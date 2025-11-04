Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský

Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé).
Rychetský to řekl v nedělním vydání diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. "Do takové situace se podle mne nechce dostat ani prezident, ani pravděpodobný budoucí předseda vlády. Jsem přesvědčený, že čas mezi pověřením Andreje Babiše sestavením vlády a následného jmenování předsedou vlády bude sloužit k tomu, aby k tomu nedošlo," uvedl ve vysílání ČT.
Bývalý šéf Ústavního soudu zdůraznil, že po jmenování premiéra se prostor prezidenta pro nejmenování členů vlády smrskne na minimum. "Ale než někoho jmenuje a použije 'pověření o sestavení vlády', vytvoří si tím široký prostor, aby s takovým pověřeným, možným budoucím premiérem probral složení vlády," vysvětlil.
Podle Rychetského je v ústavě jasně vymezeno, v jakých případech nemusí prezident jmenovat člena vlády. "Do toho Filipa Turka nenapasujeme. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to není jen prezidentův problém, kdo je ve vládě – ale především problém premiéra. A jsem přesvědčen, že Andrej Babiš si nepřeje mít ministrem zahraničí osobu s takovou pověstí," podotkl.
"Kdybych byl v roli prezidenta a Andrej Babiš trval na jmenování Turka, asi bych nejmenoval premiéra," zavtipkoval někdejší předseda ÚS a poradil Pavlovi, aby v mezičase mezi pověřením a jmenováním s Babišem o Turkovi jednal.
Zástupci ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepsali koaliční smlouvu, která specifikuje řadu věcí a potvrzuje například rozdělení ministerstev mezi jednotlivá uskupení. Začala také ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny, během které se očekává zvolení Tomia Okamury (SPD) předsedou dolní parlamentní komory.
Zdroj: Libor Novák