populista Babiš udělá z Česka černou ovci EU. Chce rozvrátit Green Deal

Andrej Babiš, pravicový populista, který v pondělí sestavil novou českou vládu, má v úmyslu zmařit plány Evropské unie na omezování emisí, píše server Politico. Podle návrhu koaličního programu je Green Deal „v současné podobě neudržitelný“, a vláda proto bude prosazovat jeho zásadní revizi. Babišovo hnutí ANO vytvořilo koalici s Motoristy sobě a nacionalistickou stranou Svoboda a přímá demokracie (SPD). Očekává se, že Babiš se vrátí k jednacímu stolu Evropské rady na prosincovém setkání lídrů EU v Bruselu.

včera

Ilustrační foto

Slovenskem otřásá skandální úmrtí: Pacientka nepřežila zákrok, lékař si z operace odskočil na tiskovou konferenci

Úřad pro dohled nad zdravotní péčí prověřuje případ úmrtí pacientky, která zemřela ve Východoslovenském ústavu srdečních a cévních chorob (VÚSCH) po operaci srdce. Zákrok proběhl 6. srpna, ale 65letá Mária Poklembová z Prešova se z něj neprobrala a o sedm dní později, 13. srpna, zemřela. Nešlo o akutní stav, ale o předem objednanou operaci mitrální chlopně, kterou vedl zkušený a oceňovaný kardiochirurg, docent Adrian Kolesár, přednosta kliniky srdeční chirurgie.

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajina přeměnila útok drony na styl počítačových her. Revoluční systém válčení se šíří

Na Ukrajině se mezi vojenskými jednotkami rozšířil a stal se „virálním“ systém útoků drony, který využívá principy počítačových her. Jak uvedl první místopředseda vlády Mychajlo Fedorov, systém se navíc rozšiřuje i do oblastí průzkumu, dělostřelectva a logistiky. Tento systém odměňuje vojáky body za úspěšné zásahy, které následně mohou vyměnit za nákup další výzbroje v online obchodě.

včera

USA řeší skandální Trumpův rozhovor. Z 90 minut televize neodvysílala ani půl hodiny

Televizní stanice CBS News odvysílala v neděli večer značně sestříhanou verzi rozhovoru s Donaldem Trumpem v rámci svého pořadu 60 Minutes. Šlo o první Trumpovo interview pro tuto relaci po pěti letech. Trump strávil v křesle s korespondentkou Norah O’Donnell celých devadesát minut, ovšem do vysílání se dostalo pouze zhruba 28 minut. Později však byl online zveřejněn jak plný přepis celého rozhovoru, tak i rozšířená 73minutová verze.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy